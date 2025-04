El cierre de FABI dio un golpe muy duro a la realidad laboral de Olavarría pero sobre todo a la identidad de una comunidad. Los cruces del HCD, el primer “poroteo” de las legislativas, ahora con fecha definida. En UNICEN hubo novedades.

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

“Operación no sustentable”

La empresa FABI cerró en Hinojo. Era la empresa que más mano de obra contrataba en la localidad y el impacto de 100 puestos de trabajo directos menos y unos 50 indirectos se sentirán en todo el distrito.

La medida se aplicó en pocas horas. El martes llegó una delegación de directivos de la empresa CMPC, la multinacional de origen chileno propietaria de FABI desde los años 90, para informar el cierre y acordar con los trabajadores. Ni una señal previa.

Para las 9 de la mañana todos estaban informados y poco después hubo un comunicado oficial. “FABI Bolsas industriales informa que a partir de hoy dejará de operar su planta de producción ubicada en la localidad de Hinojo en el partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires. La determinación de cerrar la planta de Hinojo se debe a que, a pesar de las medidas implementadas en los últimos años por reencausar su modelo productivo y luego de analizar múltiples escenarios, la operación no es sustentable en el tiempo” dijo la empresa.

El delegado del sindicato de papeleros, Sergio Urrutia, tuvo en cuenta que “la producción había disminuido bastante, como es de esperar en la crisis que tenemos en todo el país. Estaríamos en un 40-50% de la producción habitual. A mediados del año pasado se habían adelantado las vacaciones pero habíamos tenido un pequeño repunte”.

La empresa dispuso el pago de indemnizaciones por encima de lo previsto por la ley y ofreció un servicio de “recolocación laboral” para que los empleados vuelvan a buscar puestos.

Esa misma mañana hubo reunión del sindicato, la federación de sindicatos papeleros y los trabajadores con el delegado del Ministerio de Trabajo, Lucas Miriuka, en la empresa. Pero no hubo nada que hacer. El cierre ya era un hecho y la empresa cumplía con todo lo previsto por ley. Nada que reclamar.

Pocas horas después se sucedieron los pronunciamientos. Lamentos, preocupación, apoyo y solidaridad para los trabajadores. La CGT de Olavarría apuntó directo: “El Gobierno de Milei destruye”. El Movimiento Evita definió un “contexto nacional alarmante”. El bloque de concejales Unión por la Patria señaló la “aceleración del proceso de desindustrialización”. El ex diputado provincial César Valicenti proyectó “ayer Cerro Negro, hoy FABI, mañana serán más puestos de trabajo de PYMES e industrias en Olavarría”. La UCR también se pronunció: “el resultado de decisiones políticas que erosionan la actividad económica”.

Guillermo Lascano presentó la lectura desde La Libertad Avanza. Habló de “factores de producción” y “un nuevo modelo distinto del anterior, a la larga más eficiente”. Sin mención directa a FABI afirmó “cerrarán empresas y abrirán otras”. En su publicación arrobó a Javier y Karina Milei, Federico Sturzenegger y Sebastián Pareja. Fue una semana muy tuitera de Lascano, donde profundizó -bastante- su discurso y postura.

Primero Cerro Negro, ahora FABI

Parafraseamos lo que expresó Valicenti porque un poco describe el clima que se sintió con el impacto de la noticia: esto no es todo y va a seguir. Habrá más despidos y cierres de empresas. Y ya no serán solamente multinacionales tomando decisiones estratégicas en función de sus mercados. Hay muchas empresas locales en riesgo. Desde el Ministerio de Trabajo, Miriuka remarcó especialmente a la situación del sector minero.

De hecho, lo de FABI sorprendió porque el rumor de despidos estaba focalizado en otra empresa.

Volvamos a los pronunciamientos: si bien el intendente Wesner no hizo manifestaciones públicas en torno al cierre de FABI, Volver a las Fuentes logró saber que el jefe comunal estuvo reunido con la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa en la Municipalidad “intentando revertir la situación, pero que ya era una decisión tomada por la multinacional” indicaron fuentes municipales.

Además, está en contacto permanente con la delegación del Ministerio de Trabajo para “garantizar las indemnizaciones correspondientes”. Todas estas situaciones se dan “por la macroeconomía en donde para un capital chileno no es competitivo sostener una empresa en Argentina de estas características” indicaron las fuentes consultadas.

Es que la decisión expone la situación de las “reglas del juego” en Argentina: a la empresa de capitales chilenos le es más rentable cerrar la empresa en Hinojo, indemnizar a sus trabajadores, desmantelar la maquinaria, trasladarla a Chile, montarla en una empresa en el vecino país y producir lo mismo desde allá e importar. Su mercado de proveedor de bolsas para cemento, cal, pegamentos, harinas, leche en polvo, azúcar y fertilizante, entre otros, no lo pierde. En el medio, un tendal de despedidos y además un impacto profundo en la comunidad de Hinojo.

En diálogo con VAF, varios integrantes de la comunidad hinojense explicaron que FABI es más que una empresa que da trabajo a los vecinos: “muchos jóvenes tenían como primera salida laboral los talleres que funcionaban como contratistas de FABI, era una ventana de ingreso al mundo laboral y además tenían ingresos, estaban contenidos”. A los 100 despedidos de la empresa en sí, se le suman otros 50 contratistas de talleres.

“Los tiempos cambian pero estas empresas generaban arraigo en la comunidad, además son 65 años, muchísima historia de la empresa en Hinojo”.

Más de mil puestos de trabajos perdidos

Es el número que informó el delegado del Ministerio de Trabajo, Lucas Miriuka, sobre los 16 meses de la gestión de Javier Milei y su impacto en Olavarría.

En estos días, tanto el referente de la CGT, Ezequiel Collado, como el concejal Federico Aguilera, hablaron de 1300 despidos en total.

Hubo números fuertes por FABI y Cerro Negro, y por las contratistas de las obras públicas nacionales que se paralizaron en diciembre de 2023. Pero después la mayoría de los despidos se dio “por goteo” en decenas de empresas. Y añadió que son muchos más los puestos de trabajo que se redujeron, porque se definen en acuerdos que no significan conflictos y por lo tanto no requieren intervención del Ministerio de Trabajo.

Miriuka agregó al panorama las muchas empresas del sector minero que, por ahora, mantienen a sus trabajadores aunque con reducción de carga horaria y de sueldos. “AOMA está permanentemente con acuerdos de 223 bis o en la cuerda floja sosteniendo que no haya cierres de empresas. Pero esto tiene un límite, no creo que podamos seguir sosteniendo esto mucho tiempo más” dijo Miriuka en una entrevista con FM Sapiens.

Mientras tanto, en el cierre y pedido de prórroga de la conciliación obligatoria por los 96 empleados de Cerro Negro, se logró saber que la empresa por ahora no se muestra dispuesta a ceder en forma considerable: sólo reincorporaron 5 trabajadores del total de cesanteados. “Era esperable” señaló una de las fuentes involucradas en el conflicto. El primer tramo de la conciliación terminó el viernes. Habrá 5 días más de extensión y finalizada la conciliación, el acuerdo -o no- será definitivo.

El delegado del Ministerio de Trabajo, Lucas Miriuka, advirtió que “el panorama no es tan bueno”. Es que hay una intención de reducir la cantidad de despidos, pero eso se logra a través de que «algunos trabajadores incluso están aceptando por parte de la empresa retiros voluntarios”. Entonces, eso significará menos despidos al final, pero los puestos de trabajo no se mantienen.

El número total que registró Miriuka -y es la cuenta que lleva la Provincia- es ya de por sí alarmante. Si te estás preguntando dónde están y porqué esto no es un hervidero como sucedió en otras épocas de contextos similares, tenemos que señalar que la sociedad es distinta. Nosotros somos otros. Quedó en evidencia a partir de todo lo que pasó en 2023 y que se resume en la elección presidencial de Javier Milei.

Las consecuencias están y se ven. Pero, al menos por ahora, no las veremos de la misma manera que antes.

De preocupaciones y otras yerbas

El jueves sesionó el Concejo Deliberante y el debate principal giró en torno a los despidos. Llegaron a tratamiento dos proyectos que había presentado Unión por la Patria, uno sobre Cerro Negro y otro sobre FABI. Lo que pasó en la sesión tuvo muy buenos plot-twists, discursos destacados, un final abierto hasta que apareció “el héroe” que torció las decisiones y, de fondo, el debate fue acerca de cuál es el rol del HCD y el alcance de su accionar (acá está contado en detalle El objetivo de los proyectos (y del oficialismo) era muy básico: declarar la “preocupación” por los casi 200 despidos. Pero el bloque La Libertad Avanza no estaba dispuesto a hacerlo y en la previa había logrado que todas las demás bancadas opositoras los apoyaran. Propusieron mandar a comisión de Trabajo los expedientes y citar “a las empresas” para que explicaran la situación.

Con esa acción enmascaraban su verdadero objetivo: no iban a votar ningún proyecto. De hecho, fueron los únicos que votaron en contra aún cuando su propuesta de convocar a la comisión de Trabajo quedó incluida. ¿Cuál era el punto central del rechazo? Lo dijeron a la pasada, en la sesión y en una entrevista posterior. Es que en los considerandos se señalaba el DNU presidencial como el origen de las decisiones de cierre de la línea de producción de pisos de Cerro Negro y de la planta FABI. Los concejales no estaban de acuerdo con esa lectura y en ello radicaba su objetivo de que las empresas explicaran sus decisiones: interpretan que los cierres llegaron después de “años” de problemas.

El que llevó a reconsiderar los votos fue el presidente, Guillermo Santellán. “Se está promoviendo generar espacios de diálogo para explicarle a los trabajadores que fueron despedidos” advirtió a los concejales sobre lo que sucedería en la comisión sin declarar la “preocupación”. “Tratemos de que la pereza intelectual no sea la que mande” pidió.

Después de ese discurso se dieron vuelta las posturas: cedió Unión por la Patria aceptando la modificación de los proyectos y cedieron las demás bancadas para votar a favor de la declaración en la sesión. La mayoría de las manos quedaron levantadas.

Otro elemento más es que el debate legislativo subrayó las diferencias entre las dos bancadas libertarias. Mientras La Libertad Avanza defendió las manifestaciones de Guillermo Lascano sobre el cierre de FABI, el bloque Por Más Libertad dejó en claro su rechazo. “Se hizo alusión a los dichos de un funcionario de la LLA que no los compartimos para nada, lo queremos dejar asentado. Los consideramos inoportunos” definió Marcelo Petehs. Además, y lo más obvio, Por Más Libertad votó a favor de las manifestaciones de preocupación.

Los jubilados ganan en volumen

El miércoles una nueva marcha de los jubilados en Olavarría abrió las jornadas de protesta que había impulsado la CGT.

Más de mil personas se sumaron a la concentración y marcha. El pedido en las calles fue hacer visible el estado crítico por el que está atravesando el sector.

Destacaron el bajo monto de las jubilaciones y las complicaciones a la hora de acceder a medicamentos gratuitos. En tanto reclamaron en contra de la eliminación del sistema de moratoria que le permitía a muchos trabajadores acceder a su jubilación. Hubo un comunicado que fue leído por uno de los referentes de los jubilados autoconvocados, Ricardo Amarante.

En la concentración se entonó el Himno Nacional Argentino y se leyó un documento donde se expresó que “la lucha por nuestros derechos es irrenunciable y necesita el apoyo de toda la ciudadanía”.

Este miércoles se sumaron numerosos sectores políticos y sindicales en apoyo. Se había acordado un «no llevar banderas» a la manifestación para «que los protagonistas sean los jubilados». Sin embargo se notó esa presencia y le dio mayor volumen al reclamo. Acordaron, en el lugar, que los jubilados vayan delante encabezando la protesta.

¿Dato de color? El importante volumen de presencias que aporta el MTE, con una gran cantidad de manifestantes que se hace visible cada vez que participan de una actividad.

Un paro dispar

Al día siguiente estaba declarado el paro nacional. Y pasó, nomás. Si bien Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, los focos se pusieron también en lo que podría suceder en ciudades del interior como Olavarría, donde el paro suele tener menos adhesión. Y así fue, bastante dispar.

Si bien las entidades del Estado Municipal y Provincial adhirieron, el Municipio estuvo abierto (aunque con baja atención), hubo oficinas abiertas en las delegaciones de la Provincia y Anses y PAMI atendieron con normalidad. Los bancos por ahí aportaron la baja del volumen de gente en la calle ya que hubo presencialidad de sus trabajadores pero no hubo atención al público.

Los comercios estuvieron prácticamente abiertos en su totalidad aunque se vieron algunos cerrados, novedoso para este tipo de acciones. Pero después grandes supermercados, comercios de variedad y locales que atienden en el centro, abiertos de par en par.

En Educación fue donde más se sintió: en los establecimientos públicos, la adhesión rozó el 100% y si bien en Transporte se fue a un esquema de fin de semana, con funcionar ya generó un mayor movimiento en la ciudad y su conexión con las localidades.

Es un mecanismo cuestionado: por un lado, el paro general implica una fortaleza de los gremios en sus afiliados para que se acate sin dudar y también con una actitud de conciencia en torno al reclamo y no tanto como “día de descanso” por un lado, y por el otro que hay sectores donde no pueden darse el lujo de parar un día, sean formales o informales.

¿Y cuando votamos?

¡Ahora sí! El 7 de septiembre, desdobladas de las nacionales del 26 de octubre. No sabemos si será con PASO o no (todo parece que no) pero al fin después de tantos domingos de preguntarnos, hubo definición y desdoblamiento.

Todo se dio en extensas charlas con todas las “tribus” internas del peronismo, cruces posteriores por la decisión “no acordada” con La Cámpora -y por consiguiente la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner- y la embestida para tratar de aprobar las concurrentes al menos por Ley, como lo que intentarán los legisladores kirchneristas en la Cámara de Senadores bonaerense.

Más allá de la confusión y el lío de fechas, hasta ahora en la Provincia iríamos a votar en tres oportunidades, léase:

-13 de julio: PASO provinciales (esta fecha es muy probable que se suspenda este martes)

-7 de septiembre: Legislativas Generales Provinciales. Se votarán diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. En Olavarría, en esta ocasión, se elegirán tres senadores de la Séptima Sección, 10 concejales y 4 consejeros escolares. Será con el sistema conocido como “Lista sábana” aunque tendrá sólo dos cuerpos.

-26 de octubre: Legislativas Generales Nacionales. Se elegirán 35 diputados nacionales representantes de la Provincia de Buenos Aires. Será bajo el novedoso sistema de Boleta Única en Papel. Es decir, habrá sólo una boleta que mediante el uso de una lapicera se elegirá la lista que se vote.

La determinación, si lo trasladamos a Olavarría, no es la que había planteado como ideal desde el Municipio, particularmente Maximiliano Wesner y Mercedes Landívar, quienes firmaron una solicitada explicando las razones por las cuales deseaban que las Legislativas provinciales sean el mismo día que las nacionales.

Es que consideraron que “provincializar y municipalizar” las elecciones distorsionan la situación. La principal demanda que se ha realizado tanto desde la comuna como incluso la propia Provincia es que los retrocesos más significativos están dados por decisiones del Gobierno Nacional. El cese de la obra pública es, quizás, el ejemplo más concreto.

Ni que hablar si trasladamos la discusión a la situación de los despidos de Cerro Negro y FABI, muchos atribuidos a decisiones de la macroeconomía que derivaron en definiciones concretas de las empresas. Incluso el funcionario nacional libertario Guillermo Lascano empezó a profundizar en sus posturas en redes sociales (que tuvo un crecimiento más que exponencial en la última semana) y pidió “dejar de mirar y culpar a la Nación” y mirar “lo que están haciendo el Municipio y la Provincia”.

Así y todo, volviendo a la situación del peronismo, se trabaja “para ir en unidad”. En Olavarría, más allá de las visibles diferencias en torno a las referencias nacionales/provinciales, hay más armonía que lo que se puede vislumbrar más arriba. De todas maneras, los posicionamientos empiezan a hacerse visibles.

A las posturas de Wesner y su sector, podríamos sumar la de la actual concejal Liliana Schwindt, el ex concejal Einar Iguerategui y el funcionario provincial José Gervasio González Hueso, que mostraron -por ahora sólo con gestos- acompañar a Kicillof. Este último sábado, por ejemplo, se realizó un plenario del Movimiento Evita en Las Flores, con participación de Olavarría. ¿La postura? Acompañar a Kicillof también.

El Frente Renovador -que tiene representación local en el Foro Olavarría de Eduardo Rodríguez- “sostiene que la Unidad y una propuesta alternativa son el camino frente a otra devaluación de nuestra moneda y un nuevo endeudamiento de la Argentina”. Es decir, más allá de la decisión de Kicillof y el planteo de CFK, la unidad es el único camino. Es, palabras más o menos, lo que ha dicho Sergio Massa.

¿Y por la oposición, cómo venimos?

A todo lo legislativo que estuvimos viendo, resulta interesante ver las horas decisivas para el inminente acuerdo entre el Pro y La Libertad Avanza…¿o un sector del Pro y LLA? Karina Milei avisó: en la Provincia la boleta será de La Libertad Avanza … y si vamos a un marco sin PASO, la cuestión toma forma.

Pasando en limpio, y nobleza obliga, una buena parte del Pro (mucho surge de las bases y otro tanto de la dirigencia) desea acordar. Pero no todos, de hecho hay mucha incertidumbre por el pensamiento de los intendentes y varios dirigentes territoriales amarillos.

El ex intendente Ezequiel Galli, referenciado en Diego Santilli (que tiene un pie y medio adentro de La Libertad Avanza) volvió a expresarse públicamente y se mostró esperanzado con esta posible alianza de los dos partidos. “La posible confluencia de distintos espacios políticos nos enfrenta a una oportunidad histórica para llevar adelante una verdadera transformación en la provincia de Buenos Aires. Sumar desde las diferencias, pero con un objetivo común debe ser la premisa para terminar con flagelos como la inseguridad o el deterioro de la educación que hoy sufren los bonaerenses” le dijo al portal Séptima Sección.

También ratificó la relación que generaron con Celeste Arouxet y Guillermo Lascano, mientras que aspiran a que se replique en el resultado del trabajo del diálogo entre Sebastián Pareja, Santilli y Cristian Ritondo.

El tema es qué pasa con el Pro. ¿Se podría armar una lista local sin presencia del ex intendente Galli? ¿También podría haber una lista seccional? Una fuente del mundo libertario, hace algunas semanas, manifestó “temor” por si “los Pro de Olavarría copaban todas las listas, la eventual de ellos y la de LLA”.

Otras fuentes que dialogaron con LLA señalaron que aún esperan “gestos definitivos” de dirigentes del Pro para marcar un camino en conjunto al 100%: es un poco la teoría que ya hemos repasado de nada de medias tintas ni especulaciones. Si el Pro juega en LLA, desaparece el Pro y se robustece LLA. Así, sin más.

Con la certeza del calendario electoral, además, podría haber definiciones en el radicalismo, que dio pistas de que puede jugar por las suyas para buscar mostrar robustez territorial.

Las elecciones a rector, con todo listo

Al menos para el 14 de mayo, todo está listo: falta un mes para que la Unicen defina sus destinos y apareció el nombre que faltaba de las por ahora dos fórmulas que competirán para el cargo de rector y vicerrector.

Si bien hubo rumores acerca del o la posible compañera de fórmula de Marcelo Aba que manifestó ir por la reelección en el cargo -incluso con una posible presencia olavarriense que hasta último momento fue mencionada como posibilidad- finalmente el médico veterinario decidió repetir la fórmula que lo llevó al rectorado en 2021 y Alicia Spinello será la candidata a renovar el vicerrectorado.

En esta ocasión tendrán una oposición sumamente férrea y con posibilidades: se trata de la decana de la Facultad de Derecho, Laura Giosa, que comparte fórmula con Alicia Stipcich, de Exactas. La fórmula ha recorrido las sedes de Unicen en varias oportunidades y dialogó con todos los sectores en búsqueda de los votos que le permitan suceder a Aba y Spinello.

De hecho, esta última semana hubo algunas reuniones entre Giosa e integrantes de la comunidad universitaria, entre ellas, la agrupación “La Militancia” que tiene como binomio de candidatos a Maximiliano Peret y Emilio Tévez como candidatos a decano y vice.

Esa lista recibió, además, una carta en la que más de 30 referentes nacionales e internacionales manifestaron el apoyo a la candidatura del comunicador y antropólogo para suceder a Gabriela Gamberini. El oficialismo también estuvo de reuniones, y las charlas se intensifican de cara a la fecha de elecciones que aún no fue definida. Se espera que a fin de mes haya certezas sobre ese tema.

En Ingeniería hay hasta fábrica de jingles: Betina Bravo confirmó que su candidato a vicedecano será Gastón Barreto. Y si no te enteraste, tienen una especie de bolero que se llama “En los pasillos se escucha un rumor”. “Desde la ciencia, la tecnología y la innovación proyectamos futuro en cada lugar, porque confiamos en lo que vendrá” reza una de sus partes. Pegadiza, vale decir. La actual decana, María Peralta, aún no había definido -al menos hasta donde pudo averiguar VAF- a su compañero o compañera de fórmula para buscar la reelección.

En Salud, mientras tanto, la situación sigue encaminada a una elección. La última versión que había logrado obtener este newsletter es que Betina Bernardelli tendría a su compañera de fórmula definida, la doctora Ana Carla Falabella.

Como solemos aclarar en este tipo de apartados, es la foto de hoy. Al no tener que presentar listas cerradas ni nombres definitivos todo puede cambiar incluso el mismo día de la asamblea donde se definen las nuevas o mismas autoridades en las casas de estudio.

Lo concreto es que los escenarios divididos ponen a Olavarría, dentro de todo el marco de la Unicen, en un lugar clave para definir lo que pueda pasar el 14 de mayo en rectorado: cada voto vale y un cambio de decisión o un balance de una gestión puede torcer el destino de la universidad. Continuidad o el cambio hacia algo nuevo, el dilema por estas horas en las Facultades de nuestra ciudad.

Siempre hay más

Peajes y Correo, también. Estos dos sindicatos también tuvieron medidas de fuerza en la semana.SUTPA empezó un paro por tiempo indeterminado en todos los corredores viales, incluyendo Hinojo, por la situación de la empresa CRUSA cuya concesión terminó y unos 500 trabajadores quedaron despedidos y sin indemnización. La situación expone la falta de respuesta directa de Vialidad Nacional sobre el manejo de los peajes en la región mesopotámica. En Correo Argentino hubo paro nacional, incluyendo la oficina de Olavarría, por un día con reclamos por las negociaciones paritarias y suba salarial.

La ¿delgada? línea. Días atrás trascendió una imagen de una irregular labor a la hora de realizar la demarcación vial. Si bien es una imagen de un vecino, el concejal Marcelo Petehs recogió ese guante y pidió saber mayores precisiones sobre estos temas. Hay, según su visión, reiteradas observaciones por parte de vecinos respecto a errores en la señalización, criterios poco claros y trabajos realizados dos veces en la misma traza, lo que implica un evidente malgasto de recursos públicos”.

La comisión que no fue (pero no avisaron) (pero no sabían) (pero avisaron). El viernes sorprendió la ausencia de la oposición en la comisión especial de seguimiento de fondos de la venta de una calle a Loma Negra. Según se logró saber, la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar esperó más de media hora la presencia de los concejales y ante la falta de quórum (sólo estaba presente Federico Aguilera) se retiró. El hecho generó sorpresa en los opositores que estaban en el Concejo, denunciaron que “no se había acordado una fecha” y que “podrían haber avisado por Whatsapp la presencia de la funcionaria”. Los que hicieron pública su postura fueron Hilario Galli, Sebastián Matrella y Marcelo Petehs. ¿La respuesta? El acta a mano alzada donde todos los bloques firmaron la convocatoria, con fecha y hora. “Es una avivada, están en esas cosas y no en avisarnos que la Jefa de Gabinete estaba, queríamos asistir” volvieron a responder.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas.

