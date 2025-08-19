Ricardo Oscar Herrera «Peco» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Falleció en Olavarría el día 18 de Agosto de 2025 a los 77 años de edad.

Sus hermanos Maria Rosa, Miguel Angel, Lidia Raquel y Susana Herrera. Sus sobrinos Jessica, Vanesa, Cristian, Veronica, Marcela Herrera y Ramiro Cos. Sus sobrinos políticos Lisandro Altavista y Ramiro Cambitelli. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B». El velatorio comienza a las 8:30 horas. Horario de finalización 14:30 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Acupo 3.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilado y ciclista.

