Martín Olivieri en CoNverSo: “Durante años no hablé de Malvinas, estaba cerrado”

En el marco del ciclo de entrevistas CoNverSo, disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias, el pastor y veterano de guerra Martín Olivieri detalló cómo fue el proceso personal que atravesó tras regresar del conflicto del Atlántico Sur y reconoció que durante mucho tiempo evitó hablar de lo vivido.

“Durante años no hablé de Malvinas, estaba cerrado”, afirmó al describir el impacto que tuvo la experiencia bélica en su vida posterior. Según explicó, el regreso no estuvo acompañado por contención ni espacios de elaboración colectiva. Por el contrario, predominó el silencio.

Olivieri recordó que, tras el retorno, la sociedad prácticamente no hablaba del tema y que esa ausencia de diálogo también se trasladó a su vida personal. “Después de Malvinas hubo un silencio total”, señaló, en referencia al clima social de la posguerra.

En ese contexto, describió que muchos excombatientes atravesaron procesos difíciles. La transición a la vida civil no fue sencilla y, según expuso, no existieron herramientas suficientes para acompañar emocionalmente a quienes habían participado del conflicto.

Con el paso del tiempo, Olivieri comenzó a resignificar lo vivido. El silencio inicial dio lugar a una etapa distinta, en la que pudo poner en palabras su experiencia y compartirla públicamente. Ese proceso, explicó, estuvo atravesado por su camino de fe y su tarea pastoral.

En la entrevista también reflexionó sobre la necesidad de mantener viva la memoria, aunque desde una perspectiva que no quede atrapada únicamente en el dolor. “Volvería a Malvinas, pero con un mensaje de paz”, expresó.

La conversación completa puede verse en el canal de YouTube de En Línea Noticias, donde Olivieri desarrolla en profundidad su testimonio sobre la guerra, la posguerra y el recorrido personal que siguió después.