NTVG presentó «Florece en el Caos» y genera expectativa por su llegada a Olavarría

No Te Va Gustar está presentando “Florece en el Caos”, el nuevo álbum de estudio que se estrenó el 8 de enero de 2026 y marca el inicio de un ciclo renovado para la banda.

Como parte de la presentación del disco, el grupo realizará una gira internacional que los llevará por toda América y Europa, con fechas ya confirmadas en Argentina, Colombia, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Alemania y España, y varias aún por anunciar en Uruguay, Chile, México y Argentina.

NTVG se presentará en Olavarría el próximo 28 de abril en un impresionante show que se llevará adelante en el Maxigimnasio del Club Estudiantes.

Las entradas están a la venta en www.articket.com.ar

Para la compra de los tickets hay distintas promociones: 3 cuotas sin interés con Favacard, debito y crédito e todos los bancos, debito y crédito en 3, 6 y 12 cuotas con Modo y Apps Bancaria, Mercado Pago (Dinero En cuenta) y Promo Banco Provincia en hasta 4 cuotas sin interés.

Además se informó que se venden entradas anticipadas limitadas en efectivo en los siguientes puntos: La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata, FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata, ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea y TecnoCentro: Rivadavia 3065 – Olavarría

Florece en el caos

A principios de junio del año pasado la banda se encerró en su estudio Elefante Blanco en Montevideo a ensayar más de 20 canciones con el objetivo de seleccionar las mejores. Una semana después, junto al productor Nico Cotton, reconocido como Productor del Año por los Latin Grammy 2025, y el ingeniero Carlos Imperatori (quien ya había trabajado con la banda en “Suenan las alarmas”, “Otras canciones” y “Luz”), iniciaron una intensa maratón de tres semanas que dio forma a las diez canciones del álbum.

El resultado es un álbum potente y refrescante, que captura el espíritu turbulento de la época y lo transforma en un mensaje de resistencia y esperanza. “Comienza una nueva etapa, con diez nuevas canciones que nos encantan. Estamos muy ansiosos porque escuchen nuestra nueva música, es muy emocionante para nosotros todo lo que se viene y es una alegría poder empezar a compartirlo con ustedes”, afirmó No Te Va Gustar en redes sociales.

Tracklist

1. Halcones y payasos

2. La noche de ayer

3. En mil pedazos

4. En llamas

5. Si el mar me ve

6. Todo mal (ft. Andrés Ciro Martínez)

7. Que no te queden marcas

8. Una vida más

9. No somos nosotros

10. Cartas por jugar