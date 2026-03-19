Ex Añoranza en CoNverSo: «La Pampa Verde tuvo toda la prensa que nosotros no tuvimos nunca»

En el episodio N° 50 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y se emite por el canal de YouTube de En Línea Noticias, Daniel Amestoy y Daniel Cavalli recordaron el vínculo de Añoranza con La Pampa Verde, la obra compuesta por el olavarriense Oscar Alem con versos del poeta Hamlet Lima Quintana, que en 1985 fue reconocida por La Nación como el evento cultural del año.

El disparador de la charla fue precisamente una publicación en redes sociales que recordaba distintos momentos de aquella producción, una creación integral que fusiona música y poesía para cantar a la identidad pampeana y cuya concreción articuló durante meses el trabajo de decenas de olavarrienses.

Amestoy contó cómo surgió el proyecto. Arturo de Felice, uno de los integrantes originales de las voces del Colegio Nacional, le pidió una partitura para trabajar con un coro de cámara. «Le doy entre todas las partituras esa», recordó. Días después, De Felice volvió entusiasmado: «Gordo, no me vas a creer, escuchando esto es una maravilla». Y enseguida propuso la idea: «¿Y si la ponemos en marcha? Músicos de cámara con algunos de folclore en percusión y guitarra, un coro y un solista. Pero el solista, el grupo vocal, Añoranza tiene que hacerlo».

Desde esa conversación nació el proyecto. «Arrancamos con La Pampa Verde», dijo Cavalli, quien también explicó cómo se construyeron los primeros arreglos: «Lo mucho de los arreglos instrumentales que tiene la primera grabación, en la casa de Arturo que vivía en ese momento en el barrio CECO, yo se los tarareaba al arreglo. Él lo escribía y se lo reproducía en partituras para los músicos. Después vino Oscar y acomodó todo con las reglas de él. Pero nació así, nació de esa partitura tirada por Alem».

Amestoy reconoció que en un principio no dimensionó el potencial de la obra: «Pensé que alguien como Arturo se iba a interesar, porque cuando vi que era una obra integral y él me había dicho Oscar que estaba preparada para instrumentos y todas esas cuestiones, digo: esto no va para nosotros». Sin embargo, cuando el proyecto tomó forma, la decisión fue inmediata: «Cuando sale el proyecto no dudamos dos segundos en ser parte de ese proyecto».

Los entrevistados fueron contundentes sobre la trascendencia que tuvo La Pampa Verde. «Fue el disco del año, fue la trascendencia, La Nación lo reconoció como el evento cultural del año», recordaron. Y Amestoy marcó la diferencia con el resto de la trayectoria de Añoranza: «La Pampa Verde tuvo toda la prensa que nosotros no tuvimos nunca. Nosotros ganamos el festival más importante de Latinoamérica y lo único que sacó fue un Crónica así: ‘grupo argentino ganó el festival internacional'». Y agregó: «La Pampa Verde encontró otro momento para la difusión. Fue una repercusión que nosotros nunca hubiéramos tenido con lo nuestro. Nunca tuvimos, nunca tuvimos».

Sin embargo, Cavalli matizó el lugar que ocupa la obra en la historia del grupo: «Es un hito importante, sí, es algo importante, pero para mí no lo más importante. La Pampa Verde fue parte de lo importante que hizo Añoranza».

El papel de Oscar Alem en la historia del grupo también fue destacado por los entrevistados. Amestoy señaló que el turco Alem fue en varias oportunidades el articulador de momentos clave para Añoranza: «Nació de esa partitura tirada por Alem. Otra vez Alem dejando alguna cosita».