Necrológicas
Nora Julia Izzi  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  28   de   Agosto  de 2025 a los  81  años de edad.

Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares   participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B». Comienza 8.30hs 

RESPONSO: No se realiza responso.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz 

DÍA Y HORA: Viernes 29 de Agosto del 2025- 10:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: VECINA DEL Bº MICROCENTRO

Lugar de nacimiento: OLAVARRÍA

Actividad que desarrollaba: JUBILADA DOCENTE

