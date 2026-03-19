Ensayo abierto de la Orquesta Escuela y Banda Escuela Municipales

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, invita a la comunidad a participar del ensayo abierto al público que la Orquesta Escuela y la Banda Escuela llevarán a cabo el próximo sábado en el Paseo Jesús Mendía.

La propuesta se llevará a cabo a partir de las 17 horas, con el objetivo de mostrar y compartir con la comunidad local cómo es el trabajo previo a los conciertos. Armado de repertorio, trabajo sobre cada una de las obras, géneros y más.

Se trata de una actividad para toda la familia, libre y gratuita, por lo que se renueva la invitación a toda la comunidad.