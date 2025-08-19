Ricardo Oscar Herrera «Peco» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 18 de Agosto de 2025 a los 77 años de edad.
Sus hermanos Maria Rosa, Miguel Angel, Lidia Raquel y Susana Herrera. Sus sobrinos Jessica, Vanesa, Cristian, Veronica, Marcela Herrera y Ramiro Cos. Sus sobrinos políticos Lisandro Altavista y Ramiro Cambitelli. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B». El velatorio comienza a las 8:30 horas. Horario de finalización 14:30 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Acupo 3.
Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilado y ciclista.