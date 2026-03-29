Secuestran armas, droga y dinero en allanamientos en barrio Nicolás Avellaneda

Un grave episodio de violencia se registró en el barrio Nicolás Avellaneda, donde una mujer de 36 años denunció amenazas previas y un ataque a tiros contra su vivienda. Tras una investigación, se realizaron allanamientos con resultados positivos.

El hecho se inició el pasado 14 de marzo, cuando la víctima denunció haber sido amenazada por tres hombres mayores de edad con quienes mantenía conflictos de vieja data. La situación escaló horas después: durante la madrugada del día siguiente, los mismos sujetos efectuaron disparos contra la casa.

Según se informó, la mujer se encontraba en la vereda al momento del ataque y logró resguardarse dentro del inmueble, mientras que los impactos de bala se registraron en el exterior de la propiedad.

A partir de tareas del Grupo Técnico Operativo, que incluyeron testimonios y análisis de material fílmico, se logró identificar a los presuntos autores.

Con intervención de la UFI N° 7 y la UFI N° 19 del Departamento Judicial Azul, a cargo del fiscal Cristian Urlezaga, el Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría ordenó allanamientos en dos domicilios ubicados en calle 108 al 3500 y Aguilar al 600.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la comisaría Segunda, con apoyo del Grupo GAD y dependencias policiales de Loma Negra y Sierras Bayas.

El operativo arrojó resultados positivos: se secuestraron una carabina calibre .22 recortada, un revólver del mismo calibre, ocho cartuchos, diez plantas de cannabis de aproximadamente dos metros de altura, tres frascos con cogollos de la misma sustancia, 480.000 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

La causa fue caratulada como “amenazas agravadas y abuso de arma”.

Los tres hombres fueron notificados de la formación de la causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y continuarán el proceso en libertad mientras avanza la investigación.