CO.PE.BO y la celebración del Día del Medio Ambiente

El concejal (Mandato Cumplido) Marcelo Latorre, líder de CO.PE.BO en Olavarría

La Corriente de Pensamiento Bonaerense (Co.Pe.Bo) trabaja desde hace mucho tiempo en buscar promover la atención a los vecinos del partido de Olavarría sobre las problemáticas ambientales , la idea siempre ha sido sensibilizar a nuestra población sobre temas ambientales que nos atraviesan cotidianamente y que no siempre se tratan con responsabilidad y compromiso político de solucionarlos.

Necesitamos garantizar la supervivencia y el bienestar de todos los Olavarrienses, inspirando a nuestros vecinos a adoptar hábitos sustentables y a tomar conciencia del impacto de nuestras acciones individuales y colectivas.

Pareciera que, en materia de Ambiente, el Estado Municipal utiliza frases y proyectos de buena voluntad, donde se oculta los motivos reales de la falta de solución a los problemas ambientales, sin decisión política de transformar nada en serio.

La contaminación de las aguas de nuestros arroyos y espejos de aguas por vertidos industriales, agropecuarios y líquidos negros de la misma planta depuradora, son denunciados cotidianamente por agrupaciones ambientalistas, vecinos, jóvenes estudiantes, en sus recorridas y proyectos escolares. Cuando en realidad esta función la tendría que realizar la Patrulla Ambiental Municipal.

Necesitamos que se resuelvan los problemas ambientales, como la erradicación de mini basurales en zonas periférica de la ciudad, como así también de las localidades serranas y los pueblos rurales.

Basta de seguir colocando bolsas de polietileno en los comercios y supermercados que no son biodegradables, cuando ya hay leyes provinciales y ordenanzas municipales que se refieren a esta restricción.

Necesitamos serias políticas de estado para el arbolado público de la ciudad y sus localidades, con reforestación de plantas de mayor tamaño cuando se colocan, y mantenerlas con riego suficiente para su posterior crecimiento; se debe realizar un estudios sanitarios y reposición de las

tres reservas forestales municipales que están totalmente abandonadas.

Deben realizarse podas selectivas, que es de altura, despejando las luminarias, esperando que caigan las hojas. Hemos visto podas agudas que no son sugeridas para la ciudad. Porque no aprovechar las ramas para chipeado donde se transforman en biomasa, y destinar los pequeños chips para distintos usos como salamandras, estufas o compost, ya que no está más el banco de leña del parque La Máxima.

Porque no proponer practicas agroecológicas como otro modelo posible sustentable. Ampliar las distancias en las áreas fe fumigaciones terrestres y aéreas. A pesar estar dentro de la red de Municipios y comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA), Olavarría, no fomenta actividades que contribuyan a defender la biodiversidad ambiental. No fortalece la comercialización local de alimentos saludables sin agrotóxicos. No promueve charlas dirigidas a productores/as y sociedad que tengan como finalidad de informar los beneficios de la agroecología.

Necesitamos una planta de reciclaje y separación de los Residuos Urbanos Solidos con fuerte inversión e innovación en tecnología que permita a los vecinos crean en un proyecto que aliente con beneficios en la disminución innecesaria de plásticos, hojas latas, vidrios, cartón y lubricantes etc.

Necesitamos el control de las emisiones de polvo en suspensión en las localidades serranas, de la molienda de piedras y contar con filtros recuperadores en todas las cementeras y caleras de nuestro partido.

Necesitamos a una Olavarría amigable e inclusiva con el medio que proteja el capital natural con políticas publicas concretas, con acciones sostenibles y planificadas.

