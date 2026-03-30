Sebastián Sánchez Ramos asumió como gerente general de Camuzzi Energía
Sebastián Sánchez Ramos asumió como gerente general de Camuzzi Energía S.A. el pasado 16 de marzo, según se informó oficialmente desde la compañía.
El nuevo titular es ingeniero industrial y cuenta con más de 25 años de trayectoria en la industria energética y del gas natural, donde desarrolló funciones técnicas, operativas y de gestión.
Entre sus antecedentes se destaca su paso por Grupo Albanesi, donde se desempeñó durante más de 17 años como director ejecutivo, liderando áreas vinculadas a la comercialización, el suministro y el transporte de gas natural para centrales eléctricas.
Previamente, trabajó en Metrogas, donde ocupó distintos roles relacionados con la comercialización y el transporte de gas, incluyendo la gestión de contratos con productores, transportistas y grandes clientes.
Camuzzi Energía S.A. es una empresa del Grupo Camuzzi dedicada al abastecimiento, comercialización y gestión integral de gas natural. Brinda servicios a clientes industriales, usinas eléctricas y grandes usuarios, además de ofrecer soluciones de distribución de Gas Natural Comprimido (GNC) para instalaciones no conectadas a redes.
En los últimos años, la compañía amplió su cartera de servicios, incorporando la construcción de plantas y cañerías, asistencia técnica para operación y mantenimiento de gasoductos, tareas especializadas mediante sistemas de Hot Tapping y Stopple, y servicios de contraste y calibración de medidores en laboratorios certificados por el INTI.
La empresa desarrolla sus actividades en todo el país, con foco en la operación, la seguridad y el cumplimiento de normas del sector energético.