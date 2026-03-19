Afectación de la Tasa de Seguridad e Higiene: Afinaron el funcionamiento de la Mesa de Gestión productiva

El Municipio de Olavarría, el Concejo Deliberante y representantes del sector industrial y comercial se reunieron este miércoles en un nuevo encuentro de la Mesa de Gestión de Afectación de la Tasa de Seguridad e Higiene, el espacio de diálogo creado para articular acciones conjuntas en favor del desarrollo productivo local.

La actividad fue encabezada por la Jefa de Gabinete Mercedes Landivar Valerio, acompañada por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino.

El encuentro estuvo orientado a definir la dinámica de trabajo de la Mesa. Los participantes acordaron establecer un orden del día previo a cada reunión, con temas y prioridades definidos de antemano, a coordinar desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo con cada entidad. Las instituciones también se comprometieron a relevar internamente las necesidades e inquietudes de los sectores que representan para llevarlas como insumo a los próximos encuentros.

Del encuentro participaron además el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán; Germán Block e Ignacio Spinella, presidente y secretario de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial; Jorge Sobarzo, César Longo y Yoselí Ayalef, por la Unión Industrial; Mario Antista y Mariela Azzato, por la Cámara Empresaria; y Joaquín Domato, secretario de extensión de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN.