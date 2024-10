La escalada

Una semana en que los conflictos se profundizaron en el ámbito municipal. Las acusaciones y cruces entre el STMO y el Ejecutivo; las protestas en las facultades de UNICEN tras el veto a la Ley de Financiamiento; y la situación de IOMA con la palabra de los directivos de FEMEBA y los cruces en una sesión “áspera” del HCD.

Por Alexis Grierson y Josefina Bargas – Volver a las Fuentes

Sin fin a la vista

Ya se volvió una sección fija en este newsletter. Un nuevo episodio entre el sindicato de Trabajadores Municipales y el Ejecutivo. Este episodio no es cualquiera. Es entre un llamado de atención, y un sinceramiento de lo que realmente está en discusión en esta disputa. Pero vayamos, tal como los tenemos acostumbrados, en orden.

Primero el conflicto de la carpa y la música. La policía llegó tras denuncias del Colegio Cáneva y de vecinos de la zona -presuntamente- por ruidos molestos y pidió que bajen la música, en una nueva contravención al gremio. Desde que se instaló la carpa, la policía labró varias multas por superar el límite de decibeles.

Hasta ahí, una escena más del conflicto. Lo que modificó -y escaló en violencia- con respecto a otras situaciones es que, según los trascendidos, desde el gremio habrían ingresado los parlantes a la carpa y así volvieron a poner la música a alto volumen, pocos minutos después de haberse retirado la policía.

Lo concreto es que, más allá de la versión que ganó fuerza, la policía volvió decidida a secuestrar los parlantes. Lo que siguió fue una escena muy violenta de intento de ingreso a la carpa, impedimento desde dentro, empujones, forcejeos y una tensa calma con negociaciones. La policía parecía decidida a llevarse los parlantes (o a alguien preso), discusiones, llamados y mucha tensión.

Finalmente, y casi una hora después, se acordó que el sindicato se llevaría los parlantes y fin del conflicto. Fueron cargados en una camioneta y volvieron a la sede gremial. No volvieron a sonar en la carpa de los municipales.

En paralelo, y entre situaciones de confusión y consultas, el Municipio aclaró que no había denunciado a la carpa por ruidos molestos, y que estaba al tanto del malestar de la comunidad educativa de Cáneva y, también, de varios vecinos que escuchaban los hits de la carpa. La última vez que sonaron los parlantes, se escuchaba el discurso de asunción del intendente Wesner dirigido a los trabajadores municipales.

Y más allá de que la comuna se desligó de la situación, José Stuppia salió con los tapones de punta a acusar …al Municipio, en un intento de seguir profundizando el conflicto: “molestó demasiado, porque la policía la tenemos ya hace dos o tres horas dando vueltas acá”. Hasta que, insistió Stuppia, “pidieron desde el Ejecutivo que entren a sacar los parlantes de adentro de la carpa. Les pedimos orden judicial, dijeron que no y que estaban en un lugar público y les dijimos que si bien estamos en un lugar público, nosotros tenemos derecho a hacer la protesta y que esto nunca había sucedido. En 20 años nunca sucedió lo que nos pasó hoy”.

“Ante esa agresión nosotros desde adentro también nos defendíamos. Al compañero adjunto le pegaron un bastonazo en el brazo, el compañero estaba dentro de la carpa, para poder ingresar. Resistimos todo lo que pudimos” justificó Stuppia la postura que tomó el sindicato.

Dijo que sumarán entre las acusaciones a Wesner de “represor” y confirmó que profundizarían las medidas durante la semana: además de la presencia de los payasos en todos los actos o eventos de los que participe el Intendente, confirmaron que rotarían los lugares de asamblea permanente, de Jardines Maternales a los CAPS, por ejemplo, y que podría terminar en el Hospital Municipal.

Del superávit a la “gravísima situación económica”, Stuppia también señaló que tienen en el gremio un observatorio económico y acusó que “la Municipalidad de Olavarría está siendo inconducida económica y financieramente”. De hecho, buscarán explicar la situación económico-financiera en una charla en la que serán invitados los concejales de todos los bloques.

El sindicato SOEMO, reciente aliado del STMO, se pronunció con un “repudio” sobre el caso: definieron que se trató de una “represión absurda e innecesaria”. “Invitamos al ejecutivo a considerar el cese de la persecución explícita y simbólica que se ejerce sobre los trabajadores que llevan adelante una lucha genuina” plantearon.

Si con esta escalada de violencia no alcanzaba, el Municipio denunció, 24 horas después de todo este hecho, una grave situación en un Jardín Maternal Municipal. En hora de clases, integrantes del sindicato ingresaron de forma violenta a una sede de estas instituciones y que hubo “gritos y amedrentamientos” por la postura de las trabajadoras de cesar la asamblea permanente y, por consiguiente, reanudar las clases.

“Los trabajadores tienen absoluta libertad de adherir o no a una medida de fuerza, lo que no puede existir es una obligación, y menos generar un malestar generalizado en un jardín maternal, con docentes, padres y niños por continuar prestando servicios” explicó el Municipio en un comunicado.

Este newsletter logró corroborar el hecho, e incluso también tomó contacto con padres que se encontraban, en ese momento, afuera de la institución. Hubo mucho enojo por la actitud: los propios padres admitieron que no era una situación ideal pero que entendían la medida de fuerza. “Esto le quita credibilidad a todo” añadieron.

Lo curioso del caso es que por el hecho hubo un extenso silencio del gremio, que se cortó con …

La lucha política

Ya en el comunicado del Municipio algo se avizoraba: “Está claro que discuten la pérdida de beneficios que no son los de los trabajadores, apelando a insultos, agravios y generando hechos públicos que van en contra de la paz social que necesitan los vecinos”. Sobre este tema profundizó la Jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, que en diálogo con Radio Olavarría puso el reclamo salarial en un lugar secundario (no menos importante) y quedó de relieve que el reclamo real pasa por lo político.

Señaló que hay una denuncia radicada en fiscalía por el hecho en el Jardín Maternal Municipal, y que la situación se dio porque 24 horas antes dicha sede había decidido retomar las clases, es decir, dejar de hacer asambleas durante el horario de dictado de clases. Apuntó contra José Stuppia y “una mujer de la comisión” y en su relato (que acá lo pueden escuchar completo) fue explicando, de a poco, que el sindicato tomó una postura inestable en torno a los reclamos.

Hasta que lo fue llevando a la tesis del Ejecutivo en la relación con el STMO: “se elige generar angustia a los trabajadores y falsas expectativas al solo efecto de decir que se está dando una discusión laboral o salarial, cuando tengo que decir que esta discusión no es salarial, no es laboral. Y en el medio están los trabajadores. Acá la discusión es de otro tipo”.

¿Cuál es esa discusión? “es una tensión política que se viene dando producto de que esta gestión, desde el primer momento, pudo advertir un montón de concesiones que se le daban al sindicato que no estábamos dispuestos a darlas. Porque vamos a trabajar con transparencia y responsabilidad no dando concesiones a nadie”.

Y si bien parecía una generalidad, Landívar profundizó con ejemplos: “Los trabajadores saben bien de paquetes de horas extras que existían y ahora no existen, que se llegó a negociar lugares de funcionarios que nosotros no le vamos a dar a ningún sindicato, que antes no podía funcionar ningún sindicato más que el único que había. Y un montón de concesiones más que hacen a la tensión política”.

De todas maneras, la funcionaria insistió en que el diálogo está abierto para reunirse y discutir. Incluso, afirmó que hubo entre 15 y 20 encuentros entre formales, informales e institucionales. “De nuestra parte el diálogo está vigente, lo que no vamos a permitir es dialogar con estas formas”.

La primera declaración pública del Ejecutivo sobre el tema paritarias hizo “saltar” al Sindicato que salió con todo a posicionarse contra los dichos de Landívar. “Falsas denuncias, mentiras, y fake news” expresaron en un comunicado.

Señalaron que el hecho en el Jardín Maternal no existió y que, por el contrario, “se les brinda y garantiza a todos los compañeros y compañeras, tanto de los jardines maternales municipales como del resto de las áreas y servicios, la absoluta libertad de definir y decidir adoptar o no acciones gremiales. Todas las decisiones han sido tomadas por los equipos de trabajo, con un espíritu democrático y sin presiones de ningún tipo”.

Sin ánimo de generar debate, lo concreto es que un grupo de padres sostiene lo contrario, que el hecho existió. La causa en la Justicia también existe, por lo que de mínima la situación no tendría, en torno a una postura externa al Ejecutivo y el Sindicato, carácter de fake news.

Pero en lo concreto el fondo de los dichos del Sindicato buscan exponer que el Municipio quiere “deslegitimar” el reclamo salarial y “criminalizar” la protesta con denuncias.

Una reflexión: han quedado claras desde las dos partes dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, que hay salarios muy bajos en el ámbito municipal. Quizás, alarmantes. Por el otro, que la situación económica del Municipio está en estado agudísimo. ¿Es suficiente para no aumentar este tipo de salarios? Desconocemos, pero todos hablan -más allá de las responsabilidades- de que el panorama es muy complicado.

Lo concreto es que la semana terminó con unos cambios más abajo de cómo comenzó. Pero en este conflicto, no es garantía de absolutamente nada.

Meter la interna

El lunes frente a la carpa después de que se había retirado la Policía, en la entrevista con los medios José Stuppia dio un dato al pasar, pero que no fue nada menor.

Mientras se desarrollaba la intervención de los efectivos, justo lo llamaron “de la Gobernación” -una conversación por Whatsapp que José Stuppia después mostró a algunos periodistas- con una invitación: “para el 17 de octubre ir a Berisso. Cuando contesté que estábamos rodeados por la policía dijeron que se iban a poner en contacto en forma urgente para que la policía deponga la actitud que estaba teniendo. Así que bueno, quedamos en eso y que nos comprometimos a retirar los parlantes” dijo.

Doble cuestión en esas palabras. Stuppia se presentó con proyección en la Gobernación y además, a la Gobernación, al menos al tanto del conflicto local.

El acto del Día de la Lealtad tendrá a Axel Kicillof como único orador. Se organiza con el lema “Lealtad con el Pueblo. La Patria no se vende”, se esperan intendentes, funcionarios provinciales y muchos dirigentes sindicales que apoyan el posicionamiento del gobernador como referencia del peronismo. ¿Asistirá Cristina Fernández?

En esa interna planteada entre Kicillof y La Cámpora, Stuppia y Wesner (y las principales referencias del oficialismo local) quedan en distintos márgenes del peronismo.

La interna peronista tuvo más novedades esta semana con la disputa por la conducción del PJ nacional: son tiempos de definiciones. Dos días después del acto de Berisso vencerá el plazo para presentar las candidaturas en el partido.

Vale recordar dos datos con todo este tema: el primero es que la comuna -en diálogos informales con este newsletter- insistió en que la relación institucional con la Provincia está intacta y de hecho, en muy buenos términos. “Viene un ministro, secretario o director por semana” fue el textual. El otro dato es que en una de las llegadas de Kicillof a Olavarría, a principios de año, integrantes del STMO tuvieron un encontronazo en la puerta del Palacio San Martín con … la seguridad del gobernador, al de intentar abordarlo por este mismo reclamo salarial. ¿Te acordás que se demoró más de una hora un acto hasta que los ministros recibieron a José Suppia? Cambia todo cambia.

El veto y la lucha

Lo que parecía imposible desde el Congreso -por los números y la construcción política del oficialismo nacional- fue un hecho: 84 diputados insistieron con el veto del Presidente Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Y un reclamo por salarios docentes y no docentes se transformó en una verdadera lucha por la educación pública. Tan grande que se vieron importantes movimientos y se anticipó que podría haber tomas de Facultades durante esta semana.

Tras ratificar el veto, los gremios universitarios rápidamente convocaron a un paro total para el jueves. Pero el mismo miércoles por la noche comenzaron a pasar cosas.

Una espontánea pero importante asamblea en el Campus Universitario hacía prever medidas duras, prácticamente extremas. Las tomas de facultades en todo el país se multiplicaban e incluso para esa hora ya había una facultad tomada en la Unicen: Arte, en Tandil.

La discusión fue amplia y, obvio, hubo que contemplar varias aristas. La asamblea estuvo a punto de cerrar el Campus y el rol de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel hizo pensar otra estrategia. Entre dudas, y contrapuntos (había un sector que pedía “esperar”) finalmente se decidió cerrar la Facultad de Ciencias Sociales y la de Salud durante el jueves. Ese mismo día por la mañana, Ingeniería debatiría lo propio (no lo hizo el miércoles por falta de representatividad en el lugar) y por la tarde, se realizaría una asamblea con todas las unidades académicas para organizar un plan de lucha.

El jueves a la mañana, asamblea en Ingeniería. Con dos posturas muy antagónicas y un sector que no estaba dispuesto a cerrar (incluso buscaba seguir visibilizando el reclamo pero con la casa de estudios funcionando con normalidad) finalmente se decidió cerrar, por mayoría de los presentes (estaban todos los claustros). Por la tarde, denunciaron que el sector que no quería cerrar abrió igual algunas oficinas. Así es difícil.

Pasamos a la Asamblea del jueves. Que tenía un condimento más: en Tandil, habían tomado la sede del rectorado, en una medida dura e histórica para la Universidad del Centro de la Provincia. Las dudas y la amplitud de visiones hacía difícil encontrar una salida hasta que se decidió generar comisiones entre todos los claustros de las tres facultades y tomar medidas coordinadas y estratégicas.

Así, se logró saber que durante las próximas seis semanas habrá clases públicas en diversos puntos de la ciudad: el centro, las avenidas, podrían ser sede de una clase donde se explique el conflicto y el rol de la universidad en ciudades como la nuestra.

Habrá más medidas que surgirán de dichas comisiones pero todas las miradas estarán puestas en lo que suceda este lunes a las 11:00 horas, cuando una nueva asamblea definirá si se toman las facultades, en un hecho que podría ser inédito de los últimos años para nuestra ciudad. La última toma, vale decir, fue en 2018, en reclamo de diversas mejoras durante la gestión Macri.

De todas maneras, y teniendo en cuenta que el lunes habrá asambleas en todas las sedes de Unicen, el rectorado decidió suspender la actividad académica y administrativa durante todo el lunes, para garantizar la realización de las asambleas y poder tomar decisiones.

En el medio, el gobierno nacional pasó de explicar que “el déficit cero no se negocia” a que las universidades, hoy, son para las clases medias altas y clases altas, tal como lo dijera Javier Milei.

También insistieron con las auditorías, pero acá hay un punto que no se habla mucho: la encargada de realizar dichas auditorías es la Auditoría General de la Nación (AGN) organismo que sufrió, como todos, despidos y recortes por el achicamiento del Estado. Si hay menos empleados, ¿cómo se auditan las universidades? Y por otro lado, ¿el gobierno nacional tiene problemas de designación de funcionarios que traban las auditorías? Las universidades piden a gritos que las auditen. El problema parece estar en otro lado.

En conclusión, la comunidad universitaria sabe que este será un conflicto largo, extenso y muy desgastante. Pero lo que se vio en las primeras horas fue que el efecto fue similar a la patada a un hormiguero.

Sin diálogo

Ya pasaron más de 10 días desde el final del convenio entre IOMA y FEMEBA en Olavarría y la región. Esta semana se dio un hecho inédito en lo local: el presidente de la Mesa Ejecutiva de FEMEBA, Guillermo Bianco, dio una conferencia de prensa en la sede del Círculo Médico.

Lo que dijo mostró que las partes están lejísimas de retomar la relación. “No hay diálogo”. En sus palabras aludió a la interna del peronismo: diferenció entre “La Cámpora” -con mención a Nicolás Kreplak y Homero Giles- y “el gobernador”.

Así consideró posible que desde IOMA “le han vendido una versión cambiada” a Kicillof, “aunque últimamente empezamos a sospechar de que no es tan así porque esto es algo que ha llegado a los medios nacionales, que está demasiado público como para que no se haya interiorizado mejor. Pero creemos que tanto el Ministro de Salud, que tiene muchas responsabilidades de este conflicto (tal vez más que el presidente de IOMA) y el mismo presidente de IOMA, le hicieron un diario especial para él”. De todas maneras manifestó la intención de hablar en forma directa con Kicillof: “no sabemos cómo vamos a llegar a una solución, pero para nosotros es acuciante”.

Cobian rechazó las acusaciones hacia la federación sobre demoras en los pagos a los médicos, sobre exceso de gastos administrativos, sobre apoyar el cobro de copagos por parte de los profesionales y reiteró el reclamo de la deuda. Indicó que son 157 mil los afiliados afectados.

¿Para qué fue la reunión en Olavarría? Los directivos de FEMEBA se reunieron con representantes de los círculos médicos de los municipios alcanzados por el corte de servicio. El médico dijo sentirse “gratamente sorprendido por la conducta de los médicos y por la actitud de las entidades médicas que componen la Federación”. La frase quedó clarificada un día después: en Junín, donde este corte de convenio se planteó en septiembre, el Círculo Médico de esa localidad firmó convenio con IOMA. No parece ser el camino local, hasta ahora.

Recordemos que en nuestra región la intención es avanzar con un convenio con COCEBA. Al menos así lo dijo Homero Giles. En la conferencia Cobian planteó críticas a la conducción del consorcio de municipios y dudas sobre la disponibilidad de los profesionales locales a adherirse: “no nos parece muy transparente pero básicamente creemos que el COCEBA, a veces por necesidad política y a veces por necesidad económica, va a estar predispuesto a firmar. Lo que no sabemos es cómo le van a responder los médicos en cada lugar”.

El tema estuvo en la sesión del Concejo Deliberante. Los bloques La Libertad Avanza y UCR llevaron proyectos de “preocupación” -en breve lo retomamos- y el PRO-ERF planteó que el Municipio suspenda temporalmente el cobro a los trabajadores. Hizo hincapié en la incertidumbre para los afiliados ante el corte de prestaciones.

Durante el debate se plantearon reparos a esa posibilidad, especialmente en lo referido a que los descuentos están previstos por ley. “¿Está dentro de la legalidad?” y “lo que se propone es contrario a las leyes vigentes” preguntó -primero- y señaló -después- el presidente del Concejo durante el debate, que tuvo muchos cruces. “Sostenemos la legalidad del proyecto” reafirmó Guillermina Amespil. El proyecto tuvo votación en particular a pesar de ser una resolución: se votó por unanimidad en general, pero Unión por la Patria y UCR rechazaron el segundo artículo que refería justamente a los cortes de aportes y quedó rechazado por mayoría con el doble voto del presidente.

Durante la conferencia, Cobian fue consultado por este tema y tuvo en cuenta que no es posible aplicar la suspensión de los aportes a los afiliados.

El áspero HCD

El Concejo Deliberante comienza a tomar más forma en torno a las decisiones políticas y los caminos que empiezan a cruzarse. Pero también en chicanas, enfrentamientos y un clima áspero, propio de la semana que le estamos contando.

Hubo dos proyectos que generaron un clima muy caldeado: el de las universidades y también por el posible acuerdo IOMA-COCEBA.

En los dos, debemos hacer un análisis antes de meternos en el contenido: lo que empezó a ordenarse arriba tuvo inevitables consecuencias más abajo. El voto del Pro y las bancas libertarias comenzó a coincidir con mayor frecuencia. Pero es cierto que en hay una diferencia, dado que el ex oficialismo fue gestión y tiene una experiencia legislativa y ejecutiva que pesa a la hora de analizar y debatir proyectos, algo que en las bancas libertarias no se encuentra tanto.

No es una comparativa de quién es mejor o peor. Por el contrario, es una comparativa difícil de hacer justamente porque La Libertad Avanza en sus tres versiones no tiene aún un rodaje legislativo concreto mientras que no tuvo experiencia de gestión. Todo eso hace que hasta en el lenguaje haya mayores dificultades. Y eso se nota mucho. El desafío estará en ver si hay mejoras hacia adelante.

Por ejemplo, en el pedido de rechazo y preocupación por el veto de Milei a la Ley de Financiamiento, el contrapunto más fuerte lo dio Unión por la Patria (y la UCR) con La Libertad Avanza, pero el dato político más fuerte terminó en el Pro, por la postura pública que tomó en lo dicho y lo votado.

Cuando todo parecía que los dichos de Guillermina Amespil estaban orientados a un acompañamiento a la propuesta oficial … el bloque votó en contra. Que tiene un correlato con lo hecho en el Congreso, y con los acuerdos -cada vez más afianzados- con La Libertad Avanza. Ojo, horas antes Hilario Galli se había parado a favor del veto citando la postura de la diputada Lospennato en la que afirmaba que “nada dijeron cuando Sergio Massa recortó 70 mil millones de pesos a las universidades” algo que se repitió varias veces en la sesión local. Sin embargo, el clima en el recinto no hacía parecer un rechazo.

Este newsletter logró saber que había “libertad de acción” para votar sobre el tema, y que lo que generó el rechazo fue, justamente, el concepto “rechazo” en la presentación del proyecto. De todas maneras, haberse parado en contra generó varias chicanas, roces y enojos que derivaron en un fuerte descargo de la edil Amespil en redes sociales y que tuvo el acompañamiento de sus compañeros de banca. Si bien no nombró a nadie en particular, por lo sucedido tiene la pinta de estar dirigido al presidente de la bancada oficialista, Federico Aguilera.

“Que los mismos de siempre intenten en este caso ridiculizarme y hablen mal de mi, es justamente lo que habla bien de nosotros. Y del espacio que orgullosamente formo parte. Si la violencia engendra más violencia, qué decir de la violencia política. Pero no nos vamos a acostumbrar, seguiremos luchando por el cambio. Pues de ser infame y misógino, no se vuelve” acusó.

Y dijo, para cerrar, que “mientras tanto seguimos con Olavarría sin IOMA: 25 mil afiliados sin cobertura de atención médica”.

Y ya que estamos…este tema fue controversia, también, en el HCD. El bloque La Libertad Avanza, a través del concejal Oliver Gamondi, habló de que “la atención está alterada porque los afiliados no pueden concurrir a sus médicos de cabecera sin que la prestación sea abonada de forma particular” y cuestionó la falta de previsión de IOMA. Presentó un proyecto de “preocupación” por la situación. Cabe mencionar que durante la semana, en la sede libertaria se dictó una charla para afiliados con eje en los reclamos judiciales.

La UCR había impulsado su propia iniciativa en el mismo sentido que LLA. En referencia a la gestión provincial, Pancho González apuntó a “problemas que hay que resolver y hay que actuar no respondiendo a situaciones políticas sino respondiendo a lo que necesitan nuestros vecinos”. Los dos proyectos pasaron a comisión para citar a referentes en el tema y sumar precisiones.

El tercer proyecto, el que contamos más arriba sobre los cortes de retenciones a los afiliados, se argumentó en “el desconcierto” para los afiliados que terminan siendo “rehenes” dijo la concejal Amespil. “Acá en Olavarría no lo hemos escuchado al intendente Wesner y son 25 mil afiliados” expresó Carlos Coscia. Más adelante Hilario Galli sostuvo que “hace varios días se viene hablando que lo que se está haciendo es cambiar de intermediario. Se saca a FEMEBA por COCEBA. Estamos al frente de una nueva municipalización, porque no nos olvidemos que COCEBA es un consorcio de municipios en el cual el intendente de Olavarría es el presidente. Por lo tanto, si estamos hablando de una caja, que FEMEBA está protegiendo su caja, entonces estamos municipalizando la caja. Le estamos dando la plata de los médicos al intendente Wesner”. Señaló que se trata de entre 300 y 500 millones de pesos anuales y alertó sobre la posible derivación de atención al Hospital Municipal: “estamos yendo a romper la estructura del Hospital Municipal”.

Desde el oficialismo hubo también varias voces. Agustín Romero subrayó que los problemas de prestación de FEMEBA tienen “15 años” sin solución y que “en la región centro de la provincia era donde peor se prestaban los servicios” por falta de prestadores y cobros indebidos. “Por lo bajo muchos médicos prefieren hacer convenio con IOMA” aseguró. Liliana Schwindt, en tanto, recordó lo que pasó en 2023, en contexto electoral, cuando intendentes del PRO hablaban de cortar los convenios municipales con IOMA, “por supuesto que estamos preocupados, pero seamos serios cuando hagamos propuestas. El problema es FEMEBA” dijo. “Hay un manejo irregular por parte del intermediario. Hace cuatro años que se hacen denuncias” expresó Federico Aguilera.

Veremos si esta situación de IOMA empieza a resolverse esta semana. Por ahora, las prestaciones siguen cortadas.

Hay más

Controles y seguridad en los boliches. En los últimos días se publicó en redes sociales una foto en la que se ven tres jóvenes con un arma dentro de un baño de un boliche local. La situación generó alarma y entre quienes se pronunciaron estuvo el referente del sindicato de controladores SUTCAPRA, Martín Mendoza, quien afirmó que en el boliche en cuestión se incumple la normativa que regula la actividad del personal de admisión.

OCEBA sancionó a Coopelectric. Es una resolución que se conoció en la semana donde el organismo provincial fijó una penalización de unos 900 mil pesos “por los apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico”. Alude a una auditoria sobre el segundo semestre de 2018 y obliga a devolver el dinero a los usuarios afectados.

Martín Endere al Consejo de la Magistratura. El diputado provincial del PRO juró como consejero titular durante una sesión del organismo. “Vamos a trabajar para tratar de cubrir todas las vacantes porque sabemos que es una necesidad que nos transmitieron los integrantes del Departamento” dijo el olavarriense sobre la situación del Departamento Judicial Azul.

Eduardo Rodríguez, activo en Aubasa. Encabezó varias actividades junto al presidente de la empresa, José Arteaga. Además, el miércoles estuvo en la Cena de la Asociación Argentina de Carreteras por el Día del Camino. El trabajo en la empresa estatal bonaerense se profundizó, mientras en paralelo es casi un hecho la privatización de Corredores Viales S.A, que gestiona varias rutas nacionales (entre ellas la Ruta 226) y tiene como director de relaciones institucionales al ex intendente Ezequiel Galli.

El origen

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp