Viento, dile a la lluvia: estudian los factores ambientales que podrían incidir en el desarrollo de la celiaquía

Marianela Ríos (Agencia CTyS – UNLaM) – Partículas de harina viajan suspendidas en el aire. Nadie lo sabe, nadie se da cuenta. Sin embargo, en la ciudad Chivilcoy, a 167 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, los marcadores serológicos de celiaquía dan positivo en varias personas que no tenían la enfermedad.

Un grupo de investigación sospecha, en un principio, de dos opciones: no estaban diagnosticadas o podrían contraerla en un futuro. Pero algo no les cierra. Los marcadores son muy altos y entonces, una pregunta lo silencia todo: ¿Habrá algún factor ambiental que esté provocando ese incremento?

En 2023, científicos del CONICET y la Universidad Nacional de Luján detectaron harina en el aire de Chivilcoy, lo que abrió las puertas a varios proyectos de investigación. Entre ellos, uno en el que trabajan actualmente, que busca determinar si factores ambientales como el viento, la lluvia o las condiciones climáticas típicas de las diferentes estaciones del año podrían influir en el desarrollo de la celiaquía.

Esta enfermedad es una patología crónica autoinmune cada vez más frecuente. Se calcula que, en todo el mundo, una de cada cien personas la tiene y, se cree que el número puede ser mayor dado que muchos no presentan sintomatología.

Tras el rastro del trigo

Mauricio De Marzi, líder del equipo e investigador del CONICET, contó que, actualmente, están llevando a cabo una búsqueda más sistemática de las partículas de trigo. “Utilizamos unos ‘aparatitos’ en diferentes puntos de la ciudad y otro equipo mucho más sofisticado que censa lo que pasa hora por hora durante todo el año. A su vez todo eso está conectado con los registros de una estación meteorológica”, precisó en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.

Según el investigador, a través de estos procedimientos pueden detectar cuánta cantidad de partículas de harina hay en el aire, cuál es la distribución y cuál es la influencia de los vientos o de las temperaturas en las diferentes estaciones, así como también de la humedad o la lluvia.

En el momento y lugar equivocado

Según aclaró De Marzi, la presencia de harina en el aire no convierte a una persona en celíaca, pero sí podría afectar a quienes se encuentran en tratamiento.

“Una persona que es muy sensible podría estar estar justo en un lugar y un ambiente que no es favorable para su recuperación, para mantener su intestino desinflamado y poder llevar una vida normal. Por eso estamos haciendo un análisis para ver si se comporta como un alérgeno cualquiera o como partículas ya descritas”, explicó.

El objetivo es comprender el fenómeno y, a futuro, compararlo con otras ciudades, ya que, creen, no se trataría de un caso aislado. Para ello, también trabajan con un equipo interdisciplinario de especialistas en Biología, Inmunología, Meteorología y Aerobiología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Mejorar el diagnóstico, el principal desafío

Actualmente, no hay herramientas suficientemente eficaces para identificar tempranamente la enfermedad, que, además, está subdiagnosticada. Sin embargo, los avances están con esa meta en la mira.

Este mismo equipo desarrolló recientemente un kit para el diagnóstico y seguimiento de la celiaquía, que está en proceso de licencia con una empresa. Si bien, aclara el investigador, el método de diagnóstico de referencia sigue siendo la biopsia intestinal, el estudio de los niveles de anticuerpos específicos es otra herramienta de gran ayuda.

“Hoy en día, todos los kits que piden los médicos para apoyo del diagnóstico son importados. Por eso, es importante que podamos contar con un kit simple, económico y nacional”, aseguró De Marzi.