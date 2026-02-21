Realizaron una nueva edición de Atardecer de feria en el Centro Cultural San José

Imagenes: Mauricio Latorre

Este viernes 20 de febrero se llevó a cabo una nueva jornada del ciclo de verano Atardecer de Feria frente al Centro Cultural Municipal San José. La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Economía Popular, en articulación con la Subsecretaría de Cultura.

El evento contó con la participación de más de 90 feriantes, quienes exhibieron productos y servicios en los stands dispuestos sobre el sector. El marco de público acompañó la propuesta desde el inicio de la actividad, que comenzó a las 19 horas.

En el aspecto musical, se presentaron DJ Gever y la banda Machilo y la súper band. Además, funcionó un patio de comidas con puestos de foodtrucks y oferta de bebidas artesanales durante toda la noche.