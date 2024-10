A cada intendente le llega su carpa municipal

Los sindicatos municipales tomaron posiciones con la paritaria y con el conflicto que declaró el STMO: alerta y movilización que ya limitó servicios. El Concejo, otro destacado: la sesión fallida, la comisión de Salud y la citación a Coopelectric por la suba del agua.

Por Alexis Grierson y Josefina Bargas – Volver a las Fuentes

De una carpa al paro implícito

Le pasó a José Eseverri, le pasó a Ezequiel Galli, y faltaba el bautismo para Maximiliano Wesner. Sonó pintoresco el pedido de José Stuppia de pensar junto a los trabajadores “medidas creativas” para dar a conocer el reclamo salarial del gremio contra la comuna para terminar en un clásico, la carpa de los municipales en las puertas del Palacio San Martín.



Con muchísimos flancos abiertos y muchos temas que generaron sacudones en los ámbitos gremiales y también municipales, la carpa tuvo todos los condimentos que tiene cuando aparece: polémicas en la calle, enojos, una pasadita de la Justicia para ver cómo venía todo y el análisis de a quién perjudica, verdaderamente, esta iniciativa. Quizás no beneficia a nadie. Pero repasemos un poco lo que dejó la semana.



El lunes pasadas las 06:30 horas, una comitiva del STMO llegó e instaló la carpa. Sorpresivo para algunos, esperable para otros, fue la forma que lograron de instalar el reclamo en los vecinos que, día a día, transitan por las calles de la ciudad.



Y más allá de la instalación propiamente dicha, el primer momento donde se hizo sentir el sindicato fue musical: parlantes apuntando al Palacio San Martín y una sugerente playlist en la que varios artistas reclamaban al Ejecutivo el aumento salarial. Desde La Mississippi hasta Paquita La Del Barrio, el importante volumen generó malestar a trabajadores, funcionarios, vecinos. A todo el que pasaba por ahí, bah.



A la tarde, el primer indicio de cómo continuará el conflicto si no hay solución: asambleas permanentes bastante permanentes en Jardines Maternales Municipales y Centros de Día. Tan permanentes, que generaba la suspensión de las clases en dichas instituciones. “Un paro implícito” señalaron algunos ya ofuscados con los movimientos.



Pero si estamos en revival de medidas como la carpa, también es bueno traer a colación lo que puede llegar a pasar: que esta profundización de las asambleas permanentes “rote” entre áreas dependiendo la importancia en la atención o la colaboración a los vecinos.



Durante toda la jornada, además, hubo contactos y enojos destacando las situaciones en diversas áreas municipales: se recordó la precarización con monotributistas, los salarios bajos (algunos que rondan los 250 mil pesos) entre otras cuestiones.



Pero como toda medida, tiene su costado riesgoso. Sobre todo el primer día: las quejas por el volumen alto de la música afectaron incluso a propios afiliados del sindicato que se mostraron ofuscados por la decisión. “Nos defienden y directamente nos perjudican en el trabajo” se quejó uno de ellos en diálogo con este newsletter.



El martes, la línea se corrió un poco más: el fiscal José Iturralde estuvo presente en la carpa en el marco de un diálogo informal acerca de las medidas y para ponerse al tanto del conflicto que mantiene STMO con el Municipio. El gremio tomó esto como una “medida extorsiva” para “amedrentar a los trabajadores de participar en el reclamo”. Pasó.



Ese mismo martes, sorpresa, el SOEMO (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Olavarría) anunciaba un acercamiento a Stuppia y los dos gremios trabajarían tomando medidas similares para lograr la recomposición salarial. “Hay un hartazgo en todos los lugares de trabajo, en todas las salas no hay un compañero que te diga ´mirá, yo estoy bien´” dijo Facundo Galanti, el secretario general.



Es que, nobleza obliga, es un cuarto sindicato dentro del ámbito municipal un tanto olvidado por sus vaivenes. Recobró fuerza luego de conocerse que quedó afuera de la Federación “histórica” de trabajadores municipales, con acusaciones de traiciones y demás.



Lo concreto es que Galanti aclaró que el acercamiento con Stuppia para “limar asperezas” no pasa de eso y en pos de trabajar a favor de los trabajadores. “El Tano y su comisión directiva tienen una manera de conducir que siempre respetamos. Nosotros tenemos la nuestra. Pero en este caso tenemos que trabajar juntos” expresó.



Tras todo esto, llegó la postura de los otros dos gremios de la órbita municipal: por un lado, Cicop aceptó la propuesta aunque en disconformidad. E incluso, denunció “discriminación” por haber dado a los profesionales de la Salud el aumento en dos cuotas. Más allá de los desacuerdos, pidieron “sostener las instancias de negociación paritaria, basadas en el diálogo y el respeto, para evitar que los aumentos sean por decreto”.



Por su parte, el Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Olavarría (SEyTMO) también rechazó el aumento del 12% otorgado por el Municipio mediante decreto, pero le puso más energías a denunciar cuestiones que, según ellos, suceden dentro del ámbito municipal con presiones para que adhieran a medidas de fuerza. De hecho -sin tener aún la personería jurídica- llamaron a Municipio y el STMO a “mantener el diálogo, a evaluar nuevas propuestas, a respetar las opiniones, y que la premisa sea arribar a un acuerdo, a fin de lograr un reajuste salarial digno para todos los trabajadores, que se consideren las recategorizaciones y que se analice la base salarial”.



Tras el reclamo paritario, el reclamo más político: “no podemos permitir ni dejar de mencionar nuestra preocupación generada por las manipulaciones, presiones y agresiones verbales que se está ejerciendo sobre algunos compañeros”. En el comunicado firmado por Renzo Quinteros y Sabrina Argaña denunciaron que el STMO notificó a trabajadores que al “no adherirse” les afectarán “los pases a planta, las recategorizaciones, las evaluaciones personales, o la solicitud de horas extras”.



Y uno de los episodios más tensos de la semana. En medio de la marcha en defensa de la universidad pública, el intendente Wesner pasó por la carpa junto con la columna de cientos de manifestantes que piden mejoras salariales a docentes y no docentes de la Unicen y mejoras en el Presupuesto 2025.



Con una coordinación de reloj, lo que parecía inminente siempre se alejaba por algo. Hasta que la columna ingresó al Paseo Jesús Mendía por calle Vicente López y ahí sí, varias integrantes del STMO lograron meterse con carteles detrás de Wesner para luego terminar detrás de la bandera principal de la manifestación. Se vivieron varios momentos incómodos con discusiones entre estudiantes, dirigentes y el propio José Stuppia y Marcelo Díaz, de la comisión gremial. Un pedido explícito de Ludmila Adad (docente del sindicato ADUNCE) de bajar la música de la carpa para poder terminar el acto puso final a un momento que estuvo a nada de empañar el reclamo de la Unicen.



Está claro que, como dijimos al principio, el sindicato de Municipales tiene varios flancos abiertos: nuevo gremio, discusión salarial, opinión pública por la medida, en paralelo que buscan formas “creativas” de esquivar la conciliación obligatoria. Todo eso se resumió en una nota que dio José Stuppia en la que opinó sobre el nuevo gremio (SEyTMO) que “responde a César Valicenti” y que tiene funcionarios entre sus integrantes, sumado a que “no hay que perder tiempo en eso”. Si se tiene en cuenta su respuesta, fueron varios minutos ¿perdidos?



Incluso trató de profundizar sus críticas al ex diputado provincial y lo sube al ring para decir que es el “verdadero” intendente y no Wesner, que fue votado por los olavarrienses.



Desde la llegada de la carpa, no hubo llamado con ofertas salariales. Pero ahora estamos en un gris: ¿qué se discute tras un aumento por decreto por tres meses? ¿Se discutirá algo de acá a diciembre? Además, el gremio parece inflexible y lo que pide -más allá de lo justo y atendible para los trabajadores municipales debajo de la línea de la pobreza e indigencia- parece inalcanzable para la comuna. “Lo primero que habría que hacer es honrar las deudas, como le honraron las deudas a todos los proveedores de lo que dejó (Ezequiel) Galli”. Afirmó que en la gestión anterior “han firmado actas con cláusulas gatillos y no se las pagaron a los trabajadores. Y también había una cláusula sobre la participación de los trabajadores dentro del presupuesto. O sea, la masa salarial. Este gobierno le bajó ocho puntos, nos encontramos con que tenemos 2.000 y pico de millones de pesos menos”. Aseguró que “esos ocho puntos están reflejados en los sueldos de indigencia que tienen los municipales”.



Para cerrar, una postura particular que muestra que este tipo de medidas también tiene consecuencias para ellos mismos: “a la gente que en algún momento la molestamos, le pedimos disculpas. Es un reclamo genuino. Estamos en una situación extrema. Los trabajadores municipales estamos en indigencia”.



La semana parece que tendrá más episodios dentro del ámbito municipal: ¿más “asambleas permanentes” en otras áreas municipales? ¿Qué pasará con la música? Ya hubo contravenciones por ruidos molestos, ¿podría tener alguna consecuencia mayor? Cada vez que dejamos preguntas abiertas a la semana que sigue se cumplen y más.

La no sesión

Lo que pasó fue lo que previmos y más: la sesión especial para aprobar la venta de terrenos a Loma Negra no tuvo quórum. Al final ninguna bancada opositora se presentó en el CEMO. “No damos inicio a la sesión especial” dijo el presidente Guillermo Santellán alrededor de las 9.15 para dar por caída la convocatoria.



Un día antes había tres proyectos presentados: el del Ejecutivo, el del PRO-ERF y los tres bloques libertarios, y el de UCR. Pero llegado el jueves, nada pudo tratarse.



Hubo adelanto de las bancadas libertarias y del PRO-ERF: en un comunicado habían avisado que no se presentarían a la sesión. “Un expediente con semejante importancia requiere un tratamiento apropiado por parte del Honorable Concejo Deliberante” dijeron. La discusión se había centrado en el destino de los fondos: “propusimos alternativas de afectación de los fondos para las áreas de Salud y Obras para las localidades; sin embargo, no recibimos ninguna respuesta del Municipio. El Intendente Wesner sigue sin dar precisiones sobre dónde se destinarán los ingresos de la venta de la calle a Loma Negra”.



¿Qué querían hacer con los 2,3 millones de dólares? En su proyecto pidieron obras de pavimentación puntuales, “la actualización del resonador” y más aparatología médica. También querían conformar una “Comisión de control y seguimiento de recursos” y expresaron intención de “aplazar” la realización de la sesión.



Del bloque UCR también tenían un proyecto propio para la afectación de los fondos. Querían “dar prioridad en su afectación a la aparatología del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, obras para la localidad de Loma Negra y la creación de una Comisión de Control y Seguimiento”. La tarde antes de la sesión no habían confirmado qué harían el jueves a la mañana, pero tampoco estuvieron en el HCD.



Según logró saber este newsletter, estaban acoplados a la decisión de la oposición en su conjunto pero esperaban “una respuesta” del Ejecutivo durante el miércoles, algo que no pasó según se informó.



Ninguno de los dos proyectos habían quedado incluidos en el orden del día de la sesión.



El oficialismo había intentado limitar el pedido por la compra del resonador, un tema sobre el que el bloque PRO-ERF venía insistiendo desde hace varias semanas. ¿Cómo lo hicieron? A la comisión de Salud estaba citado el director del Hospital y virtual secretario de salud municipal, Fernando Alí. Aprovecharon esa jornada, el miércoles a la mañana, donde con más integrantes del Consejo de Salud respondió el pedido de informe del bloque LLA -que impulsó la citación en agosto- para informar que había “otra aparatología” más necesaria para el Hospital (y más centros de atención) “y que tiene menos prensa”, esto último en palabras de Agustín Romero, presidente de la comisión. Alí fue el portador del mensaje del Ejecutivo a la oposición: los fondos no van a destinarse a la compra del resonador.



En esas condiciones llegamos al jueves a la mañana. ¿Fue apresurada la convocatoria? “Hacemos en orden de la prioridad que tienen los vecinos de Olavarría para un tratamiento de un expediente que tiene muchísima importancia” ya que “se trata de la posibilidad de la incorporación de recursos genuinos para obtener obras para todos los vecinos de Olavarría” respondió Santellán.



El presidente del HCD y el presidente del bloque oficialista subrayaron que hubo predisposición a responder todas las consultas de la oposición. “Desde el primer momento estuvimos dispuestos a brindar toda la información. Es un expediente que tiene un tiempo muy importante de elaboración y bueno, no ha habido cambios sustanciales más allá de la diferencia concreta y real de más de 600 mil dólares de diferencia en la renegociación de la venta” expresó Santellán.



Federico Aguilera dijo que buscarán aprobar la venta y no descartó pedir otra sesión especial. “Llegamos a esta instancia a través de un mecanismo de extorsión, lo cual no estamos dispuestos a aceptar” apuntó a la oposición. Pero fue especialmente contra el PRO: “hay un sector que fue oficialismo que no se enteró que perdió las elecciones y que hay un intendente que ganó las elecciones y que la gente lo votó para que elija en qué se destinan los fondos de los olavarrienses”. Dejó en claro que no hay ninguna intención del oficialismo en ceder a los pedidos de afectación de fondos que planteó la oposición.



De hecho, el concejal quiso rebatir el argumento de los opositores acerca de que no hay afectación: “hicimos una asignación de fondos” dijo para recordar que Wesner planteó destinar 60% a obras en Olavarría y 40% a localidades. Y contrastó con lo sucedido en 2005 y en 2022 con dos ventas de terrenos a la empresa Cementos Avellaneda: “no había una asignación específica de fondos”.



¿Cómo sigue la historia? El proyecto está en la comisión de Infraestructura. Para que vuelva al recinto hay dos opciones: sigue el camino de las comisiones hasta tener despacho de Legislación o nuevamente una bancada pide el tratamiento en sesión especial. Las palabras de Aguilera adelantan que la segunda opción tiene más chances de ocurrir.

La salud, el gran tema de la semana

Comenzó octubre, IOMA cortó la relación con Femeba en Olavarría y los afiliados se quedaron sin prestaciones de médicos. Además, lo que ya dijimos, Alí y más funcionarios de salud estuvieron en el Concejo Deliberante.



Hay unos 24 mil afiliados a IOMA (según Stuppia son 40 mil los afectados) quienes quedaron sin el servicio de atención médica. IOMA evalúa cómo seguir, pero por lo pronto, no tiene respuesta. Según el titular de la obra social, Homero Giles, los afiliados tienen dos opciones para conseguir cobertura: por reintegro o por “el trámite de excepción”. Aseguró que los reintegros se pagan “entre 10 y 15 días”, mientras hay decenas de personas reclamando devolución de fondos desde hace muchos meses, especialmente de anestesia. El monto de los reintegros seguramente será otro problema, Giles explicó que hay un valor que reconoce la entidad por la atención mientras que los profesionales médicos suelen cobran casi el doble.



Stuppia se quejó de que se haya decidido cortar el convenio con la federación mientras “se evalúa” un acuerdo con Coceba.“Esto es una locura y es gravísimo” dijo. Graficó la afectación inmediata: contó que afiliadas municipales que están embarazadas y otras personas que tienen turnos de cirugía, “andaban buscando 500.000 pesos para que los puedan meter en el quirófano”.



También avanzó con críticas a otros sindicatos que están “en silencio” en este contexto. Apuntó principalmente a SUTEBA al mencionar a los docentes, y también a otros trabajadores provinciales: “todos callados la boca. Somos los únicos que estamos reclamando por 40 mil olavarrienses que hoy no tienen obra social”.



También estuvo el tema en la reunión de la comisión de salud del Concejo donde desde el Hospital Municipal informaron que “monitorean” la situación. Es que se espera un impacto en la demanda, pero aún no ocurrió.



En ese marco fueron consultados dos concejales. “Es un problema que lleva 15 años. Llegó ya un momento en donde había que tomar una decisión” dijo Agustín Romero de Unión por la Patria. “Hay que tener en cuenta que el sistema de salud no es caro, es extremadamente caro. Tenemos que tratar de hacerlo más eficiente y eso, en líneas generales, siempre es con menos actores o tratando de hacer la atención más directa. En ese sentido Femeba, como tantas otras, son organismos intermediarios entre el paciente y el médico. Eso le suma ineficiencia y le suma desvío de los fondos que deberían ir directo a la atención médica” argumentó Oliver Gamondi, de La Libertad Avanza.



Por su lado, los concejales radicales hicieron una presentación en el Legislativo para tratar el tema y citar a los representantes del Círculo Médico. “Los afiliados a IOMA son rehenes de una pésima administración desde hace años y ahora se ha llegado a un punto muy grave. En el día de hoy son miles de vecinos que se encuentran sin ningún tipo de cobertura” definieron.

Coopelectric en el HCD

¿Se acuerdan que hace una semana dijimos que hubo cierta intención de meter de imprevisto el proyecto de aumento del agua del 350%? Bueno, pasaron dos cosas: ratificaron la existencia de esa propuesta … y la cooperativa blanqueó que pedía mucho más.



Finalmente la semana comenzó con reunión en la comisión de Hacienda con funcionarios de Coopelectric, encabezados por el presidente de la entidad, Cruz Arouxet, el gerente Oscar López y el asesor legal del organismo para dar detalles de la propuesta.



Cruz Arouxet explicó, a la salida de la reunión, que la suba que habían pedido era del 400% mientras que el Municipio autorizó hasta el 350%. Oscar López diría horas después que, en cifras, lo ideal sería que se pague “entre 10 mil y 12 mil pesos mensuales” de este servicio.



Si bien este expediente tomó un camino bastante irregular (e incluso con acusaciones de concejales de que ni la cooperativa se mostró interesada en moverlo) de golpe y porrazo empezó a avanzar con pasos concretos casi a su inevitable tratamiento … ¿en la próxima sesión ordinaria?



Cruz Arouxet dio una pista: “creemos que el tratamiento tiene que ser urgente, no solamente rápido porque la actualización tarifaria quedó muy desfasado en la tarifa y eso va a repercutir en el mantenimiento. Por supuesto que es lo que la cooperativa no quiere, siempre hemos llevado un mantenimiento acorde y lo vamos a seguir haciendo, pero obviamente se necesita la tarifa correcta” anticipó.



Teniendo en cuenta es que el último pedido de 2022 se aprobó recién a mediados del año pasado, los funcionarios de Coopelectric pidieron llevar este tipo de tratamientos a un “sistema de actualización” de tarifas “cada 3 o 4 meses” para evitar desfasajes -y pedidos- tan altos. 350% es fuerte de leerlo nomás.



Vayamos al poroteo: Coopelectric tendría los votos para aprobar la suba que el Municipio autorizó. Se descuenta que el oficialismo votará a favor, y de la oposición surgen dos realidades. El radicalismo estaría dispuesto a acompañar la propuesta con algunas modificaciones que surjan para que el impacto no sea tan duro (lo mismo que pasó en 2023, digamos), mientras que aparece nuevamente la paradoja del Pro-ERF.



Es que el bloque se llama así por integrarlo dos fuerzas. La fuerza de Encuentro Repúblicano Federal, que tiene a la concejal Miriam Mosescu, tiene referencia local en Mario Cura, líder del espacio que gestiona Coopelectric hace décadas, la Lista Amarilla. ¿Habrá voto desdoblado en el espacio con el proyecto del agua? Todo parece indicar que sí, aunque…



Si suma para el análisis, vale decir que con la sesión especial por la venta de la calle de Loma Negra -algo que podría ser una devolución de gentilezas para el Ejecutivo por el aumento del agua- Mosescu pegó el faltazo y no dio quórum. Nobleza obliga, con su presencia tampoco alcanzaba, pero el antecedente debemos dejarlo anotado.



En lo concreto y para debatir la suba de obras sanitarias, con Mosescu quedarían 11 votos. Restará saber si existe la “voluntad política” para que llegue al recinto este 10 de octubre, en la primera sesión ordinaria de octubre.

Cortitas

La UNICEN en reclamo. La Marcha Federal Universitaria tuvo, otra vez, masiva concurrencia en Olavarría y contó con apoyo del intendente Maximiliano Wesner. El reclamo central fueron los fondos para salarios. El presidente Milei vetó la ley de financiamiento, que ahora deberá reafirmarse en el Congreso. ¿Se logrará o el presidente tendrá (otra vez) a sus “héroes”? Por lo pronto, hubo dos paros de 24 horas -uno paralelo a la marcha y otro el viernes, después del veto- de docentes y no docentes de Unicen. Además, el sábado se hizo un festival de la Unicen en el Centro Cultural Municipal para festejar los 50 años y para expresarse en el contexto de reclamo. Estuvo el rector, Marcelo Aba: “el apoyo de la sociedad sigue intacto” valoró.



Elecciones de UCR bonaerense. ¡Es hoy! Hay dos listas: una encabezada por Miguel Fernández (por el oficialismo). La otra, por Pablo Domenicini (por la oposición). Acá los datos para ir a votar en Olavarría.



Wesner, a favor de que CFK encabece el PJ. La ex presidenta estuvo en una recorrida por un sector de La Matanza en lo que fue su primera salida pública en el año. “Hoy más que nunca necesitamos a Cristina Fernández al frente del Partido Justicialista y un proyecto nacional que le devuelva la esperanza a la gente” dijo el intendente en sus redes. También se había expresado Valicenti en ese sentido.



Más demanda en los comedores escolares. Desde marzo hay 941 niños y niñas más en las escuelas de Olavarría, son 30% más de asistentes. Lo confirmó Ariel Rodríguez, presidente del Consejo Escolar local, en el marco del Congreso Pedagógico realizado la semana pasada. Alrededor de 4.000 estudiantes son asistidos por el Servicio Alimentario Escolar local.

El origen

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp