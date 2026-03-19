Tres Arroyos: La Libertad Avanza y otros bloques no dieron quórum y frenaron un paso clave para retomar los vuelos

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, salió a cuestionar públicamente a los bloques opositores del Concejo Deliberante de aquella ciudad tras la falta de quórum que impidió tratar un tema vinculado a la conectividad aérea del distrito. Según el jefe comunal, los responsables fueron los bloques del Movimiento Vecinal, La Libertad Avanza, Coalición Cívica y Nuevos Aires.

«Tres Arroyos hace casi 30 años que no tiene vuelos», escribió Garate en sus redes sociales, y remarcó que la sesión de hoy era «una oportunidad concreta para empezar a cambiar eso». El tema a tratar era, según describió, «bastante simple: un paso administrativo para poder avanzar con la conectividad aérea a Buenos Aires, a partir de una propuesta del sector privado» que el Municipio acompaña.

El intendente apeló al impacto que tendría la conectividad aérea en distintas áreas: «Es un gran sueño que nos va a permitir conectarnos con el país, dar más posibilidades de turismo, comercio, industria, salud y desarrollo general».

Garate también comparó la situación con otros municipios: «Mientras en otras ciudades esto ya funciona, nosotros seguimos perdiendo tiempo, oportunidades y desarrollo», y cerró con un llamado a despartidizar el debate: «Esto no puede ser una pelea política ni ideológica. Es si queremos que Tres Arroyos esté conectado o siga aislado».