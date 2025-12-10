Sigue en picada la venta de insumos para la construcción

Economía

Buenos Aires, 10 diciembre (NA) — La venta de materiales para la construcción en noviembre cayó 5,5% en forma interanual y 7,1% frente a octubre, según el Índice Construya (IC).

Este indicador mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman.

En el acumulado de enero-noviembre de 2025 el IC experimentó una mejora de 6,0% interanual.

“En la segunda parte del año la actividad sectorial se vio impactada negativamente por la elevada volatilidad financiera, a lo cual se sumó en algunos momentos el factor climático adverso”, señalaron desde Construya en un comunicado que recibió Agencia Noticias Argentinas.

El parte añadió que “en la medida que el horizonte de planeamiento continúe despejándose, disminuya la tasa de interés y la oferta de crédito resurja con fuerza, la inversión inmobiliaria y la actividad de la construcción tendrán perspectivas alentadoras”.

RP