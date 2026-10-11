Nancy Esther Fernández viuda de Berra (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 11 de octubre de 2026, a los 64 años de edad. Sus hijos: Luciano y Juan Cruz; sus hijas políticas: Mabel y Ángeles; sus nietos: Thiago y Nehuen; su hermano: Héctor. No se realiza velatorio. Sin responso. Inhumación: Cementerio Municipal de Sierras Bayas, el día 12 de octubre de 2026, a las 12:00 horas. Vecina del barrio Facundo Quiroga 1. Nacida en Hinojo. Jubilada. Servicio adherido a Coopelectric.