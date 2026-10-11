Torneo de Primera: Loma Negra y Municipales empataron 3 a 3 en un duelo clave por la pelea de arriba

Loma Negra y Municipales igualaron 3 a 3 este sábado, en la continuidad de la novena fecha del torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli”. El encuentro reunió a dos equipos que pelean en los primeros puestos de la tabla del fútbol olavarriense.

Los goles de Loma Negra fueron convertidos por Dos Santos, Masson y Trepichio, mientras que Giménez, Larraz y Vitale marcaron para Municipales.

Con partidos pendientes entre este domingo y el miércoles, y dos fechas más por disputarse, Racing lidera las posiciones con 21 puntos. Detrás se ubican Ferro, con 20; Municipales, con 19; y Loma Negra, con 18.

La novena fecha continuará este domingo con el partido entre El Fortín y Estudiantes, con la Primera División prevista para las 15 y la categoría Sub 21 para las 17.

Además, este domingo se jugará el encuentro entre Sierra Chica y San Martín, correspondiente a la décima fecha, con la Primera a las 16 y la Sub 21 a las 13.45.

El lunes, Atlético Hinojo recibirá a Ferro Carril Sud por la novena fecha, con la Sub 21 a las 12.45 y la Primera a las 15.

La agenda se completará el miércoles 14 con Ferro Carril Sud frente a Colonias y Cerros, por la primera fecha de Sub 21, a las 19.30, y Loma Negra ante San Martín, por la sexta fecha de Primera División, también a las 19.30.