Entre marchas, nombramientos y días de cruces constantes

El sindicalismo municipal tuvo una semana intensa. El HCD y una sesión con mucha intensidad. Miguel García, nuevo Tesorero municipal. Las marchas, las visitas, la Expo y la industria.

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

Una semana sindical

Los movimientos en el ámbito sindical del Municipio son incesantes. Desde nuevos actores, pasando por nuevas denuncias, un rechazo a la propuesta del Ejecutivo, un pedido y un aviso. Estos dos últimos merecerán especial análisis, sobre todo porque deja el escenario abierto para lo que viene. Estamos a mitad de mes, y no hay horizonte de acuerdo.

Pero vayamos por el inicio. El lunes un grupo de trabajadores sorprendió al anunciar la creación de un nuevo sindicato de municipales, llamado “Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Olavarría (SEyTMO)”. Bajo la firma de sus tres autoridades principales, Nicolás Martínez (Secretario Gremial), Renzo Quinteros (Secretario General) y Sabrina Argaña (Secretaria Adjunta) apareció lo que podríamos denominar un gremio más -el tercero- en la órbita municipal.

Lo hicieron con una nota dirigida a medios y también a los vecinos: la organización se originó “en virtud de lo vivido durante estos últimos tiempos, un grupo de trabajadores nos movilizamos ante la necesidad de conformar un nuevo espacio sindical cuyo objetivo es poder interpelar y representar a los trabajadores y trabajadoras, como así también brindarles acompañamiento y apoyo”.

Es inevitable pensar en la ya célebre asamblea del Hospital Municipal de meses atrás, que terminó con una votación a medias, con la retirada de la mitad de los presentes entre gritos y acusaciones. Una de las voces cantantes disidentes de esa asamblea, justamente, es uno de los firmantes de SEyTMO. Pero volvamos al comunicado.

Señalaron que hay un acompañamiento activo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires “con el fin de generar una nueva alternativa de carácter abierta, plural y heterogénea, promoviendo la escucha como fin para respetar y valorar sus opiniones e ideas”.

Acá debemos marcar un asterisco: la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (FSTMPBA) no es la misma que la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo). La primera tiene como secretario general al oriundo de Hurlingham Humberto Bertinat, mientras que la segunda tiene a uno más conocido, Rubén “Cholo” García.

Lo concreto es que SEyTMO se planteó como objetivo “la necesidad de organizarnos y de poder articular con diversos actores de la sociedad, políticas y herramientas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, planteando aquellas discusiones y problemáticas que atraviesa nuestro sector, poniendo en el centro la función social que todo sindicato debe tener como bandera”. Todo, siendo “conscientes de la situación social y económica que atravesamos”.

Rápidamente, José Stuppia recogió el guante y ante la llegada del nuevo gremio (y semanas después del reconocimiento de Cicop, que ya funciona en nuestro distrito) le puso nombre y apellido: acusó al ex legislador César Valicenti como uno de los autores de la iniciativa. ¿Sobre la Federación? Dijo que es “la Federación de los Intendentes” dado que surgieron iniciativas similares en otros distritos del camporismo.

Según logró saber este newsletter, la propuesta del nuevo sindicato trajo una buena respuesta, aunque por el momento es “incipiente” conocer el impacto real de la iniciativa, sobre todo por el fuerte peso que tiene el STMO en la estructura municipal, ni qué hablar de las complejidades que implica el cambio de sindicato o la decisión de acompañar hasta que el SEyTMO tenga toda la documentación correspondiente para ser reconocidos.

Es un camino largo, pero el primer paso fue bastante firme.

Volvamos a la semana gremial: ¡sorpresa! Resulta que en la reunión donde se informaron “avances menores” de la semana anterior, sí hubo propuesta de suba salarial del Municipio, de un 4%. Además, se le sumó que las discusiones estuvieron firmes en lo que sucedió durante la gestión Galli: mientras la actual gestión señala que los acuerdos “fueron en términos particulares”, Stuppia respondió que el acuerdo -incumplido- lo firmó Galli como Intendente “y eso lo transforma en una deuda del intendente, esté quien esté”.

El miércoles, asamblea “de carácter urgente”. La sede sindical de calle Rivadavia fue el lugar donde se anunciaron dos cuestiones importantes: el rechazo al 4% de propuesta de la comuna, y el pedido de sacar las negociaciones del Ministerio de Trabajo y volver a la mesa paritaria que tienen el Municipio y el Sindicato, frente a frente.

El segundo pedido fue llamativo pero si se analiza un poco tiene sentido: si bien hasta ahora no hubo quejas formales de ninguna índole con respecto al delegado Lucas Miriuka (ya participó en toda la conciliación obligatoria y en las reuniones post conciliación, de paritarias) el STMO tiene desconfianza del rol del funcionario provincial, que acompaña la gestión Wesner.

Insistimos: si bien la sospecha de imparcialidad existe, no hay pruebas públicas de ninguna de las partes de que haya sucedido algo así dentro del Ministerio de Trabajo. Todo lo contrario, es el canal donde se ha visto que se puede dialogar -y acordar- el Municipio y el STMO.

Stuppia explicó que “hay un montón de cosas para charlar. Lo importante acá es que nosotros proponemos una mesa técnica, pero que sea fuera del ámbito del Ministerio de Trabajo porque la Asamblea, que es el órgano supremo, nos dio ese mandato”. No hubo más explicación que esa.

En las últimas horas, además, se conoció que Miriuka es uno de los mayores contribuyentes del oficialismo en el HCD, algo que si bien no es incompatible, algunos opositores catalogaron de “poco ético”. ¿Será esta una variable más del pedido del Sindicato de correr al Ministerio de las negociaciones? La sincronía entre lo que sucede en el ámbito legislativo y las movidas sindicales parecen bastante aceitadas.

Lo concreto es que, de todo lo que sucedió en el ámbito gremial, falta una variable más: el aviso. Stuppia dejó en claro que, más allá de que la mesa de negociaciones esté en el ámbito del Ministerio de Trabajo, “estamos liberados para cualquier medida de fuerza”. Incluso, pidieron “que haya una reflexión de parte del Municipio y que podamos llegar a una Mesa Técnica, nosotros lo que queremos resguardar es la paz social, y que los trabajadores estén tranquilos. Hoy están muy mal porque tienen sueldos de indigencia y es muy violento lo que están haciendo con la familia municipal”.

Un pequeño dato más: el Sindicato, que utiliza sus redes sociales en forma constante denunciando “precarización” y otras cuestiones, denunció que en el Hospital hay “una cooperativa” realizando un refuerzo de limpieza para mantener limpio el centro de Salud.

Fue una denuncia llamativa que no tuvo mayor relevancia pero que confirmó, justamente, algo que se sabía desde antes incluso de las medidas de fuerza del gremio: que hay refuerzos en limpieza. En este caso, ahora se sabe que están a cargo de una cooperativa. El tema quedó confirmado en la sesión del HCD donde el oficialismo respondió a un pedido de informe.

Y ya que lo mencionamos ….

Entre resonadores y plagas

Fue una de las sesiones con más cruces y acusaciones del año. Y casi casi que de los últimos tiempos: el Hospital fue el centro de la escena –más no el único- de varios contrapuntos, recuerdos de lo sucedido en la gestión Galli, lo que pasó en estos poco más de 9 meses de gestión Wesner, y lo que vendrá.

Arranquemos con la historia del resonador: el PRO-ERF presentó una resolución para que el Ejecutivo avance con la actualización del resonador dada la baja del Impuesto País y la “estabilización” del “tipo de cambio, la baja de la inflación y las perspectivas económicas futuras, es viable pensar en retomar las negociaciones iniciadas en 2023, para que Olavarría pueda contar nuevamente con un resonador”.

Tras una extensa y muy técnica explicación del concejal Hilario Galli sobre las razones por las cuales la gestión anterior no pudo comprar el resonador (la Municipalidad no puede hacer compras en dólares y el dólar futuro que otorgaba como alternativa no daba garantías de un precio estable durante la gestión de Alberto Fernández) dejó en claro que el inicio del proceso de compra y negociación con el proveedor comenzó con un dólar a 190 pesos y nunca terminó, mucho más con las complicaciones económicas de 2023 que llevaron a la divisa a un precio exponencialmente mayor.

Un pequeño error en la fundamentación del proyecto le dio la posibilidad al oficialismo a atacar no sólo al PRO por el proyecto presentado sino que acusaron una “inacción” de los últimos 8 años de gestión.

“Es un proyecto desvirtuado desde su origen”, apuntó el presidente del bloque Federico Aguilera, y agregó: “Quienes presentan este pedido fueron gestión municipal durante 8 años y deberían tener responsabilidad a la hora de hacer pedidos. Ya desde el 2017, la gestión anterior sabía que el resonador debía ser cambiado. En ese momento, la empresa General Electric había comunicado a la gestión Galli que el resonador había cumplido su vida útil y que ya no tendría cobertura técnica”.

“Sin embargo, durante la gestión anterior no fue prioridad cambiar el resonador y recién fue en 2022 que hicieron los pedidos de presupuestos. Lo cierto es que estuvieron 8 años y no cambiaron el resonador. Lo que no fue prioridad durante 8 años pasó a serlo en apenas 9 meses”.

Reconoció Aguilera que el resonador debe cambiarse pero “no hubo cambios favorables que posibiliten esta inversión de forma inmediata”. Allí, aprovechó también para criticar a La Libertad Avanza por la caída de la actividad económica y el ajuste nacional que viene “afectando severamente a las arcas municipales”.

En el medio, Aguilera confirmó que el resonador tuvo una actualización importante en su precio en dólares: pasó de 688 mil dólares a 750 mil dólares. No es menor el dato de la consulta en el precio. Incluso, Hilario Galli aprovechó para deslizar que si hubo consultas “significa que hubo avances en las negociaciones”. Desde el oficialismo indicaron a este newsletter ante la interpretación que no está en vista la actualización del resonador al menos en el corto plazo, por las razones mencionadas más arriba por Aguilera.

En el medio hubo cruces duros con respecto a la importancia de la Salud para una gestión y ni que hablar para los vecinos de Olavarría. Hubo desde explicaciones técnicas, hasta “la gente en la calle nos dice” y en contra de la construcción del Centro Deportivo Matadero para hacer otras obras, como actualizar el resonador. Aguilera pidió “estudiar los temas mínimamente al venir al recinto, la gente puede opinar desde su lugar pero nosotros somos concejales y tenemos la responsabilidad y obligación de estudiar lo que vamos a discutir acá”. Más cruces. “Un saludo a Ezequiel Galli” de pasada. Si bien la agenda de temas de la sesión la marcó el bloque PRO-ERF, las críticas cruzadas más duras fueron entre UxP y La Libertad Avanza.

Después llegó el momento comadreja de la mañana. El proyecto también fue presentado por PRO-ERF, y buscaba conocer, mediante un pedido de informes, las condiciones de higiene del centro de salud.

Carlos Coscia fue el vocero del espacio amarillo y dijo que fue un hecho grave por ser en un “lugar muy sensible para los olavarrienses” y definió que “circulaban por los pasillos animales salvajes y arácnidos” en virtud de otro video viralizado sobre una araña que mataron en uno de los pasillos del Hospital. Desde el bloque se catalogó de “extrema gravedad” y “una gran preocupación”.

Aguilera trató de frenar la pelota que se estaba generando y, de forma tajante, dijo que “no apareció ninguna plaga en el Hospital”. Y fue el primero que pateó despacio la pelota: “genera suspicacia” la forma en que se dieron los hechos, expresó.

Coscia insistió en que “fallan los controles” y deslizó el corte de un proveedor de control de plagas que trabaja en el centro de Salud.

Lo que fue un pelotazo suave, Santellán pateó fuerte al medio: desde la banca de presidencia del HCD –un lugar que no suele tener intervención en los debates- primero aclaró lo que estaba claro para todo el mundo: “hay unanimidad, los que estamos acá no dejamos de valorar la importancia del hospital en ninguna de las gestiones que han pasado”.

Pero a continuación (aclarando que iba a “utilizar eufemismos”, atención) reconoció que “hemos sido muy críticos de las condiciones del Hospital y hemos visto imágenes preocupantes varias veces”. “He visto funcionarios municipales teniendo que ir a limpiar porque había plagas dentro del Hospital” afirmó.

“Lo digo a tono personal, yo estoy convencido que a esa comadreja la llevaron otras plagas al Hospital. Y son plagas que están adentro del hospital y que nosotros tenemos que hacer lo suficiente para resolver esa situación, para defender el Hospital de todo. Es el valor más importante que tienen los ciudadanos de Olavarría”. Boom. Su intervención bastó para cerrar el debate y que el pedido de informes se apruebe por unanimidad.

Hubo un montón de proyectos que los medios locales han reflejado muy bien, pero nos queremos quedar con algo peculiar: La Libertad Avanza pidió…mayor intervención del Estado. Lo hizo en un proyecto que presentaron para que, tras conocerse las condiciones del sorteo de las viviendas Tuvi, los que salgan sorteados no tengan que pagar cuotas de cerca de 7 millones de pesos mensuales -en tres veces- para pagar el terreno. “Disponer hoy, de tres cuotas de 7 millones de pesos para abonar el terreno, no es para muchos” indicaron.

La solución que propusieron fue que se pague junto con las cuotas de la casa en igual cantidad de cuotas. De todas maneras “el oficialismo municipal y sus concejales, como el resto de los bloques se negaron a darle la posibilidad de su techo propio a muchos olavarriences” dijeron, en cita textual.

Para cerrar, Guillermina Amespil (presidenta del bloque del PRO) pidió por mayor información a la comuna con énfasis en la gran demora de publicación del Boletín Oficial. ¿Se acuerdan que la semana pasada les contamos las principales novedades…de abril? Bueno, son 5 los meses de demora.

“Nosotros no nos vamos a acostumbrar” a la pérdida de información, “porque siempre trabajamos para que el ciudadano fuera una persona informada, que tuviera al alcance de su mano y siempre disponible toda la información que necesitase y que requiriera para tomar las mejores decisiones como vecino, como individuo” dijo Amespil.

Tras opinar sobre la nueva concesión de Loma de Paz a una cooperativa, dejó una pregunta que quedó en el aire: “Hay cuestiones, no solo de organización interna del Municipio, que no han sido publicadas. Por ejemplo Tesorería: no sabemos qué pasó, si hay nuevo Tesorero, cuánto tiempo dura la delegación de facultades”. ¿Hubo novedades y no se informaron en sesión?

Otro tema más que fue interesante de la sesión y que llevó el PRO: el estacionamiento medido. Más puntualmente, los trabajadores. Señalaron que hay quejas por el monto salarial y la carga horaria. En la resolución -aprobada por mayoría, sin voto del oficialismo- plantearon reducir el horario de cobro hasta las 18, en vez de hasta las 20.

Habemus tesorero

Se trata de Miguel García, ex empleado de Anses que fue despedido a inicios de año tras la asunción de Javier Milei en la presidencia. De reconocida trayectoria como militante, el nombramiento fue el 1° de septiembre pasado y lleva varios días en el cargo.

Es el reemplazante del contador Diego Latasa, que renunció hace algunos meses y tras un interinato llegó García, dirigente de confianza de la gestión municipal más allá de no ser contador público.

Esto fue lo que generó la polémica: sectores opositores denunciaron, en diálogo con este newsletter, que el nombramiento “rompió” una tradición de contadores en el cargo. Vale decir que no es obligatorio ser contador público para ocupar el puesto.

La designación, además, no es menor. Es uno de los denominados “cargos de la LOM”: tienen ciertas especificidades no sólo en el nombramiento, sino en sus funciones y hasta su posible corrimiento. Nos referimos al Contador, al Jefe de Compras y en este caso, al Tesorero.

“La Tesorería es el órgano encargado de la custodia de los fondos municipales, los que serán recibidos por el tesorero, previa intervención de la Contaduría” reza la Ley Orgánica.

La designación es directa del Intendente, es decir, de Wesner. Más allá de ciertos enojos respecto a la idoneidad del dirigente en el cargo, sólo el intendente en funciones puede correr al Tesorero, mediante nota explicando las razones. La Ley expresa que “el cargo de Tesorero es incompatible con cualquier otra función municipal. Para la separación se requiere acuerdo del Concejo Deliberante. El acuerdo será requerido por el Departamento Ejecutivo en petición fundada”.

Traducido: el Departamento Ejecutivo es el único que puede solicitar, bajo una petición explicada, la remoción del Tesorero. El “acuerdo del Concejo Deliberante” en principio, no parece más que una mera votación e incluso, un decreto ad referendum del HCD.

Lo concreto es que la designación, más allá de la gran responsabilidad que tendrá el nuevo Tesorero Municipal, no es ni más ni menos que la incorporación de un dirigente de extrema confianza de la gestión Wesner para seguir muy de cerca los movimientos de dinero de la comuna. Orden y seguimiento, como la presión alta en el fútbol.

El ejemplo de que Olavarría Produce

Es una semilla que plantó el Municipio para mostrar la riqueza y diversidad productiva olavarriense. El viernes y sábado se hizo la exposición en el CEMO y que significó el cierre del “mes de la industria” que había iniciado con la ronda de negocios a fines de agosto. El secretario de Desarrollo Económico, Gastón Sarachu, adelantó la intención de repetir la experiencia anualmente, “instalar en el calendario todos los años” la muestra, con lo que esta edición fue “la base para que siga creciendo año a año”.

“Tratamos de armar una muestra que sea bien representativa de lo que se produce en el partido de Olavarría. El cien por ciento de los stands están ocupados por empresas de Olavarría. Además, como también queremos que sea una muestra abierta al público y que la familia pueda ir, hay distintas actividades” había presentado el funcionario la muestra.

Llegó el viernes a la tarde, la apertura formal. Ahí estaban Maximiliano Wesner, la Jefa de Gabinete Municipal Mercedes Landívar, la subsecretaria de Minería del Ministerio de la Producción Laura Delgado, la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo del CFI Ayelén Borda, el presidente del HCD, Guillermo Santellán, Gastón Sarachu, el presidente de la Unión Industrial de Olavarría, César Longo.

El intendente hizo hincapié en la importancia de las pymes en el entramado productivo local: ellas son las destinatarias de este tipo de medidas. “Tenemos que proteger nuestras pymes y potenciarlas, por eso impulsamos estos espacios” dijo. Y en ese marco, el sector industrial es el centro de atención. “La provincia se saca adelante principalmente con el sector público y el sector privado. Creemos que la industria es el norte, es el camino a seguir, a partir de un trabajo calificado” definió Wesner.

Unos 50 stands se dispusieron. Digna primera edición, con buen nivel en las presentaciones de las empresas, aunque no tantas como se esperaba en un primer momento. Además, la agenda de actividades locales terminó siendo un poco la propia competencia en cuanto al público: el evento de cerveceros en el Parque Mitre se llevó una gran parte en una tarde que, además, estuvo ideal para propuestas al aire libre. Será un detalle a ajustar para la próxima vez aunque, vale decir, “son situaciones que nos pueden pasar y que probablemente se vuelvan a repetir por la gran cantidad de eventos planteados” indicaron desde la gestión. Una forma de decir que se hace mucho, vale decir.

Por fuera de esto, la gestión de desarrollo económico municipal volvió a marcar un hito en políticas de visibilización y apoyo a la producción local. Mercados Bonaerenses parece ya consolidado e instalado. Con Olavarría Produce acaba de anotarse otro poroto a favor. En los dos casos, el rol de la Provincia también es importantísimo. Aunque, vale decir, se diluyó un poco la presencia del gobierno bonaerense en visitas de peso en los eventos organizados por la comuna.

La marcha por el veto antes de confirmar el veto

El miércoles a la mañana frente a la sede de Anses hubo manifestación en Olavarría contra el veto de Milei a la ley jubilatoria. Fue horas antes de la sesión en el Congreso que reafirmó la decisión presidencial y terminó en represión en CABA, por segunda vez.

La CTA de Olavarría dio el puntapié inicial a la convocatoria, y se sumaron gremios, partidos políticos y organizaciones para un abrazo simbólico a la sede. “Todos con los jubilados” decía el cartel que desplegaron los presentes.

“Tenemos la obligación y la responsabilidad de defender los derechos de las y los trabajadores, de quienes han aportado toda su vida y de quienes no han podido aportar porque sus trabajos no han sido registrados” señaló CTA.

Los referentes de CTA Olavarría, Veronica Danelli y Nahuel Umpierrez, rechazaron la represión que ya se había dado la semana anterior en Capital. “En los gobiernos de corte neoliberal como es este, la variable de ajuste siempre son los jubilados, los trabajadores” dijeron.

El Centro de Jubilados y Pensionados Mercantiles fue una de las instituciones que participó de la movilización en el centro de Olavarría. El presidente Miguel De Arzave y la secretaria María Alicia De Oliveira expresaron preocupación por la situación de los jubilados: “nos dolió mucho este veto. Ya hay gente que ni siquiera puede comprar los medicamentos, por eso estamos acá”.

“Nosotros que tenemos la farmacia sindical vemos como la gente merma en comprarse su medicamento y merma en la dosificación de su medicamento porque realmente no les alcanza, eso no se puede permitir” remarcó la secretaria. Los cambios en las compras de medicamentos de jubilados fueron confirmados días después por la nueva presidenta del Colegio de Farmacéuticos local, Celeste Fernández Chávez.

En la Plaza del Congreso en Capital hubo concentración durante la sesión en la que quedó confirmado el veto presidencial a la suba de jubilaciones. El dirigente de Olavarría, Eduardo Rodríguez, estuvo en la manifestación junto a otros referentes del massismo, entre ellos Malena Galmarini. “El veto de Milei y su apoyo en el Congreso es una triste noticia para los jubilados, que vuelven a perder, y para todo el país. El ajuste de Milei es inviable: recorta a los jubilados, corta la obra pública, desfinancia a la universidad y castiga a la producción. El ajuste es violento, sobre la clase media, empobrece más al trabajador y a los jubilados” sostuvo el ex precandidato a intendente y hoy integrante de AUBASA.

Eduardo Rodríguez subrayó: “Queremos un estado eficiente, responsable, que organice las cuentas públicas, pero que ofrezca respuestas económicas concretas, que cuide a los sectores más necesitados y no abandone a los jubilados”.

En la sesión de Diputados, la insistencia en la ley originalmente aprobada se logró con el cambio de voto de miembros del bloque UCR: habían impulsado el proyecto y después avalaron el veto de Milei. Más allá de la negociación que impulsaron los libertarios, la situación expone la interna radical: hay objetivos diferentes para los miembros del mismo bloque y no responden a la conducción partidaria, hoy en manos de Martín Lousteau, férreo opositor a Milei.

Después de la sesión hubo comunicado del Plenario de la Unión Cívica Radical de Olavarría con rechazo al accionar de sus representantes: “Es escandaloso que los legisladores que inicialmente votaron a favor de la ley hayan cambiado su voto. Y es aún más grave que este cambio se haya producido por la influencia del Gobierno Nacional. Diputados radicales que antes apoyaban la ley, ahora la rechazan. ¿Qué pasó entre tanto? ¿Qué presiones recibieron? ¿Qué intereses se pusieron por encima de la necesidad de nuestros adultos mayores?”

Por lo pronto, se supo que las manos levantadas en esa sesión tendrán premio: el presidente Javier Milei ofrecerá “un asado” en la Quinta de Olivos para los 87 diputados que apoyaron el veto. Asistirán legisladores oficialistas, aliados del PRO, ex Unión por la Patria de Tucumán y los cinco radicales que cambiaron su voto.

Apenas un detalle: en la sesión del HCD se trató un proyecto de repudio a la represión a la manifestación en CABA propuesto por Unión por la Patria. El concejal Marcelo Petehs, del unibloque Libertad Olavarría, votó a favor: “estoy en contra de toda violencia” dijo. Sólo La Libertad Avanza votó en contra. Se aprobó por mayoría.

Palabra clave: “volver”

Ayer estuvo Guillermo Moreno en la ciudad. Llegó para dictar una charla sobre “Reindustrializar la Argentina” y, de paso, presentar la propuesta que lleva a cabo desde su partido -Principios y Valores- de “organizar el peronismo”. Vamos a definir que la movida tiene aspectos llamativos: Moreno logra convocatoria, se ve en los streamings de los que participa y se ve en los actos. Desde Principios y Valores en Olavarría lo viene diciendo Alan Aguirre desde hace varios meses. ¿Convocatoria es aceptación? Ciertamente no es tan directo. Sí hay ganas de escuchar a un “distinto”, es lo que notamos con los dirigentes que pueden hablar “sin cassette”.

Antes de la charla dio una conferencia en la sede del Sindicato de Canillitas. Habló de esta convocatoria a “todos los partidos que tengan una base doctrinaria (peronista)”: nombró a la agrupación de Graciela Camaño, la de Miguel Pichetto, la de Pino Solanas, a Hugo Moyano y al Movimiento Evita. Después -y pregunta mediante- también mencionó al kirchnerismo y a La Cámpora. “No sobra nadie” fue el mantra. “Todos nos podemos ir encontrando en una confederación justicialista. Pero eso es para las elecciones. Y la verdad que el pueblo está sufriendo hoy. Entonces hay que darle una respuesta a este sufrimiento”.

¿Y qué respuesta se da? “La respuesta es la organización del peronismo” dijo. Quiere que se construya como opción con un plan de gobierno. “El peronismo está preparado, dentro de la ley y el orden, para volver a ser gobierno. Ya está el plan de gobierno” afirmó mientras señalaba el libro que tenía delante.

Por supuesto, para Javier Milei fueron todas críticas. “Está destruyendo el aparato productivo” dijo e inmediatamente se refirió a la empresa Loma Negra: “acá mismo tenemos una empresa emblemática que no encuentra comprador. Es un problema”. Siguió: “yo le digo a los trabajadores, tranquilos porque ya vuelve el peronismo. Si no volviera el peronismo, ¿qué mensaje de esperanza le traemos a los muchachos de la industria de Olavarría?”.

Para Moreno los problemas son los “globalizadores” y los “progresistas”. Milei en el primer grupo. Kicillof en el segundo.

Mientras Guillermo Moreno hablaba ayer en Olavarría había un acto -un “plenario de la militancia de la quinta sección”- en Santa Clara del Mar donde el gobernador bonaerense fue el protagonista. Doble objetivo en una sola acción: contraponer su gestión provincial a la de Milei en Nación y presentarse como opción de dirigente nacional.

“Como lo hicimos ante la Ley Bases y el DNU 70, nos oponemos a las políticas del Gobierno nacional no solamente por una cuestión ideológica, sino porque dañan y lastiman a la provincia de Buenos Aires”. “Nuestra obligación es defender y cuidar a quienes representamos, cueste lo que cueste”, añadió.

Si cabe trazar paralelismos, también habló de “las familias que están sufriendo”. Para ellos planteó: “como Gobierno bonaerense tenemos dos tareas: crear un escudo que proteja a los que están siendo agredidos por las políticas del Gobierno nacional y, al mismo tiempo, construir desde nuestra provincia una alternativa de futuro que nos permita revertir la destrucción en curso y encontrar un camino de desarrollo y de inclusión”.

Corte con el pasado y mirada hacia adelante: “Esta vez no se trata de volver mejores, se trata de mejorar para volver” remarcó Kicillof. Y también Kicillof reconoce la necesidad de ampliar su llegada: “necesitamos más voces y que todos nos sientan a su lado. No vamos a recorrer la provincia con ninguna receta extraña, vamos a estar con las bases para construir juntos, de abajo hacia arriba”.

Hubo 27 intendentes en el acto. De nuestra zona estuvieron Gustavo Cocconi, Julio Marini y Alberto Gelené. Liliana Schwindt metió selfie con Carli Bianco.

Hay más

La unidad se dice y se actúa. En la edición anterior contábamos que había foto (y reunión) de La Libertad Avanza y Pro Libertad de Olavarría. Hace pocos días hubo reunión en Almirante Brown donde la convocatoria fue provincial: confluyeron representantes del bullrichismo y libertarios, Florencia Retamoso y Sebastián Pareja, para encabezar una “mesa política ampliada” de “La Fuerza del Cambio”. Y estuvo la olavarriense Andrea Coronel. “El fin fue definir el armado electoral común para el año próximo” informó. Patricia Bullrich mandó un video donde pidió por la unidad “en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”.

Encuentro Republicano Federal. Inició un ciclo de charlas destinado a su militancia y la apertura estuvo a cargo de Mario Cura quien habló de “la política como bien común”.

¿Dónde van a cobrar las tasas? El Ministro de Economía, Luis Caputo, le declaró la guerra a los intendentes bonaerenses y lanzó una resolución que prohíbe el cobro de tasas en facturas de servicios a los Municipios. Esto daba de lleno en Olavarría, que tiene alumbrado público en la Luz, tasas en Agua y también en el Gas. En una creciente tensión, el OCEBA aclaró que esto será, por ahora, para las empresas de concesión nacionales, como Edenor y Edesur, por lo que la medida afectaría sólo a municipios del conurbano. ¿No alcanza? El diputado libertario Castello presentó un proyecto en la legislatura bonaerense para que la medida alcance a toda la Provincia. Van por todo, que le dicen.

Reactivaron la APDH. Hacía tiempo que varios dirigentes se proyectaron refundar o recrear la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en Olavarría y en la semana, la presencia de la ex presidenta de la APDH local Rosa Iguerategui, la abogada feminista Andrea Moyano, el ex detenido Carmelo Vinci, el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales Rafael Curtoni y la asistencia de destacados activistas y profesionales de la ciudad dio puntapié inicial a esta reactivación.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

