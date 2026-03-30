Sebastián Sánchez Ramos asumió como gerente general de Camuzzi Energía S.A. el pasado 16 de marzo, según se informó oficialmente desde la compañía.

El nuevo titular es ingeniero industrial y cuenta con más de 25 años de trayectoria en la industria energética y del gas natural, donde desarrolló funciones técnicas, operativas y de gestión.

Entre sus antecedentes se destaca su paso por Grupo Albanesi, donde se desempeñó durante más de 17 años como director ejecutivo, liderando áreas vinculadas a la comercialización, el suministro y el transporte de gas natural para centrales eléctricas.

Previamente, trabajó en Metrogas, donde ocupó distintos roles relacionados con la comercialización y el transporte de gas, incluyendo la gestión de contratos con productores, transportistas y grandes clientes.

Camuzzi Energía S.A. es una empresa del Grupo Camuzzi dedicada al abastecimiento, comercialización y gestión integral de gas natural. Brinda servicios a clientes industriales, usinas eléctricas y grandes usuarios, además de ofrecer soluciones de distribución de Gas Natural Comprimido (GNC) para instalaciones no conectadas a redes.

En los últimos años, la compañía amplió su cartera de servicios, incorporando la construcción de plantas y cañerías, asistencia técnica para operación y mantenimiento de gasoductos, tareas especializadas mediante sistemas de Hot Tapping y Stopple, y servicios de contraste y calibración de medidores en laboratorios certificados por el INTI.

La empresa desarrolla sus actividades en todo el país, con foco en la operación, la seguridad y el cumplimiento de normas del sector energético.