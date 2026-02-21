Kicillof tendría los números para cubrir las vacantes de la Corte tal como pidió Daniel Soria en Olavarría

La situación institucional en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires volvió al centro de la escena luego de que uno de sus ministros, Daniel Soria, planteara en Olavarría la necesidad de avanzar con la cobertura de las cuatro vacantes que hoy existen en el máximo tribunal.

Actualmente, la Corte debería estar integrada por siete miembros. Sin embargo, solo tres ministros se encuentran en funciones: Hilda Kogan, Sergio Torres y el propio Soria. Las restantes posiciones permanecen sin cubrir tras renuncias y jubilaciones, lo que obliga a completar el cuerpo con conjueces.

Durante su visita a Olavarría, Soria advirtió que “un cuerpo como la Corte necesita pluralidad de voces, de especialidades, de miradas y en la actualidad se integra con jueces que subrogan que están predeterminados por la ley, es decir, hay un mecanismo legal de reemplazo”. No obstante, agregó: “Lo que no existe es jurisprudencia. La Corte tiene que fijar jurisprudencia, es decir dar certidumbre, seguridad jurídica, y con una integración aleatoria no se puede lograr”.

El escenario político

En este contexto, el gobernador Axel Kicillof tendría hoy mejores condiciones políticas para avanzar con los nombramientos. Tras las negociaciones que derivaron en la aprobación del Presupuesto y la Ley Impositiva en la Legislatura, se reabrió formalmente la discusión por la integración del tribunal.

Uno de los puntos centrales es la distribución política de las vacantes. El esquema que trascendió contempla que tres candidatos sean propuestos por el oficialismo y uno por la oposición. Dentro del peronismo, la distribución respondería a equilibrios internos: un lugar para el sector del gobernador, otro para el kirchnerismo y un tercero para el Frente Renovador. La oposición, en tanto, impulsaría el cuarto nombre.

Hasta ahora, Kicillof había amagado con avanzar en la cobertura, pero la falta de mayoría propia en el Senado y la interna del oficialismo demoraron las definiciones. Desde el 10 de diciembre, sin embargo, el oficialismo cuenta con números más favorables en la Cámara alta, lo que modificaría el escenario.

Danza de nombres

Entre los posibles postulantes circulan varios nombres. Por el sector del gobernador se menciona al actual asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. También había trascendido la posibilidad de que fuera considerado Federico Thea, presidente del Tribunal de Cuentas.

Desde el kirchnerismo comenzó a sonar con fuerza el nombre de Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia provincial y dirigente de estrecha confianza de Cristina Fernández de Kirchner. En paralelo, también se menciona a Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia e investigadora del Conicet, en el marco de un eventual esquema de paridad de género.

Por el Frente Renovador aparecen mencionados la ex legisladora Sofía Vannelli y el diputado nacional Ramiro Gutiérrez.

Antes de la feria judicial

La intención política sería completar la integración antes de la feria judicial de julio. El proceso formal exige el envío de los pliegos al Senado, donde deben ser aprobados.

El 2 de marzo, Kicillof abrirá el período de sesiones ordinarias en la Legislatura. A partir de allí podría tomar impulso el proceso de cobertura que la propia Corte viene reclamando, en línea con el planteo realizado en Olavarría por Soria.

Con cuatro vacantes y un esquema de subrogancias prolongado, el debate por la integración plena del máximo tribunal provincial volvió a instalarse en la agenda institucional.