Sierras Bayas: Este martes se llevará a cabo el sorteo del Programa de Lotes con Servicios
El Municipio de Olavarría informa que en la tarde de este martes se llevará a cabo el acto público de sorteo enmarcado en el Programa Municipal de Lotes con Servicios con Sierras Bayas. La actividad se realizará a partir de las 17 horas en el Centro Cultural de la localidad serrana, ubicada sobre Roca y Colombo.
Se trata de los 108 lotes que estarán ubicados en el macizo de tierras que fue cedido a la comuna por la firma Perforadores del Sur (Ex ETA).
Vale destacar que la inscripción cerró el pasado 31 de julio y las personas que serán parte del sorteo debieron cumplir con diversos requisitos, entre los cuales sobresalen estar anotados en el Registro de Demanda Habitacional, acreditar ingresos de entre 2 y 10 SMVM y ser nativo o estar radicado en Sierras Bayas, con una antigüedad superior a los 3 años.
En el sorteo, a la par, se les dará prioridad a trabajadores de la Empresa ETA y a integrantes “Unidos por una vivienda para Sierras Bayas” y “Vecinos Autoconvocados de Sierras Bayas”, quienes durante años fomentaron y lucharon por la donación de estos terrenos.
Personas citadas
