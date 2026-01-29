Se recolectaron 700 kilos de materiales reciclables en el operativo «Tu barrio recicla»

Durante las cuatro jornadas del programa “Tu Barrio Recicla” realizadas durante el mes de enero, se logró recolectar un total aproximado de 700 kilos de materiales. Todo lo acopiado fue trasladado a la Planta de Clasificación del Programa GIRO para su procesamiento y reinserción en el circuito productivo.

Esta iniciativa es impulsada por la Coordinación de Ambiente junto a las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra. El objetivo principal es alcanzar aquellas zonas y barrios que todavía no cuentan con el servicio de recolección diferenciada domiciliaria para fomentar la separación en origen.

Próxima jornada en el barrio CECO II

La actividad continuará el próximo miércoles 4 de febrero. En esta ocasión, habrá un cambio de horario: se desarrollará por la tarde, de 17 a 19 horas, en la plaza del barrio CECO II, ubicada en la intersección de las calles Laprida y Lebensohn.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad, independientemente del barrio de residencia. Como es habitual, en los días previos las promotoras ambientales recorrerán las viviendas cercanas al punto de encuentro para informar sobre la modalidad de entrega y los materiales que se reciben.

Para realizar consultas, los interesados pueden contactarse con la Coordinación de Ambiente al teléfono 422135 o vía mail a [email protected].