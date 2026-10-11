Wesner recorrió la Feria del Libro con funcionarios del Instituto Cultural bonaerense

El intendente Maximiliano Wesner recorrió el último viernes la 30º Feria y 5º Festival del Libro de Olavarría junto al secretario ejecutivo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Facundo Abalo. Durante la visita al Centro Cultural Municipal San José, dialogaron con libreros, representantes de editoriales y referentes de bibliotecas, en una jornada que tuvo como cierre la presentación del escritor Pablo Ramos.

De la recorrida también participaron la subsecretaria de Cultura municipal, Sofía Arévalo, y la senadora provincial Evelyn Díaz.

Wesner y Abalo visitaron los distintos puestos de la Feria e intercambiaron miradas con los protagonistas del sector editorial sobre el desarrollo de la actividad y la importancia de los espacios de encuentro y promoción de la lectura.

Uno de los momentos de la jornada fue la presentación de Pablo Ramos, escritor, novelista y músico, quien compartió su propuesta “Moverse hacia la ternura” ante un importante número de asistentes.

La Feria y Festival del Libro celebra este año sus 30 ediciones y combina presentaciones de autores nacionales y locales, actividades para bibliotecas, editoriales y lectores, talleres y propuestas recreativas.

El evento concluye este domingo en el Centro Cultural Municipal San José, con entrada libre y gratuita. La última jornada incluye las presentaciones de Alejandra Kamiya, a las 19; Dolores Reyes, a las 20; y Ariel Staltari, a las 21.