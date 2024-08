Disputa a Hospital abierto

Volver a las Fuentes por Alexis Grierson y Josefina Bargas

Tajadas del Hospital

La semana política mostró a diversos sectores mirando al Hospital Municipal y a la salud pública de Olavarría. Es, desde hace décadas, el corazón de la gestión municipal, con ello también un centro de poder y, obviamente, un punto de disputa y competencia.



La administración, los trabajadores de la salud municipal, el resto de los trabajadores municipales, los dirigentes sindicales, los usuarios, los contribuyentes y todos los olavarrienses. Sectores que tienen algo que ganar y que perder.



Sorpresivamente, el miércoles amanecimos con un importante anuncio del Sindicato de Trabajadores Municipales. Sin respuesta al pedido de reapertura de paritarias (correspondía que suceda el próximo mes) el gremio se declaraba en estado de alerta y movilización con foco, otra vez, en el Hospital Municipal.

En los quirófanos se atenderían solamente urgencias y emergencias, el sector de la cocina estaría abocado únicamente a los pacientes internados y el servicio de limpieza estaría destinado a cuidar a los pacientes de internación y guardia. Estas medidas, hacemos un pequeño paréntesis, son un puñal a los pacientes que se atienden a diario. Si bien la medida duró menos de 24 horas, hubo reprogramaciones de operaciones, turnos suspendidos y mucho enojo de aquellos que transitan el Hospital con cierta frecuencia.

Denunciaron, en este sentido, que tomaban la determinación con “incumplimientos reiterados”, “derechos avasallados”, “sueldos de indigencia y pobreza”, “intención de privatizar servicios y flexibilizar”, y “silencio ante el pedido de reapertura urgente de paritarias”.



Vayamos por partes: hay dos puntos importantes para entender la magnitud de la medida de fuerza. Primero una denuncia grave, o al menos de la que se desconocía su avance, que es la “privatización y flexibilización” de servicios. Según logró saber este newsletter, el STMO apunta hacia la limpieza. Según explicarían las referentes de Cicop en la presentación de la seccional local, lo que se trabaja con la gestión es en la contratación de refuerzos temporales para ciertos turnos en ciertos sectores del centro de salud local. Alejandra Capriata dijo que “esto nada tiene que ver con una privatización” y el STMO denuncia todo lo contrario.



Lo segundo, algo dijimos al inicio: el pedido de reapertura urgente de paritarias sonó al menos sorpresivo (lo dijo el propio intendente Wesner en diálogo con medios locales) para todo el mundo, dado que el acuerdo paritario firmado reanudaba las conversaciones en septiembre. Es decir, habrá un aumento salarial con el sueldo de agosto. Acá queda por fuera, claro, si los salarios son bajos (que lo son en sus categorías más bajas y de ingreso) por qué la discusión está en la reanudación de las charlas siendo que hubo un acuerdo firmado por las partes.



Volviendo a Wesner -que inauguró la obra de ampliación del CAPS 7 mientras todo esto sucedía- no sólo se mostró sorprendido sino que rápidamente confirmó el contacto con el Ministerio de Trabajo de la Provincia para que intervenga en el conflicto. Traducido: pasadas las 18:00 horas confirmó a las partes la conciliación obligatoria por 15 días y reuniones para tratar de llegar a un acuerdo. Todo, mientras los trabajadores vuelven el conflicto a foja cero.



Stuppia, más allá de acatar la medida con el STMO, se manifestó con dureza y críticas hacia la actitud del Ejecutivo. Justificó el último acuerdo al denunciar, prácticamente, que no fue un acuerdo: “nos llevaron hasta el último día, era un viernes y al otro día había que liquidar sueldos y aguinaldo. La gente nos pedía por favor que arreglemos porque no iban a cobrar a la noche. No teníamos salida porque eran las últimas horas y la gente estaba desesperada. No quedó otra”.



Denunció que el Ejecutivo “incumplió todo” y que la prioridad del sindicato es discutir la base salarial y luego hacerlo por porcentajes, comparando la situación con otros gremios: “los demás gremios están con porcentaje porque tienen una buena base salarial”.



Luego, la conciliación. No sin antes alguna cosita más: el STMO decidió mantener las banderas colgadas en la puerta del Hospital “dado que no rompe con el estado de conciliación”. Las tensiones crecen y mientras tanto, Stuppia empieza a encontrar un nuevo foco de resistencia dentro del sistema de Salud.



Pero primero abrimos un paréntesis.

Reapareció Ezequiel Galli

La verdad es que si la agenda de temas no fuera tan abundante y tan acelerada, esta sería la noticia y la foto de la semana. El ex intendente estuvo en la reinauguración de la sede del CAPS 7, invitado por Maximiliano Wesner.



Es que la obra fue iniciada y ejecutada prácticamente en su totalidad durante la gestión de Ezequiel Galli, y ahora finalizó.



El discurso del intendente y de la titular de Atención Primaria mostraron gestos hacia la anterior gestión con la continuidad de medidas impulsadas por Galli y su equipo.



Galli llegó solo a la sede de avenida Pueyrredón y unos minutos después llegaron más dirigentes y referentes del Pro. Aclaró que había asistido porque se encontraba “casualmente” en la ciudad, ya que en realidad su lugar de trabajo en Corredores Viales es en Buenos Aires donde está toda la semana.



La actitud del ex intendente ratificó lo que dijimos hace varias semanas: si bien dialogó con los medios y se mostró agradecido por la invitación así como destacó la finalización de la obra, no quiso profundizar en definiciones políticas.



Hasta acá el paréntesis. Volvemos al Hospital.



Siete años después, llegó Cicop Olavarría

El intendente Wesner firmó el decreto que permite, formalmente, el nacimiento de un nuevo gremio dentro de la esfera municipal. Se trata del sindicato que nuclea a los trabajadores de la Salud, que estarán representados por CICOP. Es una medida histórica y que sin duda reacomoda (y reacomodará) los ejes de poder con la fuerza laboral municipal.



Alejandra Capriata y Silvia de la Torre serán la Presidenta y Secretaria General, respectivamente. Y lanzaron el sindicato el viernes, con fuertes mensajes más allá del paso significativo que dieron desde la Asociación de Profesionales que tantas veces intervino sin el peso gremial que desde ahora tendrán.



Junto al presidente bonaerense, Pablo Maciel, las ahora referentes de CICOP explicaron los alcances y el funcionamiento del gremio dentro del esquema municipal (con mucho por definir, recién hubo un reconocimiento oficial desde la firma del decreto y una reunión con autoridades para iniciar una “mesa de trabajo”) además de manifestar y adelantar que tendrán independencia para ir por sus luchas, no sólo salariales sino muchas vinculada a la carrera médico-hospitalaria.



Sin embargo, hubo momento para analizar el presente. Y en la semana de las medidas dentro del Hospital, las médicas fueron muy claras en torno a la injerencia del sistema de salud en conflictos gremiales de este tipo: “no se puede tomar de rehén a los empleados que están en el quirófano o a la gente que tiene que operarse”. Clarito.



Capriata ahondó en esta cuestión y ante la consulta, dijo que “hay una línea en Salud que no se puede pasar. Es una responsabilidad profesional que tenemos que el objetivo primero es la atención al paciente. Sí eso entra en juego esto no se puede realizar. Hay medidas de fuerza que se pueden hacer en Salud y otras que no. Si uno cruza esa línea hay competencias y cada uno se tendrá que hacer cargo de las responsabilidades legales que le competan”. Más allá de la independencia que logra CICOP con el reconocimiento como ente gremial en Olavarría, las profesionales dijeron cosas que hacía tiempo se habían planteado puertas para adentro del STMO, dejando un camino irreconciliable.



Lo concreto es que las cartas están echadas. Una de las claves es ver si el Municipio cede en el reclamo del STMO y acepta negociar un mes antes. Por las formas y el tono que se elevó la discusión, parece difícil.



Ahora, ¿habrá más capítulos en torno a la situación de los referentes del STMO? Lo de CICOP, más allá del reconocimiento concreto a los trabajadores de la Salud, también implicó una “quita de poder” hacia José Stuppia. El sindicato recién anunciado ya suma unos 200 afiliados, y eso además son los aportes de los empleados.



Aclaración con subrayado: parece que (por ahora, al menos) los alrededor de 200 afiliados de Cicop, no son 200 afiliados menos del STMO.

Una procesión con fe, esperanza y trabajo

No, no tiene nada que ver el ahora libertario Daniel Scioli. Con un fuerte contenido político, con más que un mensaje por elevación y mucho por contar, el Municipio, organizaciones sociales, la CGT y un sector de la Iglesia comandaron la procesión por San Cayetano del pasado miércoles.



Primero hablemos de quiénes fueron los autores del contenido. Y ojo, dar contenido no es necesariamente hablar en la actividad. Con su mera presencia alcanza y sobra. Hablamos del intendente Maximiliano Wesner, del párroco de San Cayetano Marcos Picaroni, del MTE y sus referentes, de los funcionarios municipales e incluso otros dirigentes, el presidente del HCD, concejales, y los principales referentes de la CGT local.



Todos caminaron de San Martín y Rivadavia hasta el barrio CECO. ¡Muy bien ese estado físico! En el camino, se encontraron con otra procesión -que salía desde el barrio Bancario- para confluir en una sola columna hasta la capilla del santo del pan y el trabajo.



Una movilización bastante “conversada” entre los referentes políticos que caminaron más de 50 cuadras. Si bien coincidió con iniciativas provinciales encabezadas por funcionarios de Kicillof, desde el Municipio se aclaró a Volver a las Fuentes que fue una iniciativa más propia, y que no tenía un objetivo “orgánico” al gobierno bonaerense.



Incluso, tienen un antecedente que avala: durante la campaña, el por ese entonces candidato a intendente Maximiliano Wesner encabezó, con un grupo de dirigentes (en los que estaba el ahora ex diputado provincial César Valicenti, entre otros) una caminata más “personal” del grupo político a la virgen de la Loma. Ese espaldarón de fe acompañó en momentos considerados como “bravos” de la campaña.



Volvamos: la CGT estuvo muy activa en la actividad, con la presencia de al menos dos de sus referentes más importantes, como lo es Estela Peralta y Ezequiel Collado. Incluso, en la previa, se vio un diálogo fluido entre Peralta y Wesner en el Paseo Jesús Mendía.



También el MTE aportó su volumen a la movilización con la participación de todas sus ramas y una importantísima cantidad de integrantes. Referenciados en Juan Grabois, un dirigente con vínculos muy cercanos al Papa Francisco, aportaron horizontalidad a la procesión más allá de la visibilidad propia de dirigentes como Emiliano Llorente, que acompañaron en la organización de la columna de manifestantes.



La foto, tal como habíamos anticipado, iba a ser fuerte: el pedido de trabajo para Olavarría -la capital del trabajo- y del pan para los vecinos expuso la compleja situación que vive sobre todo el país y que afecta a cada punto de la Argentina, Olavarría incluida. Fue un pedido bastante rotundo el que hizo la parroquia de San Cayetano en la misa celebrada al llegar luego de la procesión.



Si bien la actividad estuvo un poco corrida de agenda -perdió centralidad en medio del conflicto con los municipales- no dejó de ser un mensaje de unión entre sectores -con la política y la religión como algo destacado- y una novedad de cara a lo que viene: la Iglesia viene avisando de las complicaciones en los sectores marginales de las ciudades y de la gravedad del trabajo. En ese punto, y si bien hay un Dios para todos, la gente pareciera buscar mayor contención en las parroquias que en otros ámbitos. Incluso, aunque duela decirlo acá, del político.



Por eso este movimiento será clave para entender el “resurgir” de la creencia en la política. Dios deberá estar en los detalles de hoy.

Transporte: nueva etapa

Guillermo Santellán, presidente del HCD y presidente de la Mesa del Transporte.

La semana anterior lo había planteado el bloque UCR en el HCD y el lunes todos los bloques opositores firmaron un pedido para que se convoque a la Mesa de Emergencia del Transporte y se brinden datos sobre los servicios, tal como estaba estipulado en la ordenanza que dispuso la emergencia.



“Tenemos que empezar a salir de la emergencia en el transporte” había expresado el radical Sebastián Matrella. Puso en la mira el final previsto para diciembre y su lectura de que la situación a esta altura del año es distinta a la de enero. En la sesión del jueves, Hilario Galli detalló la información que buscan conocer los concejales: kilómetros recorridos por mes, boletos cortados por mes y la “estructura de costo de la emergencia”. Con esto último se refirió a las condiciones en que las empresas previeron brindar el servicio durante el período de emergencia: “así vamos a saber si estamos mejor o peor” que en enero.



El presidente del HCD, Guillermo Santellán, (presidente de esa Mesa de Transporte) también se expresó en la sesión. No dijo lo mismo que Matrella, pero hay un sentido en común que los ubica a ambos mirando hacia adelante. “Hemos logrado parar una hemorragia que parecía difícil de controlar” fueron sus palabras. Anunció que estaba convocada para el día siguiente una reunión para la que trazó una impronta: “trabajemos para pensar una nueva lógica en que hagamos cada uno de nosotros aportes concretos para la solución”.

Además afirmó su intención de brindar la información que los concejales solicitaban. En la reunión del viernes se presentaron los datos pedidos. Formalmente se enviarán mañana a los bloques. En rigor no fue una reunión de la Mesa, porque solamente estuvieron autoridades del Ejecutivo y representantes del Legislativo. Hablamos con el oficialismo y la oposición y coincidieron en definir a la reunión como positiva. Se notó que hay una sintonía entre las distintas partes que representan a la Municipalidad. Por lo pronto, comparten la lectura del momento y la voluntad de pasar a una nueva etapa de la emergencia en la que las prestaciones se empiecen a acercar a lo establecido en los pliegos de la concesión.



En off se explicó que la charla se centró en “unificar criterios para replantear un esquema de trabajo que esté más basado en ver cómo mejoramos el servicio y no tanto en cómo lo sostenemos y suplementamos”.



Se programó para la semana que empieza la reunión de la Mesa de Emergencia donde estarán las autoridades del Ejecutivo, del Concejo Deliberante, los representantes de las empresas concesionarias y de los trabajadores.



Parece que el viernes hubo propuestas y sugerencias más o menos concretas para este avance buscado. Si bien no accedimos a los detalles, se entiende que los representantes del Municipio buscarán que las prestadoras presenten un plan de trabajo a través del que se puedan mejorar las condiciones del servicio y comiencen a atender en mayor medida los reclamos de los usuarios.



Hay una pregunta que queda flotando: ¿qué va a pasar con el subsidio que paga la Municipalidad? La Provincia aumentó 110% sus aportes, es un porcentaje inferior al dato de inflación y también inferior al de la suba de los principales costos para las empresas. Pero aún así es importante ese incremento. No tenemos respuesta, pero claro que es un tema al que hay que prestar atención.

Con Mansur, acá están, estos son

Finalmente, se conoció la lista de candidatos a delegados en las localidades. Habrá elecciones sólo en tres: Espigas, Sierras Bayas y Sierra Chica. Y la principal novedad estuvo, claro, en la inclusión de Luis Mansur, quien fue apartado del cargo de delegado por el intendente Wesner tras acusarlo de cometer un “exceso en sus facultades” al ceder tierras a vecinos espiguenses.



Prácticamente todos los delegados actuales buscarán la reelección excepto en Sierras Bayas, dado que Guillermo Rikal decidió no renovar su mandato por el voto popular. Es, justamente, una de las localidades que tendrá elecciones el 23: se dirimirá entre Alejandro Pereira de Matos y Jorge Luis Artaza, y ya tiene polémica.



¿Qué polémica puede haber en una elección de delegados? Vecinos denunciaron que uno de los candidatos, Artaza, comenzó una “campaña anticipada” a la fecha de inicio formal de este lunes. Pidieron, según expresaron, intervención de la Junta Electoral, es decir, de integrantes de la comuna y el Concejo Deliberante. ¿Habrá sanciones?



Acerca de la aceptación de la candidatura de Mansur, que tal como se venía advirtiendo, no tenía impedimentos para volver a postularse. Presentó la documentación tal como solicita la comuna y buscará volver al lugar de delegado ante Mario Abel Dotti, un reconocido vecino de la localidad de Espigas.



En el medio, vale decir, la Justicia rechazó un recurso de amparo presentado por el abogado de Mansur, el doctor Sergio Roldán, para restituir al vecino espiguense en su función como delegado. Quedó claro, de esta forma, que la cesión de terrenos a vecinos (por más justa que sea en lo social o vecinal) excede las funciones de delegados y es razón más que suficiente para retirarlo del cargo.



En medio de la polémica por los perros envenenados, las acusaciones y el pedido de Justicia, Sierra Chica también tendrá elecciones a delegado: Nestor Crevatín buscará ser reelegido y se enfrentará a Cristina Gabriela Vivas. ¿Pesarán los últimos hechos públicos en la participación vecinal?



Recordemos que de las elecciones del 25 de agosto -una consulta popular no vinculante- Wesner deberá reconocer (o no) a los ganadores de las tres contiendas que habrá para ser delegados por los próximos dos años. En el resto de las localidades sólo habrá uno o una candidata: María Cecilia Roth en Hinojo, Claudia Alejandra Ricci en Recalde, Gabriel Subaru en Loma Negra, y María Elizabeth Arouxet en Santa Luisa.

“Mire ministro, la agenda educativa”

Wesner y Sileoni esta semana en Olavarría.

El martes a la mañana llegó a la Municipalidad el ministro de Educación provincial Alberto Sileoni. Mesa de Trabajo con autoridades locales, visita a la Escuela Agraria, festejo de los 75 años de la rama de psicopedagogía con una actividad con los equipos de orientación en Pueblo Nuevo, y más y más.



Con Maximiliano Wesner hablaron en conferencia. Vamos a resumirla en dos ejes: el partidario y el de gestión. Por si hace falta lo aclaramos: esta distinción es sólo para el análisis, en realidad todo se mezcla y se relaciona.



“Tiene que haber una convergencia de los tres estados -nacional, provincial y municipal-. En estos momentos falta uno” dijo Sileoni. Acto seguido se refirió a la paralización de obras públicas y, puntualmente, las del área educativa con críticas la gestión de Milei y así cómo al recorte de fondos para la Provincia. En ese marco “con más razón tenemos que trabajar muy cerca el estado municipal y el estado provincial” expresó para definir a una administración bonaerense que terminó sumando cercanía con las gestiones municipales y que -se encargó de aclarar- no hace diferenciación del origen partidario de los intendentes. A su turno, Wesner refrendó las consideraciones de Sileoni.



El intendente aprovechó la ocasión para dar a conocer la “agenda educativa” de su gestión que incluye muchos y muy variados temas, los cuales habían sido presentados (y trabajados) con Sileoni. Mencionemos lo que presentó: puesta en valor de la Escuela Agraria, está pronta a finalizar la reparación de las ES 6 y 8 y allí podrán cursar estudiantes de la Facultad de Salud, inversión anual de 862 millones de pesos en obras en escuelas, solicitud de bloqueo del acceso a sitios de apuestas online en las escuelas, creación de la Escuela de Guardavidas a partir de 2025.



La parte pública de la visita de Sileoni evidenció una relación muy fluida con Wesner y más miembros del oficialismo local, que el ministro se encargó de nombrar. Es una señal de la relación con la Provincia y del alcance de la gestión bonaerense. Pero en la semana otro tema cobró relevancia y también se puede vincular con ese aspecto…

Seguridad: una demanda en ascenso

La inseguridad es siempre un problema que aparece con muchas formas y que para los intendentes bonaerenses significa destinar fondos, proyectar políticas y concretar gestiones que no siempre redundan en la respuesta efectiva. Es que las responsabilidades son compartidas con la Provincia y hacia allí se dirigen los pedidos. Entonces también, la relación entre gestiones cobra otra relevancia.



Vamos a lo que pasó en los últimos días. Una reunión “de urgencia” convocada en el Parque de Granos: las empresas de ese sector expusieron numerosos robos de cubiertas y de alambrado olímpico. Autoridades municipales, de Policía y miembros del Consejo de Seguridad Municipal así como del Foro de Seguridad Rural estuvieron en esa reunión para analizar medidas de prevención.



En la noche del viernes se registró otro abigeato en jurisdicción de Loma Negra. También desde el Foro de Seguridad Rural se manifestó preocupación, mientras que la Sociedad Rural fue directo al punto: “hace años venimos solicitando al Ministerio de Seguridad provincial reforzar las dependencias en las localidades y es ahí donde se registran la mayoría de los casos de abigeato”. Desde el sector rural señalan que la capacidad de la Subcomisaría de Loma Negra para brindar prevención al sector rural es limitada. “No hemos recibido respuesta alguna ante este pedido, el ministerio no aporta nada para aumentar el personal y los patrullajes en las localidades, incluso tampoco ahora que el gobierno municipal es del mismo color político que el provincial” se quejó la Sociedad Rural.



Algo similar dicen los vecinos de Sierra Chica. Hace pocos años que la sede policial fue rejerarquizada como Subcomisaría, pero los recursos están lejos de responder a ese status: poquísimos móviles, poquísimos policías para atender una jurisdicción muy amplia. “Robaron en una obra en construcción a una cuadra de la subsomisaría” fue la queja hace dos o tres semanas. En los últimos días, más hechos de este tipo -en zona urbana- elevaron el tono de la queja. Se adelantó a VAF que este planteo llegaría al Consejo de Seguridad en los próximos días.



Mientras tanto, los vecinos de Sierra Chica están cada vez más enojados, con la Provincia y con el Municipio -incluyendo a la delegación- por lo que entienden como “un abandono”. Es que esta situación se combina con el caso de los perros envenenados, que lejos está de quedar en el olvido y todas las semanas vuelven los planteos y pedidos de respuesta.



Desde el Municipio la expectativa está en la próxima puesta en funciones de la UTOI: un centenar de policías que se sumaría a prestar funciones a fin de este mes. Con eso esperan poder reforzar las jurisdicciones de mayor demanda, aunque algunos de los allegados al sector de seguridad plantean dudas sobre esto.



Es un tema siempre caliente y donde las responsabilidades entremezcladas pueden significar un perjuicio para la imagen de cualquier gestión local.

Las elecciones en Coopelectric son los padres

César García el abogado de la Lista Verde que sufrió un durísimo revés tras una presentación judicial.

Si a esa novela le sobraban temporadas, hay que sumarle un capítulo más: finalmente, la jueza Galdós rechazó (con durísimos términos) el recurso de amparo presentado por el abogado César García y no habrá, en principio, elecciones en Coopelectric. En el medio, acusaciones, pedidos de recusación y apelación.



“La norma es clara, la interpretación del actor absurda” dice la doctora titular del Juzgado Civil y Comercial N°2 de Olavarría con claridad sobre el planteo de los días que tenía la Lista Verde para subsanar las irregularidades detectadas por el Consejo de Administración. Según la magistrada, el caso es claro como el agua: notificaron las irregularidades, había tres días para subsanarlo, y la Lista Verde presentó las correcciones el primer día. Es decir, los otros dos ya no tenían sentido.



“Lo expuesto denota y prueba que la propia actora (Lista Verde) se ajustó al Estatuto e intentó subsanar en legal tiempo las irregularidades que le fueran observadas; por lo que su planteo en torno que el Consejo de Administración incumplió los plazos no es de razón” esgrimió Galdós para rechazar el planteo presentado por García.



Pero la doctora no se quedó ahí nomás: aprovechó el espacio para dejar en claro que, desde su mirada, “No concibo que aquellas personas que desean participar de un acto eleccionario no sepan y/o bien no se interioricen respecto de su propia capacidad, aptitud y cumplimiento de los requisitos estatutarios a tal fin”. Boom.



Lo concreto es que, tal como se esperaba, la Lista Verde volvió a cargar con su acusación de “feudalismo olavarriense” incluso en el fallo de Galdós: acusaron que tiene vínculos con el síndico de Coopelectric y eso hace que no deba intervenir en el amparo presentado por la oposición a la cooperativa. El vínculo no es tan cercano como sí lo tiene la doctora Ana Eseverri (que rápidamente se excusó) vale decir.



Si bien hubo una nueva instancia de apelación, la dureza en torno a la respuesta en rechazo suena a que no habrá posibilidad de que haya elecciones en Coopelectric. ¿Será la vencida el año próximo? Es la segunda vez que la Lista Verde no puede presentarse a elecciones por irregularidades en la lista.



Incluso, desde el Consejo de Administración admitieron en la conferencia donde señalaron todas y cada una de las irregularidades que derivaron en la baja de la lista, que en vez de tener menos errores que la primera vez, tenían más. “Si lees el estatuto artículo por artículo, no hay cómo errarle, tenían la gente para presentarse (el año pasado no la tenían, por ejemplo), pero no leyeron el estatuto” se escuchó de un experimentado dirigente de la cooperativa.

Hay más

La mesa del relleno sanitario. Es un anuncio del Ejecutivo local después de una recorrida por la zona y diálogo con los vecinos que expusieron varios problemas. Incluyó el contacto directo entre los vecinos y el personal de la empresa Malvinas. Se busca “controlar y auditar el funcionamiento del relleno”, se detalló.



La sesión del HCD. Con el cambio de composición con el nuevo unibloque de Marcelo Petehs los concejales aprobaron muchas iniciativas. El Ejecutivo ingresó un proyecto para modificar la ordenanza que creó el sistema TUVI.



Reclamos universitarios. Se definió 5% de aumento salarial para agosto y septiembre, los sindicatos docentes lo consideraron insuficiente. Adunce programó medidas de fuerza contra el Gobierno Nacional. El lunes 12, martes 20 y miércoles habrá paro de actividades, entre otras medidas para todo el mes.



Elecciones de UCR. Para octubre se definieron los comicios internos del Comité Olavarría.

Un extracto

