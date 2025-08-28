Nora Julia Izzi (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 28 de Agosto de 2025 a los 81 años de edad.

Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B». Comienza 8.30hs

RESPONSO: No se realiza responso.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Viernes 29 de Agosto del 2025- 10:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: VECINA DEL Bº MICROCENTRO

Lugar de nacimiento: OLAVARRÍA

Actividad que desarrollaba: JUBILADA DOCENTE