La Libertad Avanza: quiebre en el HCD y teléfono “por si”

Volver a las Fuentes por Alexis Grierson y Josefina Bargas

Hay un nuevo bloque libertario de la concejal Casamayor. Un llamado a Ezequiel Galli. Maximiliano Wesner en el acto de Máximo Kirchner. En la gestión, venta a Loma Negra y la visita de ARBA.

Se resquebraja la libertad



Crisis de conducción. Todos los caminos que habían dado en principio Marcelo Petehs y que contó luego el consejero escolar Pedro Magallanes llevaron a otra -más sorpresiva- salida de Ahora Olavarría. En esta ocasión fue Adela Casamayor, que si bien explicó de forma escueta que “no se sentía en libertad” de poder trabajar, hubo varias cuestiones de fondo, incluso con un análisis del referente de La Libertad Avanza en la Sección, Alejandro Speroni.



Es complejo de reconstruir porque las versiones son variadas, pero vamos por lo más fiable que pudo recabar este newsletter: la situación post salida de Marcelo Petehs había quedado sensible sobre todo por el movimiento que tuvo el concejal no sólo en la posibilidad de acompañar iniciativas (aunque hubo sólo un proyecto que votó distinto al bloque que pertenecía) sino en la relación con los ediles de otros bloques para proyectar propuestas, a veces para hablar de política, qué mejor en un ámbito legislativo.



Un presunto episodio con una discusión entre Adela Casamayor y Celeste Arouxet derivó en complicaciones de salud para la concejal, razón por la cual suspendió una de sus actividades legislativas …y habría sido el quiebre para la salida.



Las charlas fueron durante el martes y miércoles. “El miércoles se enteró la mayoría informalmente” indicó una de las fuentes deliberativas consultadas. Nadie quería confirmarlo porque Casamayor no había presentado la nota dando cuenta de la creación del bloque, pero se conoció, incluso, que se llamaría “Cimientos de Libertad”.



La atomización de La Libertad Avanza, de hecho, generó algunas complicaciones de infraestructura en el HCD al menos en la redistribución de espacios. Ya no hay tantas oficinas para contener a los bloques (son 6 en total, aunque hay dos unibloques y dos bloques de dos concejales) y eso demoró la acción. Pero la decisión estaba tomada.



Acá se debe hacer un señalamiento no menor: los dos concejales que se fueron de Ahora Olavarría son los titulares que quedaron en el HCD. Los dos restantes, Paola Odello y Oliver Gamondi, son los reemplazantes de Celeste Arouxet y Guillermo Lascano. A su vez, Odello es el reemplazo de María Soledad Gómez Cataldi, que juró y se tomó licencia para dar paso a la quinta de la lista de 2021. Un intríngulis que, con cualquier movimiento en falso, puede dejar a quienes hoy son dos funcionarios de organismos nacionales otra vez en el Concejo Deliberante.



Llegamos al jueves, día donde se efectivizó la nota confirmando la ruptura. Tras ello, comunicado: Casamayor manifestó “no sentirse con la libertad de trabajar alineada a sus ideales y valores, basadas en el liberalismo, ideas que no estaban en concordancia según su criterio con el bloque”. Crítica a la conducción de Arouxet. Hay que señalar que a diferencia de la ruptura de Petehs, que expuso diferencias con sus ex compañeros de bloque, esto no habría sucedido en el caso de la segunda concejal en salir.



Casamayor confirmó que su espacio, Cimientos de Libertad, seguiría alineado a La Libertad Avanza, algo que también sucedió con Petehs y Magallanes. El problema no es Milei, el problema es Olavarría. Bueno, la conducción de Olavarría.



Desde Ahora Olavarría, sólo se limitaron a informar oficialmente que “es una decisión personal de la concejal el armado de un monobloque”. Aclararon que, además del lineamiento a La Libertad Avanza, todas las novedades las informó Casamayor en persona al coordinador seccional Alejandro Speroni.



Por lo pronto, señalemos lo más evidente: este tipo de situaciones en el Legislativo terminan beneficiando por elevación a Unión por la Patria en principio. Cualquier oficialismo puede sacar partido de la atomización de la oposición. De hecho, hasta ahora no hemos visto a toda la oposición unida en acción deliberada contra el oficialismo. ¿Veremos esa película en algún momento? Es una pregunta que nos hacemos en la misma semana en la que hubo foto del concejal Marcelo Petehs con integrantes de Unión por la Patria en una recorrida.



Y ya que hablamos de referentes, coordinadores y demás…



Los roles



Speroni, erigido para la sección por el armador y ahora funcionario nacional Sebastián Pareja, tiene una referencia firme para todos los distritos. Es informado de todo lo que sucede, los cambios, los lineamientos y las estrategias en cada uno de los municipios de la Sección. Sin titubeos.



Tal es así, que el propio Speroni informó el viernes de un encuentro con Celeste Arouxet en lo que él mismo catalogó de reuniones “periódicas” y de “seguimiento y definición de acciones políticas”.

Era inevitable: el tema que se habló en el encuentro fue lo catalogado como “indeseable fraccionamiento” de La Libertad Avanza en Olavarría.



Es muy particular, y merece un análisis, las razones que esgrime Speroni para dar cuenta primero de una sutil crítica a la propia Arouxet de “falta de contención política” pero además de cómo se manejan los dirigentes libertarios en esta llegada masiva a los cargos de gestión y legislativos.



Dijo que la decisión de salida de Petehs y Casamayor “obedecen únicamente a aspectos ligados a diferencias subjetivas, interpersonales, y de criterios no sustantivos”, que pueden explicarse “por la misma razón fundante de nuestro espacio”. Es decir, “nuestros representantes son nuevos en estas lides y carecen, por consiguiente (y felizmente…) del disciplinamiento partidario habitual en las fuerzas tradicionales fracasadas”. ¿Quiso decir que Arouxet se movió todo este tiempo como “la casta” dentro de La Libertad Avanza?



De hecho, parafraseó a Milei y dijo que “los libertarios no somos manada”, dando cuenta de la heterogeneidad de ideas y formas de actuar dentro del espacio. “El último párrafo me encantó” dijo la propia Casamayor al comenzar en la publicación de redes de Speroni donde contó todos estos detalles.



Seríamos injustos, de todas maneras, si unificáramos el liderazgo sólo en Celeste Arouxet cuando otra de las patas de la referencia local del mundo libertario es Guillermo Lascano, hoy a cargo de PAMI en el distrito. Con un perfil distinto, es bien valorado por propios y por ajenos -incluso dentro del Concejo donde estuvo hace pocos meses-, logró varias fotos -y mensajes- positivos en torno a su labor en la mutual nacional, y ha tendido puentes con otros sectores políticos por diversas razones.



Limar asperezas: Lascano con Galli



Y ya que hablamos de puentes … en la semana este newsletter logró saber de un primer contacto entre La Libertad Avanza y el Pro, a tono con lo que viene sucediendo a nivel nacional y estos puentes que traza el ex presidente Mauricio Macri con el actual mandatario Javier Milei.



En concreto, Lascano llamó al ex intendente Ezequiel Galli para empezar a acercarse tras mucho tiempo de distancia (y muchos contrapuntos, peleas y tensiones por momentos más cerca de definitivo que provisorio). La recepción por parte del ex mandatario fue de apertura y predisposición. En concreto fueron cuatro años sin hablarse cara a cara después de la ruptura de 2020. El textual fue “limar asperezas, hacer mea culpa, decirnos todo lo que nos tengamos que decir” y lograr un acercamiento. “La responsabilidad institucional que la sociedad nos dio como segunda fuerza” fue parte de la argumentación para hacer el llamado. Y eso también abre la puerta a posibles más llamados, pero no hagamos futurología.



En primera instancia, la charla fue de Lascano y Ezequiel Galli, y se prevé que a la mesa se puedan sentar, además, Hilario Galli y Celeste Arouxet. No es por temas electorales, aunque el camino electoral pueda cruzarse en el camino. Hay un “por si” en mente y un “no sé qué va a pasar”. “Primero dar las explicaciones de lo que sucedió y después avanzar hacia adelante” en palabras de Lascano. Hacia adelante es 2025 y 2027. Pero claro, las determinaciones en esas instancias no son sólo locales.



Ya que hablamos de roles, para terminar de armar este rompecabezas debe ingresar un dirigente más: Diego Santilli. El diputado nacional, referente de Ezequiel Galli a nivel nacional (y el ex intendente hombre de referencia del legislador en la Sección) es uno de los más “libertarios” de los amarillos. Tanto, que por momentos es particular el rol que ocupa en el Pro.



Santilli pareciera ser, por esta coyuntura, la “pata libertaria” de Macri dentro de La Libertad Avanza. Y si a futuro se explora la creación de un frente para ir unificados, los caminos de Lazcano, Arouxet y los Galli se chocarán inevitablemente. Con este primer acercamiento, Lascano busca justamente que no se choquen, que se encuentren.



De todas maneras, los antecedentes de conducción de Arouxet parecen ser, hoy por hoy, un posible obstáculo para acercarse al Pro. ¿Logrará Lascano, desde su lugar, enderezar la nave de Ahora Olavarría tras dos duros reveses? Por ahora se vieron movimientos interesantes. Pero la respuesta se sabrá en algún tiempo.



No nos olvidemos que hay una pata más a tener en cuenta: Patricia Bullrich y Pro Libertad. En el plano local, la cara de ese sector es Andrea Coronel quien se viene mostrando en reuniones locales, seccionales y provinciales donde sus mensajes son directamente alusivos a las elecciones legislativas del año que viene. “Vamos a sumar a todas las partes que se quieran sumar a un determinado proyecto” dijo Lascano quien, en este caso, recibió él el llamado de Coronel -vía “ok” de Speroni- para iniciar los contactos que ya hemos comentado en ediciones anteriores.



Una calle ya no nos separa



Y así como quien no quiere la cosa, el Municipio llegó a un acuerdo con Loma Negra por la venta de una calle que será explotada por la empresa dado el potencial de materia prima para la producción de la cementera.



Aquella negociación que quedó trunca en la gestión Galli fue retomada por la gestión Wesner y llegó a un acuerdo tras seis meses de trabajo. El dato es que se logró obtener 600.000 dólares más, dando como monto final 2.305.000 de dólares.



La clave, según explicó la comuna oficialmente, es que se buscó un segundo cálculo con la Universidad del Sur para saber “cuanto podría estar valuado ese tramo de la calle, que es de todos los vecinos de Olavarría y poder comparar. No porque uno sea mejor o peor, sino para tener más información”.



La venta debe aprobarse sí o sí en el Concejo Deliberante. El expediente también tiene una novedad: los fondos serán afectados por un 60% a infraestructura para Olavarría y un 40% para infraestructura de las localidades. Y, finalmente, Loma Negra cede de forma gratuita una porción de calle del camino a 16 de julio de más de 5 kilómetros.



En el comunicado, rápidamente recordaron que tras el acuerdo de la gestión Galli por una calle para Cementos Avellaneda, el actual oficialismo había votado en contra. Es por ello que explicó que “estábamos seguros que tenía un precio muy superior al que finalmente se vendió, pedíamos que se cuide el dinero de los olavarrienses. No estábamos en contra del proyecto pero queríamos un análisis más específico desde lo económico que a nuestro entender faltó al tratarse del patrimonio de una ciudad. Esperamos que los bloques puedan acompañarnos porque sin dudas este dinero, que mejoró significativamente la oferta de la empresa, se va a traducir en obras para toda la comunidad”.



En una entrevista a Radio Olavarría, el propio Wesner manifestó que si bien en el área de Obras Públicas tienen varios proyectos en carpeta, buscarán generar un canal de diálogo con los vecinos para tomar en cuenta la demanda.



El arco narrativo de la entrevista del intendente fue, más o menos, estamos mal pero vamos bien (forzando bastante la lectura). Pasó de contar que “Olavarría depende muchísimo de la obra pública” y sin ella toda la minería retrae a la economía local en general, a anunciar la venta de la calle a la cementera con millones de dólares en ingresos.



La primera lectura es más que positiva para Wesner y su gestión: fondos propios y obra pública local en el horizonte (¡por fín!)



La segunda lectura es también positiva: Loma Negra se prepara para fortalecer su producción y eso es “hay luz al final del túnel”. ¿Cuánto falta para llegar a esa luz? No es fácil de responder, es una empresa que ve mucho más allá que una gestión nacional o local. Lo mismo las empresas de energía eólica que se montan en nuestra zona y permiten prever un futuro de aumento de la demanda energética que, por ahora, no parece ser el de mediano plazo.



La reunión



Sin aviso a la prensa (no pudimos ni hacer guardia afuera, che) el intendente Wesner convocó, junto a la jefa de gabinete Mercedes Landívar, a los concejales de los distintos bloques del HCD para dar a conocer detalles de la propuesta y dar la oportunidad de que los ediles evacúen dudas y se busque generar “un proyecto de consenso” para que se apruebe.



Los ediles fueron casi en asistencia perfecta: solo no estuvo Adela Casamayor, en su flamante bloque Cimientos de Libertad. Después, hubo representantes de todos los espacios.



Más allá de la comunicación oficial, este newsletter logró saber algunos detalles más del encuentro: por ejemplo, que el pago tras la venta se dará en tres cuotas de montos que alcanzarán la cifra confirmada por la comuna. Es, quizás, uno de los datos más importantes del encuentro.



De hecho, ese dato arrojó algo desconocido hasta la fecha. Una fuente deliberativa señaló que, entre otras cuestiones, uno de los temas que trabó las negociaciones de Loma Negra con el ex intendente Galli fue la forma de pago: el Municipio quería que todo sea en un pago (como lo fue con Cementos Avellaneda) mientras que la empresa buscaba un plan de cuotas. Wesner logró incrementar el monto de venta, pero no pudo evitar las cuotas.



Después, los ediles manifestaron que se les dijo que hay “ciertas urgencias” para aprobar la propuesta. También, que el proyecto ingresó en el HCD 24 horas antes de la reunión, por lo que muchos ni siquiera lo habían visto. “Vamos a necesitar un poco de tiempo para analizarlo” anticiparon.



Entre los consultados, si bien se pusieron varios mantos de prudencia, se pudo ver en el fondo una intención de acompañar. “Cuando no eran gestión quedaron expuestos al votar en contra y ahora piden que votemos a favor. Pero sabemos que Olavarría está primero” dijo una concejal tras el contacto de este newsletter.



De hecho, otro de los presentes dijo que “hubo alguna chicana entre gestión que se fue y gestión nueva, ya que este tema atraviesa a las dos. Pero ahí nosotros quedamos más de espectadores”. Dijo que el tema puede recrudecer en sesión.



Lo concreto es que ahora se buscará el avance concreto del proyecto en el Concejo Deliberante, su aprobación y la confirmación de la venta, con sus pagos y todo. Una persona muy experimentada en la gestión dijo que aún con un tratamiento rápido, “probablemente las obras queden para 2025, teniendo en cuenta todos los procesos administrativos y llamados a licitación”. Nosotros agregamos: que sea, siempre las obras serán bien recibidas y más con la firme afirmación de “Olavarría depende de la obra pública”.



Una carta, un déficit y horas decisivas



Se pueden decir muchas cosas en una nota. Eso pasó con la carta que el Intendente Wesner envió a los trabajadores municipales. Confirmó -sin confirmarlo, claro- que rechazarán el pedido del STMO de llevar las paritarias a una mesa sin el Ministerio de Trabajo, hizo un largo recorrido de las negociaciones y, además, explicó la situación con el superávit municipal: incluso, adelantó que cerrará el año con déficit. Toda una definición.



Pero vayamos por partes. Esta novela entre Municipio y STMO lleva tantos capítulos que perdimos la cuenta. Lo último fue el rechazo del gremio del ofrecimiento de suba salarial del 4% mensual y el pedido de sacar la mesa paritaria del ámbito del Ministerio de Trabajo.



El miércoles, una nota firmada por el intendente Wesner dio cuenta de las paritarias en lo que va de 2024, y pidió “sostener los espacios de diálogo”. Pidió que el Ministerio de Trabajo convoque a una reunión paritaria y manifestó que deben ser “prudentes con la proyección del gasto”.



“Nuestra intención es llegar a un acuerdo y seguir sosteniendo los espacios de diálogo” dijo y nuevamente intentó dejar en claro que la situación salarial se da “por la falta de acuerdos durante el año 2023, sumado al complejo contexto económico y social, agudiza la situación que atraviesan las familias municipales”.



El “gran esfuerzo” del Ejecutivo significó “un incremento del 116,78% desde el inicio de nuestra gestión (básicos de agosto 2024 comparados con básicos a noviembre 2023)” sin considerar “el aumento en las bonificaciones presentismo y puntualidad del 1457%, arrojando aumentos netos para ingresantes de entre el 140% al 162% aproximadamente, dependiendo de la categoría del escalafón”. A esto le sumó “las mejoras en bonificaciones y el aumento por paritaria correspondiente a cada una que se verá reflejado en la próxima liquidación”.



Quizás el núcleo de la carta fue aclarar una “desinformación” que genera “angustia en los trabajadores” y tiene que ver con el superávit que tiene la comuna. “El dato de ahorro corriente superior a los $ 2.000 millones que se quiere instalar no es correcto, le faltan considerar numerosos y diversos gastos significativos que por cuestiones propias del proceso contable y administrativo no están contabilizados, además de la provisión de lo que será el segundo aguinaldo que se deberá afrontar en el mes de diciembre próximo”.



¿Qué significa esto? Que al paso que se va, “el resultado financiero positivo de casi $400 millones que se observa hoy en el RAFAM al corte del 31 de agosto se transforma automáticamente en déficit, y se incrementa con el correr de los meses considerando la proyección al 31 de diciembre” lo que avizoró que cuando se cierre el ejercicio será “con saldo negativo y objeto de rendición de cuentas”. Un año con déficit.



Pidió “ser responsables con la proyección del gasto, si destinamos más de lo que efectivamente el Municipio puede afrontar nos encontraríamos con situaciones similares a las que están atravesando otros municipios” y mencionó no sólo el no pago de salarios en tiempo y forma, sino que “están despidiendo personal”. Durísimo.



Con este panorama por momentos sombrío, Wesner dijo que aún con ello “hemos decidido acompañar la inflación y pagar los salarios en tiempo y forma, incluyendo aguinaldos, aumento de presentismo y puntualidad, a la vez que se han otorgado en distintos momentos bonos para acompañar el ingreso”.



“Esperamos tener en lo inmediato la próxima audiencia para concretar un acuerdo. Sabemos que ante tan angustiante situación no vamos a lograr en lo inmediato remediar en su totalidad las condiciones, pero siempre vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para mejorar” cerró.



A minutos, el STMO emitió un breve comunicado en el que señalaron que la situación de los trabajadores no cambia más allá de la explicación. “Den las vueltas que quieran dar, maquillen los números como les parezca, pero sepan que el sol no se tapa con las manos” luego de señalar que los empleados perciben “salarios de pobreza e indigencia”.



¿Cómo sigue esta historia? Tras el pedido de la comuna, el Ministerio de Trabajo fijó audiencia para este lunes a las 13:00 horas. Será en formato virtual, y de negociación paritaria.



Con dos detalles a tener en cuenta: comienza la cuenta regresiva para el cierre de mes, es decir, para la liquidación de los salarios. Sin acuerdo previo, los salarios se percibirán sin aumento. El segundo detalle es que las partes no están obligadas a asistir, aunque se prevé que el Municipio estará presente (dado que pidió la audiencia) y el STMO asistirá a escuchar y a buscar profundizar los canales de diálogo en este “deadline” de cierre de mes.



Armar de nuevo



En lo que podríamos decir su primera gran aparición partidaria dentro del espectro del peronismo desde que encabeza la comuna, el intendente Wesner tuvo un destacado lugar en el acto de Máximo Kirchner en el club Atenas de La Plata, en una muestra de fuerza de La Cámpora.



Bajo el slogan “armar de nuevo” y con sugerentes “chicanas” al gobernador Axel Kicillof, Wesner estuvo en todo momento acompañado por el intendente de Azul, Nelson Sombra y el senador “Bali” Bucca, oriundo de Bolívar.



También estuvieron, en otro sector del lugar destinado a dirigentes, funcionarios, legisladores e intendentes, la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar y el ex diputado provincial y referente seccional César Valicenti.



¿Se acuerdan que venimos de tiempos de “distancias” entre Kicillof y Wesner y el espacio político local? Parecía que era una cuestión del pasado e incluso, una cuestión superada dado que el propio intendente dijo que el gobernador es “el presente, la esperanza y la expectativa para todos nosotros”. Pues bien, si Axel no tiene nueva canción, La Cámpora tiene una para prestarle.



De todas maneras se deben hacer dos aclaraciones no menores: en el acto, más allá de los cantitos y algunas frases dedicadas a Kicillof, participaron hasta ministros del gobierno provincial. Lo otro, es que la interna del peronismo está tan abierta, que el entrecruzamiento de dirigentes parece hasta natural. Lo que está en discusión parece que va por otro camino.



Además el momento parece ideal: ¿cuándo van a discutir internamente las líneas peronistas si no es en uno de los mejores momentos de imagen e intención de voto del Presidente Milei, lugar al que aspiran varios a sucederlo?



Volviendo al lugar que ocupa Wesner en todo este entramado dirigencial peronista, el diálogo con la Provincia no se cortó e incluso, sigue siendo bueno. De hecho, en la semana estuvo el titular de ARBA en Olavarría, Cristian Girard, y también estuvo Homero Giles, titular de IOMA (tampoco le avisaron al periodismo de su llegada, qué mala suerte manejamos).



Hay dos canales que parece que son difusos, pero están más claros con los últimos movimientos: por un lado viaja lo institucional, que se respeta a rajatabla y en buenos términos, y también lo partidario, donde las diferencias claramente existen.



En su discurso Máximo Kirchner apuntó primero contra Milei y el RIGI: “si un pueblo vive de manera indigna no hay país” y “es imposible que los argentinos de bien acompañen un saqueo” definió. Ahí nomás apuntó a la legitimidad electoral de Milei para vetar el aumento a los jubilados y planteó “no hay que enojarse, compañeros y compañeras. Hay que dejar de patalear, hay que ponerse a construir, a seguir construyendo, a organizarse”. Un poco esto último fue el mensaje del tramo final del acto: sostener la militancia y la organización colectiva como banderas para oponerse a la actual gestión.



En el acto se presentó con intención de “pensar y reflexionar con ustedes” y no expuso más objetivos que ese aunque los mensajes internos se llevaron gran parte del discurso y de las canciones de los 10 mil asistentes. “Algunos compañeros y compañeras se confunden y piensan que lo único que importa son algunos lugares” dijo en alusión a las tensiones por el armado de listas para 2025. También advirtió que “nadie se puede enojar ni ofender ni ver, donde hay ganas de debatir, un complot” lo que sonó a respuesta al sector de Axel Kicillof al igual que el pedido a dirigentes que “dejen de ponerse en víctima”.



“Hay dirigentes que creen que construyen autoridad contra Cristina”, remató en el tramo más explícito contra el Gobernador y sus aspiraciones. “Resulta que ahora Cristina no tiene que hablar porque eclipsa a otras figuras” afirmó.



Dejó críticas a Daniel Scioli, a Alberto Fernández y a Martín Guzmán. “Basta de Sciolis. La frustración del peronismo se debe a aquellos que, tras llegar al Congreso, se dan vuelta como una media” pidió en un llamado a rearmar el movimiento kirchnerista. Además, explicó el slogan del acto y se burló de quienes criticaron el uso de su apellido para promocionar el acto.



En concreto, pareciera que después de este acto, lo que eran conjeturas y suposiciones ahora tiene palabras del propio Máximo Kirchner para evidenciar que la interna con Kicillof está en pleno desarrollo. Las declaraciones fueron en el corazón de la provincia, pero su impacto seguramente trascenderá los límites bonaerenses. Por lo pronto y en lo que nos ocupa en VAF, Maximiliano Wesner tomó posición.



Hay más



Fuertes controles (y sorpresas) de ARBA. Recién les contábamos que estuvo Cristian Girard en Olavarría. Más allá de su preocupación por la caída de la recaudación por el derrumbe de la industria (con foco en la construcción) hubo varios controles de la Agencia de Recaudación por la ciudad. Y sorpresa: un 50% de las construcciones del country Sauveterre estaban declaradas como terrenos baldíos. ¿Hay más sorpresas? El periodista Martín Rodríguez informó que la misma situación fue detectada en una concesionaria de autos Mercedes Benz.



El Presupuesto 2025, novedoso. Esto fue otro de los datos que dejó la visita de Girard. El intendente Wesner anunció que para contemplar los ingresos del año que viene, no sólo se tomará en cuenta la estimación de coparticipación provincial sino también las proyecciones de las cementeras.



Hay boletín oficial de mayo. Dos boletines en un mes, mirá vos. Se publicó el martes. Estamos en plena lectura y todavía no tenemos nada para contarte. Pero es importante destacar cuando se publica, tanto como cuando nos quejamos de las demoras. En la próxima edición vamos a dedicarnos un poco a esto.



Vino el intendente de Pilar. Fue otra de las visitas que recibió Wesner. Federico Achaval arribó a la ciudad en la mañana del lunes y luego se dirigieron al predio ubicado en Sierras Bayas de la empresa ETA SA que se encuentra tanto en Pilar como en Olavarría. El pilarense puso mucha publicidad de su visita en redes y medios digitales.

El origen

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

