Superávit de noticias y déficit de definiciones

La rendición de cuentas 2024 se presentó y empezó el debate por el balance de las finanzas municipales del año pasado. Hablaron la Secretaria de Hacienda y el Pro/Juntos por Olavarría. Seguimos sin calendario electoral en la provincia: el choque de fuerzas del peronismo traba las decisiones y Kicillof gana centralidad.

Volver a las Fuentes por Alexis Grierson – Josefina Bargas

Rendición de cuentas: ¿con superávit o con déficit?

En el último día para presentar la Rendición de Cuentas 2024, el Intendente Wesner caminó un par de cuadras con funcionarias (entre ellas María Eugenia Bezzoni, Secretaria de Hacienda) y le entregó la Rendición en mano al presidente del HCD, Guillermo Santellán, documentación que en los próximos días comenzarán a discutir los concejales.



En diciembre de 2023 se había aprobado un presupuesto de 41 mil millones para todo el año pasado. El ejecutado terminó con gastos por encima de los 78 mil millones de los cuales 47% (37,2 mil millones) correspondieron a personal.



Oficialmente, se indicó que hubo un superávit de cerca de 1.500 millones de pesos, una cifra que dista bastante de la última rendición (aprobada por el cuerpo deliberativo) que dejó un déficit de más de 2.000 millones. En la comparativa entre disponibilidades del ejercicio anterior y el endeudamiento del ejercicio se arribó a un resultado ejecutado negativo de $ 562.829.078,78.



Todo, en un contexto para el Ejecutivo “muy adverso”. De hecho, lo dijo la propia Bezzoni en Radio Olavarría: “Enfrentamos una inflación del 118%, la paralización de la obra pública y la caída en los despachos de cemento, que en todo el año bajaron un 26%. Fue un año con un montón de pérdidas de fuentes laborales y con un porcentaje de la población que se volcó al hospital público porque se quedaba sin obra social. Un año donde nos tuvimos que hacer cargo del transporte público, y donde tuvimos que encarar una recomposición importante de las paritarias municipales”, recapituló la funcionaria.



Sin embargo, la oposición salió a cruzar con dureza y señalaron que en realidad el resultado fue deficitario. ¿Por qué deficitario? Lo explica la propia Bezzoni: “El resultado de los 1400 millones, que técnicamente se llama presupuestario, es un resultado donde se comparan todo lo que ingresó al municipio, sea un ingreso corriente, como por ejemplo la coparticipación, o un ingreso de capital, como sería el ingreso por la venta de la calle a Loma Negra. Esos son todos los ingresos y se comparan con todo lo que gastó el Municipio, esos son los 1428 millones con los cuales se presentó la rendición. Por otro lado, está el resultado negativo que surge de tomar ese resultado de los 1428 millones, tomarle la caja con la que vos iniciaste el ejercicio, o sea cuánta plata te había quedado del ejercicio anterior, y restarle todo lo que tuviste que pagar del ejercicio anterior. Eso sería la diferencia entre un resultado y el otro”.



El Pro y Juntos Olavarría (que se separaron pero caminan a la par por la vida política local y en las bancas del HCD) explicaron además que “es un superávit mentiroso de 1400 millones de pesos, porque lo cierto es que en noviembre del año pasado se concretó la venta de la calle a Loma Negra por 2 millones 300 mil dólares. Son 2300 millones de pesos extra que le entraron al Municipio, afectados a inversiones que no estaban contempladas. Por lo tanto, si no se hubiera vendido esa calle, el Municipio terminaba el año con un déficit de 855 millones de pesos”.



La crítica se vuelve técnica porque compararon déficits de otros años con proyecciones inflacionarias. La verdad, es realmente complejo y difícil comparar en periodos de nuestra historia tan inestables. Acá van a poder leer el comunicado completo y entenderlo ustedes mismos.



Lo concreto es que ahora se viene el análisis. Tal como sucede todos los años, los concejales tendrán hasta el 31 de mayo para aprobar o desaprobar la rendición de cuentas.

¿Y cuando votamos?

Qué buena pregunta. Una semana más … y no sabemos nada. Pero aunque no parezca, tenemos más pistas e incluso, una interna más desatada. Que nunca.



Mientras todos esperaban que Kicillof diga, abiertamente (y con la firma de un decreto) que iba a desdoblar, siguió esperando los movimientos en la Legislatura. Y el sector kirchnerista hizo su juego: presentó un proyecto para, además de suspender las PASO, hacer las elecciones concurrentes y que se desarrollen el mismo día que las nacionales, es decir, el 26 de octubre.



Chicana va, chicana viene, envío a leer la constitución provincial mediante, la situación se complejizaba. Y el jueves, cuando todo estaba dado para que se trate en la Legislatura…



Apareció el comunicado. Más de un centenar de dirigentes entre intendentes, senadores y diputados nacionales, legisladores, concejales, todos de la línea del kirchnerismo pedían que las elecciones fueran un mismo día para poner en discusión el proyecto nacional de Javier Milei. “No hay proyecto local sin proyecto nacional. La provincia tiene el mismo gobernador, el mismo pueblo y las mismas instituciones que antes del 10 de diciembre del 2023. Pero ahora hay más despedidos, menos consumo, menos obra pública y más pobreza. Lo que cambió fue el gobierno nacional” indicaron.



Escenario costoso para desdoblar, y -sin decirlo- una sospecha de “debilidad” del proyecto provincial de cara a la discusión que viene. “Todos los peronistas en unidad y junto a las demás fuerzas aliadas, tenemos que tirar para el mismo lado y en el mismo momento; en una sola elección, una sola campaña y un solo mensaje” cerraron.



¿Quiénes firmaron el proyecto? Maximiliano Wesner como máxima figura local y Mercedes Landívar, como diputada provincial de la Séptima Sección aunque se sabe que está de licencia para ejercer como Jefa de Gabinete del Municipio. Y en el marco de la discusión de cara a la renovación de autoridades de la Unicen, no fue para nada menor ver la firma del actual rector de la universidad, Marcelo Aba, junto a otros 10 rectores de universidades ubicadas en territorio bonaerense. Realmente llamativo y nos queda la duda ¿podría significar algún conflicto interno para el rector?



Por otro lado, y sólo para mencionar, aparecieron dos figuras que están entre los firmantes de la nota del kirchnerismo que negaron su consentimiento para figurar. Una de ellas es Bali Bucca.



Al toque, Kicillof dijo en el Teatro Argentino que para él, la solución es desdoblar las elecciones, discutir el proyecto de Provincia y simplificarle la vida a los bonaerenses, ya que votar el mismo día con dos sistemas distintos de votación (Boleta sábana y Boleta Única) podría generar muchísimas complicaciones a la hora de asistir a emitir el sufragio.



Este fin de semana es clave: si las partes internas no llegan a un acuerdo para el lunes, el tiempo empieza a jugarle en contra a Kicillof. El martes hay convocada sesión y allí el otro sector del peronismo podría aprobar suspensión de las PASO y elecciones concurrentes en un mismo movimiento y con mayoría simple. Ah, esta no te la esperabas. Pero la falta de quórum del jueves fue clave.

¿Quién gana y quién pierde en esta discusión?

Hay muchas aristas para analizar de este conflicto. Señalemos que es el segundo gobernador consecutivo que muestra intenciones concretas de desdoblar las elecciones: María Eugenia Vidal lo intentó con las generales de 2019 y no lo logró. Y ahora Kicillof, con estas legislativas.



La primera cuestión que vamos a señalar es que afecta a todos los ciudadanos bonaerenses: la incertidumbre. Empezó el cuarto mes del año y aún no hay calendario electoral definido.



El segundo aspecto es el que atañe al sector partidario del peronismo. Hay una evidente disputa por el liderazgo (Kicillof lo dijo directamente) entre los referentes que impide el diálogo y traba la toma de decisiones como definir un calendario electoral. Tanto y tan poco a la vez. La discusión entre los referentes toma cada vez más estado público y requiere a cada parte mayores exhibiciones de fuerza para lograr imponerse.



Pero igualmente algo que no queda claro, y que le quita importancia y legitimidad a la discusión, es lo procedimental. El ministro Carli Bianco hizo el acting de la Constitución Provincial –acá está contado y ves el video– para citar el artículo 144 que refiere a las facultades del Ejecutivo provincial: “Convocar al pueblo de la Provincia a todas la elecciones en la oportunidad debida, sin que por ningún motivo pueda diferirlas”.



Entonces, si es una facultad del Gobernador -y se puede sumar que las elecciones provinciales se convocan habitualmente por decreto-, puede hacerlo directamente sin importar el acuerdo o no interno del peronismo a esta altura que los tiempos aprietan. ¿Será que se discuten las integraciones de listas y no solo el calendario?



En medio de todo esto, ayer hubo reunión de Sergio Massa con su militancia del Frente Renovador. Eduardo Rodríguez difundió en Olavarría el comunicado emitido: “Tenemos que contribuir a que haya unidad y una alternativa al gobierno. Es la responsabilidad que tenemos y cada uno debe construirla» dijo el ex candidato presidencial. Ahí nomás le apuntó a un tema más que importante y dio una pista de la interna: todavía no se discuten propuestas.



Todos usan la palabra «unidad». Así las cosas ¿estamos a las puertas del quiebre en el frente oficialista de la provincia? Gana centralidad la figura de Axel Kicillof y aún más con los dichos de voceros del sector kirchnerista que adelantan la intención de Cristina Fernández de postularse en la tercera sección. Sería curioso porque quedaría eclipsado el objetivo principal que esbozan los cristinistas para buscar un calendario electoral unificado: poner en el centro de discusión la gestión de Javier Milei.

La gestión local, salud a tope

Esta semana estuvo dos días en Olavarría el ministro de Salud Nicolás Kreplak. Vino a presentar su libro en una actividad organizada por el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Ya que estaba en la sede educativa, junto al intendente Wesner, y el decano y la vice de la facultad, Héctor Trebucq y Betina Bernardelli, lo llevaron a recorrer la obra paralizada.



Una caminata entre pastos altos, salones a medio hacer y elementos de construcción abandonados. Es que los frentes se mencionan para buscar financiación para terminar la construcción: que lo financie la Provincia (como estaba previsto hasta el año pasado) o que lo financie la propia Unicen (como ha dicho Trebucq).



Al otro día, Kreplak estuvo en el CCO para hacer el PRECOSAPRO de la Región Sanitaria IX. Es la previa del Congreso Provincial de Salud que se fijó para fin de mes en Mar del Plata. El ministro insistió en un aspecto que había expuesto el año pasado en la misma instancia: profundizar la regionalización para mejorar el servicio para los pacientes de la zona. “Olavarría tiene un rol regional y hay que apoyarlo” añadió sobre ese aspecto para subrayar la jerarquía del sistema de salud municipal y del Hospital “Héctor Cura” puntualmente.



Además, en cada intervención con los medios, Kreplak habló de los problemas de financiamiento de los servicios de salud en el país. “La situación de financiamiento está cada vez más delicada” definió para trasladar responsabilidades a la gestión de Javier Milei. Sumó que se estudian cambios en el sistema que implicarían modificaciones en la coparticipación de los municipios bonaerenses. Recordemos que las transferencias se definen por distintas variables, entre ellas de salud como por ejemplo la cantidad de camas ocupadas en los hospitales. “No son decisiones del Gobierno Provincial, sino que primero hay que trabajar mucho en los consensos, porque cualquiera de los movimientos que hagamos en eso genera impacto en el funcionamiento de todos los municipios” explicó. El ministro informó que uno de los cambios es el avance de la digitalización para, entre otras cuestiones, transparentar información y evitar sospechas de manipulación de datos.



Al lado del ministro estaba el intendente. Wesner había participado el día previo de una recorrida por sectores del Hospital y anunciado la pronta inauguración de un nuevo sector de internación. En ese contacto con los medios en la previa del PRECOSAPRO volvió a referirse a la intención de sumar fondos presupuestarios y extrapresupuestarios para mejorar el sistema de salud, especialmente en aparatología e infraestructura.



Además, el viernes se difundió el lanzamiento de un nuevo programa destinado a todos los miembros del sistema de salud local para “incorporar una disciplina y protocolos de seguridad en la asistencia sanitaria”. Según se explicó “se busca potenciar y optimizar los canales de comunicación, de reportes de eventos, como así también de metodologías de trabajo”. Cabe señalar que este programa se presentó días después de que personal del área de cirugía fuera denunciado por el fallecimiento de un menor de edad tras una operación.



Volvamos al Congreso de Salud. Wesner no fue el único intendente presente en la apertura del evento. Estuvieron los intendentes de Azul, Nelson Sombra, de Laprida, Alfredo Fisher, de Benito Juárez, Julio Marini, de Bolívar, Marcos Pisano. En segunda fila, detrás de los intendentes, ¿quién estaba? Betina Bernardelli, vicedecana de la Facultad de Salud de Unicen, y hasta la semana pasada, candidata al decanato.

La industria sí, los aviones no

Bueno, estábamos diciendo que salud es uno de los principales temas para la gestión local y ocupó mucho lugar en la agenda del intendente durante la semana. Vamos a destacar algo más. La semana pasada contamos que se definió una nueva comisión directiva en la Unión Industrial de Olavarría con Jorge Sobarzo que pasó a la presidencia.



Esta semana hubo reunión de Wesner con los representantes industriales, de la UIO y del PIO. Entre los temas tratados, la Secretaría de Desarrollo Económico presentó los datos preliminares del Censo Industrial 2024. “Permitieron analizar la compleja situación que afronta actualmente el sector” se informó.



Habíamos pedido acceso a esos datos -porque nos acordamos que el Municipio había anunciado un adelanto en “Olavarría Produce” en el marco del mes de la industria 2024-, pero se respondió que recién se iban a hacer públicos una vez que suceda esa reunión entre Wesner y los empresarios. A su vez, se indicó que parte del procesamiento de datos todavía está en desarrollo en la Facultad de Ingeniería.



El presidente saliente y flamante secretario de la UIO, César Longo, estuvo el jueves por la mañana en el aeródromo para recibir el vuelo inaugural de la empresa Humming Airways que formalmente iniciará su servicio Aeroparque-Olavarría-Tandil-Aeroparque desde el 17 de abril. El CEO de la firma, Simón Errecart, encabezó la recepción del avión y destacó primero al Municipio y después a Longo por el impulso que le dieron al proyecto.



¿Quién estaba de la Municipalidad para este acto? Nadie. “Problemas de agenda” nos respondieron cuando preguntamos por esa ausencia para señalar que se avisó con muy poca anticipación que se hacía la presentación oficial. En esos mismos momentos, el intendente Wesner y su gabinete estaban en Sierra Chica en el programa “barrio por barrio”. “Es una de las principales políticas de gestión municipal” dijeron. Tampoco hubo nadie del oficialismo nacional en el aeródromo.



Para cerrar la agenda municipal, sólo una mención: un par de empleados municipales dejaron la pregunta por el inicio de las paritarias.



Durante esta semana el Foro Olavarría- Frente Renovador hizo público un documento donde se señalan «los impactos negativos en Olavarría de las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional de Milei». Se destacaron los indicadores locales relacionados a la caída de puestos de empleo directo e indirecto en minería y construcción y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados.



Mientras tanto, vivimos la reaparición de Celeste Arouxet en la vida política pública. Se mostró mediante una difusión de La Libertad Avanza de una visita al barrio CECO, donde varios dirigentes libertarios se reunieron con vecinos en la Sociedad de Fomento. Expusieron dos grandes demandas: la complicación que se genera por las lluvias y la inseguridad.



Este último tema se volvió una constante en la oposición, que salió a marcarle este punto a la gestión Wesner, casi como exclusivo y basado en hechos que tomaron estado mediático. El dato político, además de la presencia de Arouxet, fue que estuvieron Guillermo Lascano, Andrea Coronel y Daiana Musa, figuras que empiezan a tener relevancia y más en contexto pre-legislativos y armados de lista. A seguir de cerca …



¿Un dato de color? Las dirigentes se mostraron con Élida “Pety” Saizar, una dirigente histórica del fomentismo que se caracteriza por su apertura con la dirigencia política: tuvo imágenes con Ezequiel Galli, funcionarios de su gabinete, del eseverrismo, de Maximiliano Wesner y también su equipo. Un pedazo de historia en nuestra ciudad, hoy con visibilidad libertaria.



Hay más, como siempre

La Municipalidad, a la Justicia. Se conoció una demanda que ingresó al fuero Contencioso de Azul donde se reclaman más de 220 millones de pesos a la empresa “Escobedo Mariano Mauro” por la rescisión del contrato de las TUVI industrializadas en septiembre de 2022. Lo que el Municipio reclama se corresponde con la devolución del anticipo de fondos que la Municipalidad entregó después de adjudicar el contrato (en agosto de 2021) y el resarcimiento por lo que hubo que pagarle a tres empresas para que terminen la obra.



Una renuncia en el Municipio. Es a la Coordinación de Ambiente y la presentó la ingeniera Emilia Diaz. Es la dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico que gestionaba distintos programas, entre ellos el de recolección diferenciada. Fue funcionara en esa área con Ezequiel Galli y se había mantenido con Wesner. En lo formal sigue en el cargo hasta que termine su período de vacaciones.



Vuelven a manifestarse los jubilados. Para el miércoles a la tarde se anunció la tercera protesta consecutiva, esta vez frente a la sede de Anses.

El newsletter

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

