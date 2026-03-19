Fin del horario de verano bancario: desde el 25 de marzo se atiende de 10 a 15

Los bancos que operan en Olavarría volverán al horario habitual de atención al público a partir del miércoles 25 de marzo.

Desde esa fecha, las entidades abrirán sus puertas de 10 a 15 horas, dejando atrás el horario de verano que rigió desde el 1 de diciembre.

Durante los meses de calor, los bancos funcionaron de 8 a 13.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires había establecido ese esquema hasta el domingo 22 de marzo, pero dado que el lunes es día no laborable y el martes feriado, la vuelta al horario normal se concretará el miércoles.

Olavarría es uno de los 108 municipios bonaerenses alcanzados por el cambio.

Fuente: Agencia DIB