Wesner en el remate de Cabaña Don Romeo

El intendente Maximiliano Wesner recorrió el último viernes la 21ª edición del remate de Cabaña Don Romeo, realizado en el predio ferial de la Sociedad Rural de Olavarría, donde se ofrecieron 100 toros Angus y 700 vaquillonas. Durante la jornada, dialogó con organizadores, productores y comerciantes, y visitó el espacio del programa municipal Sello Olavarriense.

El jefe comunal estuvo acompañado por la directora de Desarrollo Agropecuario, María Inés González, y la coordinadora de Turismo, Mercedes Silva Quiterio.

Durante la recorrida, conversó con productores de Olavarría y la región, además de emprendedores que participaron del encuentro, uno de los eventos destacados del calendario ganadero del centro bonaerense.

El remate volvió a reunir a referentes de la actividad en torno a la raza Angus y a una oferta que combinó cantidad y genética. En esta edición, los 800 animales puestos a la venta reflejaron la dimensión de una convocatoria que lleva 21 años de trayectoria.

En el espacio del programa municipal Sello Olavarriense, emprendedores locales exhibieron y comercializaron sus productos, en una iniciativa orientada a dar visibilidad a las producciones del distrito.

La visita se enmarcó en el acompañamiento del Municipio a los sectores productivos y comerciales vinculados con la actividad agropecuaria, de relevancia para la economía de Olavarría y la región.