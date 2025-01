Violencia en Colonias y Cerros: “Necesito la operación lo antes posible»

Diego Barzola sufrió una gravísima herida luego de recibir una cobarde trompada de otro hombre mientras jugaban un partido de fútbol organizado por Colonias y Cerros.

Para poder ser intervenido quirúrgicamente, Diego Barzola necesita 9,5 millones de pesos y la cirugía debe realizarse en el corto plazo para que las consecuencias de las heridas no sean aún más graves.

Con el único objetivo de lograr juntar ese dinero se inició una colecta.

En el mientras tanto, Diego Barzola habló con la periodista Claudia Bilbao (Radio M) y contó como está atravesando este momento.

«Estamos haciendo una colecta, ya que desde el torneo no había seguro y no me ofrecían ningún tipo de cobertura», dijo Barzola quien aclaró que tampoco hubo de parte del agresor ningún tipo de resarcimiento económico.

En los 9,5 millones de pesos que se deben invertir en la cirugía está incluido además la dos placas de titanio que deben colocarse en la mandíbula de Barzola.

Diego Barzola expresó, «necesito intervención lo antes posible también, porque el hueso suelda, y eso queda como una malformación.»

El jugador de fútbol relató como fue la agresión, «cuando estábamos en el partido, fue una discusión de partido, como tenemos miles o he tenido miles desde que juego al fútbol. Nunca pensé que podía llegar a una agresión. De hecho, yo veo que se acerca caminando, con los brazos bajos, o sea, enojado, claramente, por la situación, pero no vi que me iba a pegar, no tuve tiempo ni siquiera a reaccionar. Y una vez que caí al suelo, me di cuenta que estaba quebrado, no es que me noqueó el golpe, sino que me di cuenta que tenía algo roto, entonces me quedé quieto para no agravarlo, en el caso de que tenga algo muy grave y yo no me estaba dando cuenta en el momento. Lo que me di cuenta ese día es que no podía tragar saliva, y bueno, ese momento fue bastante feo.»

Desde su casa, Diego Barzola dijo como lo afectó está situación: «lo que más me afecta es acá en casa, tengo la suerte por ahí que en el trabajo no, porque yo trabajo desde el celular, claramente que tengo que hacer llamadas, pero que lo puedo manejar por mensajes. Pero bueno, yo tengo tres chicos que dependen tanto de mí como de su mamá acá en casa, y bueno, estaban viendo que su papá no hablaba, o para jugar, o para lo que sea, justo que ellos están en verano, no están en clases, nos íbamos a seguir de vacaciones, y bueno, hubo que usar ese dinero ahora para una operación, o sea, nada que no estaba ni siquiera contemplado, por ir a jugar un partido de fútbol con amigos, y bueno, y volver de esta manera.»