Suman nuevas mesas de anestesia en el Hospital Municipal

El Hospital Municipal «Doctor Héctor Cura» incorporó tres nuevas mesas de anestesia que ya están en funcionamiento. El equipamiento, de tecnología de última generación y marca reconocida a nivel internacional, fue adquirido a través de un contrato de locación y mantenimiento.

La presentación se realizó durante una recorrida del intendente Maximiliano Wesner por el nosocomio, donde lo recibieron el director del hospital, Fernando Alí, y personal médico.

El jefe comunal valoró la incorporación: «Seguimos trabajando en mejorar la aparatología de nuestro sistema de salud. Tres mesas nuevas de anestesia que van a mejorar la seguridad y la eficiencia en cada cirugía».

Uno de los especialistas que participó de la recorrida también ponderó las ventajas del equipamiento: «Lo principal que tiene esta aparatología es la exactitud en las mediciones, ya sea de la presión, de la oxigenación o saturación. Lo principal que tenemos es fidelidad y precisión, es un equipo que se destaca por su calidad. Esto genera una seguridad a la hora de trabajar que es increíble».

El Hospital Municipal atiende no solo a vecinos de Olavarría sino también a pacientes de la región centro de la provincia de Buenos Aires, lo que hace que la actualización del servicio de anestesia tenga un impacto que excede lo local.

Esta incorporación se suma a la del equipamiento para el laboratorio de biología molecular, anunciada semanas atrás, dentro de lo que el Municipio describe como una política de fortalecimiento sostenido del sistema público de salud.