El final era el comienzo

Todos mirando a las elecciones. Un cierre y un comienzo: la auditoría del Ejecutivo. El PRO con nuevo liderazgo después del quiebre en el HCD. Los libertarios con más figuras y otro cruce interno.

El 31 de diciembre a la tarde el Municipio publicó la tan nombrada auditoría de gestión que hizo a lo largo del año. “Un proceso de revisión y ordenamiento interno, irregularidades con diferentes niveles de gravedad, como así también la falta de procedimientos e inadecuado accionar en desmedro del patrimonio, la recaudación y la eficiencia del Municipio de Olavarría” se presentó.



Son 165 páginas de repaso por todas las secretarías en las que se hizo esta revisión y ordenamiento interno. Allí se exponen cuatro situaciones por las que en el Ejecutivo esperan definiciones de la Justicia entre las que se cuentan el uso indebido de tarjetas por parte de una autoridad municipal (eran fondos asignados a adolescentes de un hogar convivencial) y la presentación de un título profesional falso, situación que se detectó en la investigación sobre el personal que se desempeñaba para el Sindicato de Trabajadores Municipales.



Otras dos denuncias penales surgieron en el marco del caso que se conoció a principios de año y que volvió a ser noticia en los últimos días de noviembre cuando lo expuso la Jefa de Gabinete: se relacionan con La Máxima. En este apartado se puntualizó todo lo relacionado al presunto tráfico de animales, la presencia de los gallos de riña, el maltrato a trabajadores y hasta la “posible comisión de abuso sexual”.



El primer tema que se expuso en la auditoría fue el “déficit económico sin precedentes” de más de 2 mil millones de pesos registrado al cierre de 2023. A eso se sumaron otros 736 millones por redeterminaciones de precios del año 2023 pagados durante 2024, “casi 13% de los ingresos totales” si se suman las cifras. Añadieron al negativo el “déficit oculto” de ausencia de obras y atraso salarial de los trabajadores.



A lo largo del informe se detalla el estado edilicio de las dependencias municipales, así como las obras proyectadas y las concretadas para su mantenimiento. Se destacan los numerosos problemas de la Terminal, del Hospital “Héctor Cura” así como el estado en que fue encontrado el CEMO y la pormenorizada enumeración de las condiciones de los CAPS y de todos los espacios culturales. También se precisó el estado del parque automotor, con especial hincapié en la maquinaria vial.



Siguió el apartado de personal con detalles sobre diversos incumplimientos tanto del personal y del registro de las actividades y condiciones del personal así como la ineficiencia de los controles. Estos problemas fueron subsanados o ya se registran avances en ese sentido.

En el detalle se mencionó el hallazgo de “recategorizaciones y reconocimientos otorgados sin iniciar expediente y resueltos en tiempo récord. En su mayoría eran de funcionarios de la gestión saliente”. En el apartado sobre el tema se expusieron dos situaciones, si se quiere, contrarias. “Retrasos de más de 10 años en recategorizaciones y pases a planta” y que en diciembre de 2023 “se llevó a cabo el pase a planta permanente de 6 funcionarios y se decidió recategorizar, antes de los plazos correspondientes, a 19 funcionarios”, además de “recategorizar a 21 trabajadores sin respetar la antigüedad ni los procesos establecidos”.



En el mismo apartado se planteó lo sucedido con el Fondo de Responsabilidad Patrimonial durante la gestión, la cual se suspendió desde el inicio de la actual gestión. Los fondos retenidos a funcionarios para afrontar solidariamente posibles sanciones del Tribunal de Cuentas -61 millones de pesos en 8 años- no fueron devueltos a los aportantes. Se sugiere que podrían haberse derivado a un partido político.



Además, se expusieron numerosas irregularidades que hacen al funcionamiento del Sindicato de Trabajadores Municipales y las actividades de sus integrantes. Se relacionan con los permisos gremiales, licencias y todo lo sucedido en torno al personal asignado a la entidad gremial que hace unos meses el Ejecutivo hizo conocer. Una de las novedades fue que los consumos de dos medidores de luz ubicados en el complejo recreativo del STMO eran pagados por la Municipalidad: más de 17 millones de pesos gastados este año. Fueron dados de baja.



El área de Hacienda expuso también numerosas situaciones llamativas que tenían como consecuencia menos recaudación. El caso ya expuesto a mediados de año de los trabajadores de Catastro que modificaban su condición tributaria o la de sus conocidos para evadir pagos: 4 empleados fueron cesanteados. Así como la de otro empleado que presuntamente cambiaba la condición de deudor de quienes debían tramitar la licencia de conducir.



Entre las irregularidades más contundentes se relevaron incumplimientos en relación al cobro de tasas municipales vinculadas al uso del espacio público por parte de empresas prestadoras de servicios por un total de 315 millones de pesos anuales. No se cobraba el uso del espacio subterráneo y aéreo a empresas prestadoras de servicios de internet, cable, telefonía, gas. También se encontró una falla en el cobro de Derecho de Construcción a Parques Eólicos: “la alícuota aplicada por la gestión anterior no era la correcta generando una pérdida millonaria. Esta gestión luego de un análisis exhaustivo corrigió la base imponible y pasó de cobrarle una alícuota del 1% al 1,5%” se informó. Significó un aumento del 178% en lo percibido. Detalle a tener en cuenta: en materia de Hacienda, la anterior y la actual gestión tiene a la misma titular, la secretaria es Eugenia Bezzoni.



Por otro lado, se hallaron 39 infracciones a locales nocturnos cuyas multas no se habían cobrado en 2022. Hoy suman 14,5 millones de pesos. Pero no podrán reclamarse, porque las multas de ese tipo prescriben al año.



Obras Públicas también presentó información en esta auditoría. El programa TUVI con las viviendas de construcción industrializada (pérdidas por 168,4 millones de pesos, más contrataciones para arreglos pos-entrega, más quita de cuotas) conllevó por parte de los adjudicatarios “fuertes reclamos ante la calidad de las viviendas entregadas”. Se expusieron las gestiones realizadas para acordar con los adjudicatarios quienes “reconocieron que el gobierno municipal logró resolver (las deficiencias) satisfactoriamente a pesar de que no era un problema propio de este periodo de gobierno”.



Respecto de caminos rurales se conoció que el Plan de Contingencia iniciado en la segunda mitad de marzo tuvo que detener las obras porque las empresas adjudicatarias pasaron “precios de hora máquina más elevados que los que habían ofertado 20 días antes en la licitación de mantenimiento”. Eran de 6 a 9% por hora más elevados. Los trabajos ya habían dado inicio pero se detuvieron para renegociar los contratos ya que “el director responsable no controló adecuadamente los costos”. ¿Te acordás que en mayo se conoció la destitución del director del área y la designación de un reemplazante?



Se constataron graves faltas en las obras hidráulicas en barrio Carlos Pellegrini, en la pavimentación de avenida Eva Perón (Circunvalación) y de calle Avellaneda. También se detallaron gestiones para reducir el contrato con la empresa Transportes Malvinas que tendrán impacto este año. “Se observó que había una falta de control de los servicios municipales tercerizados o concesionados: por ejemplo la empresa de Malvinas y Coopelectric, que se encuentran entre los principales contratos de servicios de la Municipalidad. No se corroboraba el servicio prestado, se abonaba sin una previa evaluación. Se generaron reuniones mensuales para organizar un esquema de trabajo conjunto, se revisaron y ajustaron las prestaciones brindadas por la empresa, se empezaron a realizar órdenes de servicio por incumplimiento y por observaciones”.



La subsecretaría de Protección Ciudadana relevó que hay 217 cámaras activas de 290 instaladas en la ciudad. En las localidades hay 56 cámaras instaladas, pero funcionan 17.



El área de Salud expuso notables problemas edilicios y de falta de mantenimiento o reparación de aparatología médica. Entre los planes de trabajo para las mejoras se informó la adquisición de un equipo en 2022 el cual nunca fue entregado: una torre de videoendoscopia adquirida por 88 mil dólares en septiembre de 2022. Hasta noviembre de 2023 no hubo registros oficiales de reclamos por parte de la gestión anterior. En la actualidad, desde el Municipio se intimó a la empresa para que haga efectiva la entrega. Desde la firma se comprometieron a cumplir el 15 de enero, se indicó.



La Subsecretaría de Cultura también presentó un pormenorizado informe del estado edilicio de las distintas sedes. La novedad más resonante se relacionó con el caso de una persona que “se encontraba viviendo desde el año 2020 en uno de los dormitorios de la Casa del Bicentenario, es decir haciendo uso particular de un espacio público”. Además, se expuso el faltante de algunos elementos de distintas dependencias y la regularización del cobro de cuotas en las escuelas artísticas.



El último tramo de la auditoría fue referido a tierras y trámites sobre inmuebles. Uno de los puntos expuso sobre el convenio urbanístico Los Palmares que quiere generar 892 lotes, aunque es un sector que no fue declarado urbano. Se remarcó que el loteo quedó habilitado por Ezequiel Galli dos semanas antes de finalizar el mandato. “Algunos de los datos más llamativos de la operación son la fecha de la firma, el cambio de titularidad y preventas de lotes sin su correcta subdivisión” se indicó. Acá más datos.





Y termina que continuará





La presentación de la auditoría fue una especie de repaso del primer año de gestión a cargo de Maximiliano Wesner y algunos adelantos de lo que viene para 2025 en materia de obras, inversiones y gastos.



El 2024 fue -a la luz de lo informado- una especie de puesta a punto de la administración, especialmente en materia de procesos internos, mientras iniciaba el mandato.



Pero no es todo. No solo fue una revisión de la gestión anterior. El cierre del informe adelanta que “es el comienzo de un mecanismo de revisión permanente” que se va a sostener para el mejor funcionamiento de la Municipalidad. Así que esperamos la segunda temporada de esta serie. ¿Avanzarán las denuncias penales? ¿Llegará el equipo de salud reclamado? ¿Funcionarán más cámaras? Insertá qué personaje de la auditoría 2024 querés que siga en la próxima edición.



Hubo algunas declaraciones de quienes estuvieron en la gestión de Galli después de la presentación. Guillermina Amespil, quien fue secretaria en los últimos meses de 2023, dijo que no había leído la auditoría y que solo conocía lo que los medios habían dado a conocer. “Todo lo que está manifestado con semejante grave irregularidad, uno no tenía conocimiento, al menos yo no tuve conocimiento, porque de haberlo tenido, obviamente hubiéramos tenido que hacer la denuncia, penal si correspondía y administrativa, siempre” afirmó. Agregó que “normalmente uno no toma conocimiento, y mucho menos cuando está en funciones”.



Además apuntó a una especie de contradicción en la actual gestión. Se refirió a que la auditoría presentada es interna, es decir, realizada por los funcionarios e integrantes del Municipio. Mientras recordó que en 2023, durante las denuncias por irregularidades en el área de Desarrollo Social por el manejo del programa alimentario, el hoy oficialismo cuestionaba a la gestión de Ezequiel Galli por hacer una auditoría de las mismas características, sin convocar a veedores externos.



Distinta postura mostró Hilario Galli: “en nuestra gestión ha habido errores, no esos solamente de la auditoría” dijo. Valoró positivamente la realización de la auditoría y además informó que en 2015, cuando Ezequiel Galli inició su primer mandato, también ellos hicieron una evaluación similar. No generamos un documento, pero pudimos corregir cuestiones que estaban mal y esa es la forma que tiene para iniciar la gestión” explicó.



“En todas las gestiones siempre hay errores, es una cuestión lógica por estar personas delante de las áreas. Es imposible plantear una gestión en la que no existan errores y en la que no existan ineficiencias” argumentó el concejal y ex secretario de Gobierno durante casi 8 años. Puntualizó con lo sucedido respeco del cobro de derechos por la construcción de parques eólicos: «Hay gestiones que van más allá de quien sea el Intendente, como la recaudación. Se basa específicamente en la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Y quien se ocupa de llevar adelante todas las recaudaciones es Rentas y Hacienda. Y es la misma Directora y la misma Secretaria que tuvimos nosotros” señaló en referencia a Bezzoni. Respecto de la funcionaria consideró que “encontró un error propio, porque fue funcionaria de las dos gestiones. Si lo consideran que fue algo adrede, que me parecería muy grave, tendrían que tomar una sanción específica sobre los funcionarios que cumplieron ese rol. Pero no lo han considerado adrede” estimó.



En esa línea argumental respondió a consultas sobre seguridad, salud y los pagos de servicio eléctrico para el STMO. Por otro lado, apuntó a que algunas irregularidades señaladas en el informe sucedieron en 2024 y por lo tanto ya fuera de la gestión del Pro. En resumen, dejó en claro que las responsabilidades políticas iban por fuera de la gestión. Y que en el ámbito de una gestión municipal normalmente suceden y se detectan errores, «se han omitido procesos involuntariamente en el afán de hacer, se ha podido corregir, seguir y así son las Municipalidades” definió Hilario Galli.





Mucho subrayado y una sorpresa





La auditoría del Ejecutivo sobrevoló todo el año 2024 desde que el intendente Wesner dijo que se había puesto en marcha. La falta de precisiones y las pocas “migajas” que se iban conociendo generaban expectativa sobre el contenido con la promesa de presentación que había hecho el Ejecutivo.



Lo cierto es que la elección del último día del año para publicarla es también la decisión de que su análisis -o al menos su lectura- se destaque en el inicio de este año.



Entendemos que eso es lo que el oficialismo eligió: abrir el año electoral con su labor en primer plano y con la intención de dejar resaltados errores de la gestión anterior. Imprimir esas sensaciones en el cruce de umbral que es el cambio de año. Así de simbólico, así de importante. ¿Será efectivo?



En estos pocos días, vimos al Ejecutivo entrar al 2025 con demarcaciones y subrayados. El propio Wesner fue protagonista de un evento que podemos encuadrar ahí: cruzó al ministro Luis Caputo por la red X.



Luis Caputo, quien dijo estar “dando la batalla” contra “el atropello de los intendentes que abusan de sus vecinos” por una readecuación de tasas que pidió que realicen. Se refirió a una nota que envió el Ministerio de Economía a las Provincias. Wesner citó la publicación para responderle directamente: le pidió que termine “las tres obras que hace más de un año están paradas en Olavarría”.



En la misma línea de pedido por obras fueron varios intendentes opositores a la LLA en la provincia de Buenos Aires, mientras que otros más apuntaron a cuestionar otros aspectos de la gestión de Caputo.

Más allá del tema, fue sorpresivo ver al intendente de Olavarría en este cruce público con un funcionario nacional.





Durlock al por mayor





El Concejo Deliberante tuvo un movimiento más que inusual a fin de año. Tan inusual, que casi que como efecto mariposa generó un dominó de decisiones que llegaron hasta hoy. Pero para eso es momento de repasarlas en orden y sin dejar de lado los detalles.



¿Sabremos algún día si el oficialismo aprovechó los dichos de Marcelo Petehs en el debate del Presupuesto para hacer el recorte? Algunos dicen que no, que estaba contemplado, pero es muy difícil no establecer una relación de los dichos con la acción. Sobre todo porque fue consecuente al 100%.



Si bien Guillermo Santellán dejó expresamente dicho (en diálogo con Radio Olavarría) que “el Concejo Deliberante tiene muy pocos empleados” y que es “mínima la cantidad de empleados que tiene, en relación a la representatividad que ejerce (con más de 40 personas)” el HCD pasaría, según se informó esos días, por un momento de reestructuración y recortes: dejaría de contar con tres cargos de funcionarios de administración (los tres pertenecen al espacio de Ezequiel Galli) y habría un recorte en las asesorías “excesivas” de los bloques políticos: todas las miradas se posaban sobre el Pro, que tenía tres asesores para seis concejales. Petehs había señalado a su anterior bloque, La Libertad Avanza, que tenía también seis asesores para dos concejales.



Vamos al ex oficialismo: perdería cuatro lugares políticos dentro del ámbito deliberativo, en consonancia con un recrudecimiento de los cruces y con la Auditoría Municipal en gateras, a punto de salir por esos días.



La decisión, archiconocida ya, es de mínima desprolija: sonó, como la mayoría lo interpretó, a un salvataje de asesores mientras el gallismo se acerca a un espacio no obra con esa impronta. De hecho, fue lo primero que se indicó como crítica de la decisión de dividir el bloque en dos. Lo concreto es que desde febrero habrá dos espacios independientes uno de otro (en teoría) PRO y Juntos por Olavarría. Incluso días después el propio Hilario Galli (presidente de uno de los dos bloques) dijo que no tenía mucho sentido hacer ese salvataje siendo que los trabajadores que permanecieron como asesores tienen planta permanente en la comuna. Pero en el medio hubo varias versiones, cruzadas por momentos.



El nombre del técnicamente nuevo bloque, Juntos por Olavarría, no es casual y tiene un correlato directo con lo que expusimos en este newsletter en sus últimas ediciones de 2024. Ezequiel Galli no ve con malos ojos incursionar en el vecinalismo si es que el acercamiento a La Libertad Avanza no da frutos. Pues bien, ya tiene representación en el HCD.



Vale decir que antecedentes tan explícitos de una decisión así no hay al menos desde el regreso a la democracia. Nobleza obliga, siempre se especuló con ciertos movimientos o divisiones de bloques para sostener cargos de asesores o secretarios, pero con una base de independencia partidaria: siempre había una representación de ideas detrás, concreta, que justificaba la decisión. En el momento y sobre el tema que hablamos no se puso como motivante. Con el correr de los días … otro fue el cantar. Pero fue una determinación que desde su construcción hasta hoy estuvo lleno de trampas y contradicciones. Un error político que se subsanó, pero que evidenció una contradicción de lo que busca el gallismo con su horizonte político. Acá les dejamos una editorial de En Línea Noticias que expuso esta situación el 31 de diciembre



Guillermina Amespil (Presidenta del bloque Juntos por Olavarría) señaló que la decisión fue para “cuidar la estructura” y que sostener los asesores “es un dato anecdótico prácticamente. Lo importante para nosotros es cuidar a nuestro equipo, cuidar nuestra estructura. Y como les digo, el vecinalismo venía siendo un tema muy importante para nosotros” indicó sobre el rol que pretenderán darle al nuevo bloque. La explicación, como venimos explayando, tuvo gusto a poco.



Santellán, mientras explicaba los cambios también en diálogo con Radio Olavarría, señaló que “las contradicciones que tiene la oposición, sobre todo en Olavarría, no encuentra espacio para discutir los temas políticos en profundidad, terminan enredados en sus propias disquisiciones”. De hecho, hizo mención a la contradicción de “por un lado están diciendo o pidiendo ciertas actitudes, y por otro, no terminan de conformar eso que realmente están evocando o enunciando”.



“Más allá de los comentarios, de las cosas que se digan, hay una definición política, porque dividir un bloque de seis concejales es una definición política”.



Mercedes Landívar, quien sostiene desde su exposición en el Concejo Deliberante que el gallismo ya está en La Libertad Avanza, fue en la misma sintonía que Santellán: “me preocupa mucho que el espacio político que integra el espacio que gobierna Nación por un lado hable de la casta o de que hay que achicar el Estado y por el otro lado haga ciertas maniobras a los efectos de tener más personal. Ese tipo de maniobras me preocupa mucho” expresó a Claudia Bilbao.



Hilario Galli fue uno de los últimos que habló del tema: admitió que tuvieron un año “bastante raro” y que fue difícil pasar de ser oficialistas a opositores. “En el medio, empiezan las conversaciones ya desde hace bastante tiempo entre el PRO y la Libertad de Avanza. Distintos dirigentes del PRO también empezaron a tomar sus propios caminos con otro tipo de acercamiento”. Esta frase tendrá un significado distinto con lo que se conoció después.



“Ezequiel ya hace bastante tiempo viene revalorizando el rol del partido vecinalista. En el medio de todas esas discusiones, empezamos nosotros a diagramar lo que va a ser nuestro 2025 y en ese contexto es donde, tomamos la decisión de desdoblar el bloque para tener un poco más de margen de cara al año que viene”, afirmó, dando la razón final del desdoblamiento. Una curiosidad: Hilario Galli será presidente del bloque PRO, pero pondera el vecinalismo que representará Juntos por Olavarría, el otro bloque.





Una de cuclillo





¿Por qué repasamos todo el lío de los cambios del PRO en el HCD? Porque la secretaria de uno de los bloques, la ex concejal Maite Salerno, anunció esta semana la creación de una nueva “línea del PRO” en Olavarría, en reorganización a lo ya existente y “a raíz del acercamiento del ex intendente Ezequiel Galli a La Libertad Avanza”. (NdeR: esta novedad fue la que le puso la frutilla a la motivación para la edición de emergencia).



El cuclillo es un ave que pone huevos impostores para que otros críen los polluelos. ¿No les suena a eso? El PRO, un espacio consolidado en Olavarría hace al menos 16 años y que el propio Ezequiel Galli dio el “salto de calidad” para llegar a la intendencia en 2015 estaba, aparentemente, acéfalo. En diálogo con este newsletter, se aclaró que lo indicado por Salerno es una especie de “línea interna” que no confronta con la línea que conocemos hasta hoy en Olavarría, pero que tampoco coincide al 100%.



Lo concreto es que Salerno se reunió con dirigentes de peso en el PRO en la Provincia: secretaría de Juventud del PRO en la Provincia, armadores provinciales del ritondismo y Gabriel Sánchez Zinny, actual jefe de Gabinete porteño, en gestión de Jorge Macri.



Pero vamos al análisis más puro de lo interpretado y sus dichos: en todas las reuniones “acordaron empezar a trabajar en conjunto para que Olavarría siga manteniendo el espacio del PRO, como todos estos años”. ¿El PRO iba camino a desaparecer en la ciudad? Al menos así lo desliza la ex edil en su comunicación.



¿Más? Sánchez Zinny “demostró gran interés para que Salerno trabaje intensivamente en la reestructuración del espacio en Olavarría”, según se informó.



A ver. Las comparaciones son odiosas, pero es inevitable relacionar este proceso del gallismo con el anterior movimiento que fue oficialismo durante 8 años y pasó a ser oposición: el eseverrismo. Si bien las razones de las derrotas son distintas y no tienen una relación estricta, es cierto que la sensación de rareza expresada por Hilario Galli es explícita en las acciones de lo que pasó en 2024 y en 2016/17 con el eseverrismo.



A hoy, Ezequiel Galli se encuentra cerca de La Libertad Avanza, en una línea más cercana a la de Diego Santilli que se conoció hace unas horas sobre una posible candidatura siempre y cuando el PRO y La Libertad Avanza se fusionen. Después está el proyecto de vecinalismo, que también deja al PRO afuera pero contiene la esencia más local de lo que fue la dirigencia gallista, y esta situación particular con el PRO, que amaga con irse a LLA, no fusionan, Macri no quiere, y todo es confusión. “Los lugares están para ocuparse” habrá pensado Salerno, quien dio un paso adelante.



El tema es que Maite Salerno habló. Y explicó todo esto mucho mejor. Habló de su buena relación con Sánchez Zinny y confirmó en Radio Sapiens que Ezequiel Galli se fue del PRO: “Ezequiel tomó su camino hacia La Libertad y uno elige en qué camino quedarse. Yo me siento representada por el Pro”.



Pero además expuso una separación mayor en términos históricos en la ciudad. En la versión de Salerno, quienes corren caminos separados en lo ideológico son Ezequiel e Hilario Galli. “Estamos trabajando en conjunto con Hilario. A Ezequiel obviamente no puedo decirle más que gracias porque fue una persona que me dio muchas oportunidades y lo he hablado también. Todo el camino político que he hecho, lo he hecho también gracias a él. Pero bueno, hoy nos toca pensar distinto algunas cosas y estar en distintos lugares”.



Blanqueó que, más allá de tener una línea interna con distintos referentes, no busca separaciones, sino que el Pro Olavarría sea uno. Pero también aboga por la unidad entre el PRO y La Libertad Avanza. ¿Hay tantas gamas de gris? Pareciera: “Yo creo que tendríamos que ir a un acuerdo y a una unidad. Porque bien o mal en muchas cosas pensamos lo mismo. Tenemos el mismo proyecto del país y para la ciudad. Son decisiones que no van a depender de lo que yo diga, pero igual en lo personal voy a seguir siempre atrás de Pro” dijo Salerno.

Final abierto para una situación confusa, ahora dos bloques, un vecinalismo que busca cerrar con La Libertad Avanza y un PRO que … también. Pareciera que se siguen buscando, aún sin encontrarse.





Luz verde, luz roja





Con esta nueva marea del Juego del Calamar, vale hablar de La Libertad Avanza, que acepta a algunos, resiste a otros, pero otros aceptan a los que resisten y resisten a los que aceptan. Ni Les Luthiers podría explicarlo mejor.



En las últimas semanas se vio un crecimiento en visibilidad de Carola Patané, una dirigente que ha sido muy clara con sus ideas y sus acciones: manifestó acuerdo con LLA, se desafilió el PRO (partido incluso que prácticamente fundó en Olavarría junto a otros dirigentes y que además fue su primera concejal) y se afilió al movimiento libertario. Y en silencio, trabaja en gestión junto a Alejandro Speroni, quien ya la cuenta como “alguien de confianza” en la Sección.



De hecho, Patané fue noticia por reunirse y acercarse a los clubes de la Sección potenciando dos programas del Gobierno Nacional vinculados a descuentos en tarifas de servicios y, también, de dinero para obras de infraestructura.



Pero vamos a lo político. Patané reconoció el trabajo a la par con Speroni –a quien todo el mundo lo erige como referente indiscutido en la Sección- pero mencionó que hace un complemento “a las salidas por la sección que ya comenzaron a realizar la referente de La Púrpura, la doctora Daiana Musa y Andrea Coronel”.



A Musa hay que prestarle atención: ha ganado relevancia interna dentro de LLA mediante la agrupación de profesionales libertaria, mientras que Coronel profundizó su trabajo con Patricia Bullrich y sigue la labor seccional.



También dejó en claro dos cuestiones: “a mí me interesó sumar un espacio donde yo pueda aportar desde el lugar que me pidan lo que sea y lo que me gusta, que es gestionar, pero yo no tengo ningún cargo, eso que quede claro, no tengo ningún contrato, no tengo nada. Lo hago porque a mí me gusta la gestión y estoy cómoda en este espacio, me dejan trabajar, confían en mí y delegan, como en este caso, poder llevar adelante estos programas” dijo Carola. Además indicó que hasta hoy no tuvo una reunión con Celeste Arouxet ni Guillermo Lascano, los referentes de LLA en Olavarría. Sí, admitió, tener una muy buena relación con Marcelo Petehs.



Pero, ya que hablamos de Celeste Arouxet, dio una muestra de que a pesar de las dudas y los cuestionamientos de fin de año sobre su liderazgo, lo tiene y lo sostiene. Es que trascendió una reunión que tuvo con Sebastián Pareja, funcionario nacional y armador bonaerense, quizás uno de los más importantes de La Libertad Avanza.



Si bien mencionaron que buscan estrategias para librar “la madre de las batallas” en las legislativas de la Provincia, Arouxet “lleva adelante el armado local y meses atrás se la vio movilizada y en continuas reuniones con diferentes dirigentes y actores políticos del partido de Olavarría”. Ya sabemos con quién no se reunió. Pero sí sabemos con quien sí se viene reuniendo …



Ezequiel Galli, vía propios o ajenos, ya no oculta su intención de terminar en las filas de La Libertad Avanza. Reuniones con Arouxet, Lascano, y con Alejandro Carrancio, armador bonaerense y apoderado del Partido junto con Pareja. Es una vía que le podría dar ingreso a Galli con una estructura que como repasamos hace un rato, está en dudas varias sobre cómo continuar, si vía el vecinalismo (que parece lo más viable) o dentro del PRO.



Siguiendo bajo la premisa del vecinalismo, con Juntos por Olavarría Galli podría adherir y sumarse a La Libertad Avanza. ¿Eso alcanzará para tener una lista pura y sumar colectora a LLA? No les vamos a mentir: no deja de ser una opción pero las reglas electorales están tan poco claras aún que no sabemos cómo va a terminar el asunto.



Lo concreto es que la relación Galli-Arouxet-Carrancio –que por momentos puede ser Galli-Carrancio nada más- tiene un escollo grande, que parece que será un problema de cara al futuro: Alejandro Speroni.



Speroni eligió En Línea Noticias para explicitar, de todas las formas y metáforas posibles, que no avalaría un acuerdo para que Ezequiel Galli llegue a LLA. “No es santo de mi devoción, desaconsejo cualquier tipo de acuerdo con Galli. Es la última persona que tomaríamos como interlocutor válido” comenzó el armador seccional y subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía nacional.



Dijo que Galli “no hizo una buena gestión y por eso perdió el Municipio, quedó desacreditado. No tiene representatividad en la Sección y tampoco en Olavarría”. De hecho, catalogó de “cosa vergonzosa” la división de bloques del PRO en el HCD. “Nosotros no queremos usar la Legislatura como bolsa de trabajo”.



Expresó que en caso de que haya una alianza electoral con el vecinalismo de Galli “Sebastián Pareja me daría instrucciones y no las hay. Somos un partido político, no tenemos apuros en hacer alianzas”.



Todo esto pasó en 10 días de lo que va del año. Va a ser largo.





Un curioso pedido





Pero además, en el ámbito legislativo –aún en vacaciones- pasaron cosas también en el ámbito libertario, que otra vez explicitaron las profundas diferencias e internas que tienen los bloques libertarios. Es que Verte dio cuenta de un pedido de informes emitido por La Libertad Avanza en el que piden que el concejal Marcelo Petehs “informe acerca de si se ausentó fuera del país los días 21/12/24 al 2/1/25, adjuntándose los registros de la Oficina de Migraciones”.



De ser así, y sin pedir licencia, según la interpretación del bloque “solicitamos que se apliquen las sanciones correspondientes, atento haber (SIC) quedado incompleto el cuerpo legislativo por el plazo que duró la ausencia del mencionado concejal, habiendo sido reemplazado durante dicho plazo por el concejal titular que le procede (SIC) en la lista”.



Se trataba de una denuncia fuerte, con consecuencias presuntamente graves … si el hecho hubiese sucedido durante el periodo ordinario. Si bien por razones similares la edil Miriam Mosescu se pidió licencia –Belén Vergel la reemplazó en dos sesiones extraordinarias- no es necesario pedir autorización para viajar al exterior por fuera de las sesiones ordinarias.



“Los concejales están obligados a asistir a todas las sesiones del Concejo y de las comisiones que formen parte” dice la normativa. Entonces, ¿por qué Mosescu sacó licencia? Porque era sabido que durante ese plazo se trataría, de mínima, una Asamblea de Mayores Contribuyentes y el Presupuesto y allí sí avisar para llevar adelante el reemplazo necesario. Pero en caso de no estar prevista ninguna sesión (tal como aconteció en este caso) sólo se aplica el reglamento interno si “durante el Período Ordinario de Sesiones ningún concejal podrá ausentarse el Partido por más de 8 días sin previo aviso al Presidente”.



Lo que explicitó es que la interna está más fuerte que nunca y, lejos de atenuarse, se profundiza y en año electivo. Con la particularidad de que Petehs construye con Musa, Coronel, y ahora Carola Patané y tiene la validación de Alejandro Speroni. Los bandos parecen cada vez más claros … resta esperar el devenir de un año de definiciones importantes.





Cortitas







IOMA. Ya rige el nuevo convenio entre la obra social y FEMEBA para el que los médicos interesados deben adherirse. Es prematuro sacar conclusiones todavía, pero la estimación indicaba baja convocatoria de especialistas. Además, en Azul se anunció que tendrá una clínica propia con atención gratuita aunque sin fecha concreta de inicio de prestaciones.



Dijo que “fue Volver a las Fuentes”. Nos referimos al concejal de la Libertad Avanza Oliver Gamondi quien definió con esas palabras al ser consultado por un balance del primer año de gestión de Javier Milei. Calificó como “muy importante” las elecciones legislativas, porque “allí se verá que tanto han impactado las ideas de la Libertad”. Acá lo escuchás.



Axel Kicillof, al frente. En esta edición no nos referimos a la Provincia ni a la Gobernación. Hay mucho para contar, pero solamente mencionamos que el gobernador ya inició un armado propio el año pasado y ahora pone primera para hacer su propia campaña. Incluso ya se desliza la posibilidad de desdoblar la fecha electoral y podría calentarse aún más la interna del peronismo bonaerense.



¿Te acordás de Pichetto? El curismo mostró el cierre de año de 2024 con una importante reunión en la que, obviamente, se destacó el discurso de Mario Cura con su proyección económica y política para el año electoral. No hubo ni una mención a Encuentro Republicano Federal ni al dirigente patagónico.



Caída del empleo, uno de los temas principales de 2024. Dos datos de lo local. En el Ministerio de Trabajo hubo 114 audiencias por despidos en Olavarría. El sector minero perdió 200 puestos y el secretario de AOMA, Alejandro Santillán, plantea un oscuro panorama para este año.



Una disputa judicial para prestarle atención. En Línea Noticias dio a conocer una causa que enfrenta al empresario Hugo Fayanás, propietario de Radio Olavarría, con la Municipalidad por la propiedad de una calle.



Olavarría en la causa de las fotomultas. En realidad es una de las causas penales, se trata de la Justicia Federal que investiga a la Universidad de San Martín y le pidió informes a la Municipalidad local.

