Sigue vigente la alerta amarilla por tormentas en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional informó que continúa vigente la alerta amarilla por tormentas para Olavarría, que abarca la noche de este sábado y la madrugada del domingo.

De acuerdo al parte oficial, el área seguirá siendo afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos.

El fenómeno puede estar acompañado por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

En cuanto a los valores de precipitación, se estiman acumulados entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

Desde el organismo recomiendan mantener las precauciones ante posibles anegamientos temporarios, reducción de visibilidad y complicaciones en la circulación.