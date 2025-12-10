La Cámara Penal de Azul confirmó que no devolverán 4.100 dólares secuestrados a un olavarriense en un allanamiento

La Cámara Penal de Azul confirmó que un olavarriense no recuperará, por ahora, los USD 4.100 secuestrados durante un allanamiento realizado en su vivienda ubicada en Las Heras al 4600, en nuestra ciudad. Los jueces analizaron la causa y sostuvieron que el dinero todavía podría estar relacionado con una denuncia por hurto presentada por otro vecino.

Qué ocurrió en el allanamiento

El operativo se realizó el 26 de septiembre de 2024, en una vivienda ubicada a pocas cuadras del domicilio de quien había realizado la denuncia de robo. La Policía buscaba elementos vinculados a otra investigación y encontró los dólares junto con objetos robados en un hecho distinto. Esa coincidencia, sumada a la cercanía de fechas y lugares, generó sospechas sobre el origen del dinero.

Todo este operativo fue llevado adelante por la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 con el aval del doctor Carlos Eduardo Villamarín, juez de Garantías de nuestra ciudad

Lo que evaluó la Cámara

El tribunal revisó el pedido del olavarriense, quien exigía la devolución del dinero. Éste, junto con su abogado Marcelo Fuche, afirmó que los dólares eran propios y que había explicado su origen. También criticó la falta de actividad de la Fiscalía para verificar sus pruebas y cuestionó la denuncia del damnificado.

“La cosa retenida se corresponde con el objeto de la denuncia. En consecuencia, existe una vinculación directa —al menos por tratarse de la misma especie de moneda internacional sustraída— que permite presumir como razonable su secuestro provisorio.” Juez Gustavo Echevarria

Los jueces, sin embargo, consideraron que la explicación sobre el origen del dinero no resultó convincente. A eso sumaron que la denuncia por hurto mencionaba una suma similar y que el hallazgo ocurrió muy cerca del domicilio del denunciante, en un lapso corto de tiempo.

Decisión final

Con esos elementos, la Cámara concluyó que el secuestro debe continuar y que devolver los dólares ahora sería un paso apresurado. La medida seguirá vigente mientras la investigación determine si el dinero tiene o no relación con el hurto denunciado.

La resolución de la Cámara Penal fue firmada por el doctor Gustavo Echevarria y su colega Carlos Paulino Pagliere (h).