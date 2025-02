Realizaron una nueva jornada de “Barrio x Barrio” en Villa Mailín

Este miércoles por la mañana se llevó adelante una nueva jornada del programa municipal de abordaje territorial e integral “Barrio x Barrio” en Villa Mailín, que fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner junto a un amplio equipo de trabajo integrado por distintas áreas.

El punto de encuentro fue la sede del Servicio Territorial Nº 6, ubicado en Balcarce y Mendoza, donde a lo largo de la jornada se pudieron realizar distintos trámites y gestiones relativos al ámbito municipal.

En el lugar, el intendente Wesner acompañado por la jefa de Gabinete Mercedes Landívar y la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, recibieron al director de Intervención Social en la Emergencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires Fernando Mantelli.

Tras gestiones realizadas desde el Municipio desde la Provincia se brindó una importante asistencia para las familias afectadas por el temporal, en el marco de un trabajo coordinado con funcionarios de Desarrollo de la Comunidad.

En el marco de la visita del funcionario provincial se visitaron domicilios que fueron fuertemente afectados por el reciente temporal, en el marco del acompañamiento, asistencia y relevamiento que se viene realizando.

Al respecto, uno de los vecinos afectados, relató que “el sábado a la noche estaba trabajando, a las 5 de la mañana me llama mi señora desesperada que estaba entrando agua a la casa, que se había volado el techo. Me vengo volando, cuando llegué encontré todo el techo dado vuelta, luché lo que pude, acomodé unas chapas, puse una lona. A media mañana, enseguida, a las 9, 10 de la mañana ya estaba Maxi acá y me dijo que me iba a dar una mano en todo lo posible, lo que le pedí más que nada eran las chapas. Eso me tranquilizó un poco, el apoyo psicológico, y el lunes ya llegaron las chapas con las clavaderas, me ayudaron a levantar el techo para retirarlo”.

“Estamos muy agradecidos por el apoyo del Municipio y la Provincia y también Coopelectric, estuvieron en todo momento, siempre estuvieron acompañándome en estos dos días, tengo que agradecer un montón el acompañamiento que tuvimos”, señaló Pablo.

Por su parte el Intendente destacó que más allá de las tareas habituales que involucran al programa “Barrio x Barrio”, en cuanto a limpieza y mantenimiento de calles y espacios públicos, en esta oportunidad la jornada estuvo orientada a estar cerca de las familias afectadas, se trabajó en el recambio de luminaria y se acomodaron postes de luz caídos o movidos por el viento.

En este sentido, cabe recordar que en el relevamiento realizado por el equipo municipal tras el temporal se visitaron 59 domicilios y se registraron 31 voladuras de techos, en distintos puntos del Partido de Olavarría.

En esta edición del programa de abordaje territorial e integral participaron distintas áreas municipales como Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas, y las empresas Coopelectric y Malvinas, realizando diferentes tareas de limpieza y mantenimiento en cuanto a los distintos servicios que prestan.

En forma simultánea se desplegaron tareas de prevención y concientización en relación al dengue y la importancia del descacharrado por parte del equipo de Epidemiología, mientras que desde el área de Bromatología se realizará un abordaje en materia de inmunizaciones para perros y gatos.

