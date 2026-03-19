Vecinos tapan pozos con escombros en avenida Colón y Ruta 60

Vecinos de la zona de avenida Colón y ruta 60 expresaron su malestar por el estado de las calles y la falta de respuestas por parte del Municipio.

Ante la presencia de pozos de gran tamaño que dificultan la circulación, los propios frentistas decidieron tomar medidas y arrojar escombros para rellenar los baches de forma provisoria.

Según manifestaron, la iniciativa surge ante la ausencia de mantenimiento oficial en un sector de tránsito fluido. «El municipio, bien gracias», señalaron al dar a conocer la situación, remarcando que son ellos quienes deben intervenir para evitar roturas en los vehículos o posibles hechos de tránsito.