Nora Julia Izzi (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 28 de Agosto de 2025 a los 81 años de edad.
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B». Comienza 8.30hs
RESPONSO: No se realiza responso.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Viernes 29 de Agosto del 2025- 10:30 hs.
Barrio en el que vivía: VECINA DEL Bº MICROCENTRO
Lugar de nacimiento: OLAVARRÍA
Actividad que desarrollaba: JUBILADA DOCENTE