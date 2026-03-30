Doble jornada en ACOP: campeones en menores y cierre de la primera fecha de la liga semanal

Un intenso fin de semana se vivió en la ACOP, con la definición del torneo de menores y el cierre de la primera fecha de la liga semanal, que dejó destacados resultados en distintas categorías.

En menores, Milo Leal y Joaquín Bianchini se consagraron campeones tras imponerse en la final ante los hermanos Gómez Banovic por 6-4 y 7-5, en un partido parejo. En semifinales, habían superado a Simón Bruni y Genaro Berdun, mientras que los finalistas hicieron lo propio frente a Zulaica Thian y Fernández Alejo.

Por otra parte, también finalizó la primera fecha de la liga semanal. En 6ª Caballeros, Gonzalo Iglesias y Nicolás Herrera se quedaron con el primer puesto, mientras que Esteban Quintas y Flavio Fernández finalizaron en el segundo lugar.

En 6ª Damas, el título fue para Florencia Liggerini y Rocío Barrionuevo, seguidas por Milagros Berrueta y Eugenia Berrueta.

En 7ª Damas, las ganadoras fueron Carolina Olivera y Alejandra Notararigo, mientras que Eugenia Juárez y Andrea Pizzano ocuparon el segundo puesto.

Desde la organización informaron que ya se encuentra abierta la inscripción para la segunda fecha a través de los canales oficiales.