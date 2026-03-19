RN 205: Camionero olavarriense herido en un choque por alcance

Gentileza Abel Barth

Un siniestro vial que involucró a cuatro camiones y una camioneta se registró este jueves por la tarde en el kilómetro 107 de la Ruta Nacional 205, en las proximidades del puente Las Garzas. El hecho de tránsito generó un corte total de la calzada y un importante despliegue de los servicios de emergencia.

El incidente se originó cuando un camión Scania 360 (patente MSL690), que transportaba casillas rurales y era conducido por Roberto Carlos Martínez (48), oriundo de San Luis, detuvo su marcha sobre el puente. Detrás de este vehículo circulaba un camión Mercedes Benz (dominio OZZ138), cargado con pallets de madera, al mando de Gustavo Oscar Calcagno (62), con domicilio en Olavarría.

El conductor del Mercedes Benz no logró frenar a tiempo e impactó contra la unidad que lo precedía. Como consecuencia del choque, Calcagno quedó atrapado en la cabina del vehículo. Personal de Bomberos Voluntarios trabajó durante varios minutos para liberar al chofer, quien sufrió múltiples fracturas en sus extremidades inferiores y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

En el lugar también se vieron involucrados otros dos camiones y una camioneta con daños menores tras la colisión inicial. En el operativo participaron dos ambulancias del SAME, una unidad del Destacamento N°1 “Daniel Paciente” de Salvador María y efectivos de la Policía Vial.

La circulación por la Ruta 205 permanece interrumpida debido a las tareas de peritaje y las labores para remover los vehículos siniestrados de la calzada.

(En Línea Noticias)