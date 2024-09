Un resorte político local, que acerca y aleja a la dirigencia

Las negociaciones del Sindicato y el Ejecutivo marcaron una semana donde, también, la oposición se unió para evitar quórum en el HCD. Mientras tanto, el Pro y La Libertad Avanza exploran un acuerdo, con el regreso de Ezequiel Galli y Celeste Arouxet en tándem. La sorpresa de IOMA y Femeba.

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

Un ofrecimiento, un rechazo, un decreto, un conflicto

Cuando cerremos el 2024 y hagamos el repaso de todos los newsletter -llevamos 35- el año estará signado por las disputas de poder entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales. El horizonte no era promisorio, hubo una mejora en la oferta, catalogada como “dos docenas de empanadas”, un rechazo y volver a un estadío que ya vivimos a inicios de año: estado de alerta y movilización de los trabajadores.

Repasemos en orden. El Sindicato insistió, a inicios de semana, en sacar las negociaciones del ámbito del Ministerio de Trabajo para dialogar directamente en una mesa paritaria con la comuna. Fue, en parte, una respuesta a la solicitud de Wesner al Ministerio de fijar una nueva audiencia para discutir salarios. El tiempo era importante por las liquidaciones de sueldos, pero el horizonte estaba lejos.

En el medio, diálogos. Mejora de la oferta. Y convocatoria a “asamblea urgente” para el miércoles a las 18:30 horas. Ahí definían si aceptaban o rechazaban la propuesta. “Ya era la última chance porque no daban los tiempos” indicaron desde el sindicato.

En medio de eso, el Municipio cual partida de ajedrez movió y dio a conocer, antes, la oferta paritaria: 12% de suba directa en los salarios de septiembre, sumado al impacto en adicional salarial de suma fija y bonificación presentismo y puntualidad en la liquidación de septiembre. Para los médicos la suba era en dos cuotas (6% y 6%) y para los funcionarios y concejales en tres etapas de 4%, 4%, y 4%. Todo, por tres meses para retomar el diálogo a fin de año, en diciembre.

Pasamos a la asamblea. Se conocieron pocos detalles, pero a lo que accedió VaF fue lo previsible: no hubo grandes cuestionamientos a la postura gremial (más con sectores díscolos en formación de otro sindicato), hubo bastantes quejas por el ofrecimiento, y se decidió comenzar con la declaración de alerta y movilización que, según se explicó, será gradual hasta llegar a la máxima instancia posible en caso de continuar el no acuerdo. “O hasta que el Ministerio de Trabajo nos deje” se quejó Stuppia, dando a entender que las conciliaciones obligatorias sólo sirven, en este contexto, para “que el Municipio gane tiempo sin resolver los problemas”.

La discusión de fondo, otra vez, es la misma: si bien el 12% en una sola cuota es inédito en paritarias estatales, la base es muy baja y el incremento no tiene grandes impactos en el bolsillo de los trabajadores. ¿Por qué es la misma? Porque el foco está puesto en la base salarial, pero con lo sucedido con las paritarias en la transición de gestiones del año pasado. Acá no hay una cuestión valorativa y todas las partes están de acuerdo: los salarios son bajos y la crisis económica es elocuente.

Stuppia pidió, en conferencia de prensa posterior a la asamblea junto a Marcelo Díaz y Marisa Luna, que el Ejecutivo “los haga parte” y que “ todas las partes pensemos de forma creativa para recomponer el salario de los trabajadores”. Así, en el aire, dijo que podrían pedir adelantos del Impuesto a la Piedra a las empresas para “inyectarlo” en la masa salarial, como ejemplo. Un ejemplo difícil, agregamos.

Pero las cartas estaban echadas: “seguramente darán un aumento por decreto” dijo el secretario general del STMO, dando a entender que no habría contraoferta ni ningún intento de mejorar una oferta.

Y llegamos al viernes. Y tal cual lo anticipado, el intendente Wesner firmó el decreto que aplica exactamente la última oferta ofrecida al sindicato en los salarios: 12% de suba, 6% para los médicos (faltará una cuota de 6%) y 4% de suba para funcionarios y concejales (de 3 etapas, faltarán dos cuotas de 4% cada una). Los empleados fueron notificados por la Dirección de Personal del cobro con aumento por lo que la información rápidamente se conoció en el ámbito municipal y llegó a los medios.

Ya en sábado, cobraron tal como fue anticipado. Volvieron los pasacalles al Hospital (también volvió el pintoresco “No monotributista”) y por ahora las redes sociales son el lugar donde el Sindicato más eleva su reclamo. Durante el viernes hubo una asamblea con José Stuppia en el sector de rentas del Palacio Belgrano, y se estima que esto continuará con el correr de la semana que viene.

Al newsletter le adelantaron que, incluso la semana próxima, las medidas podrían profundizarse. Esto es empezar a quitar colaboración en diversas áreas, y estirar y potenciar las asambleas. Veremos qué hace el Municipio en este contexto.

Que este jueves, que el otro …. y una sorpresa

“¿Pero no tienen quórum, no?” fue una pregunta que se escuchó bastante desde el lunes hasta el miércoles temprano. El oficialismo quería llamar a una sesión especial para votar el proyecto de venta de una calle a Loma Negra y manifestaba, sin decirlo de forma expresa, apuro para que el proyecto salga. Pero se topó con condiciones opositoras. Tan férreas, que por ahora hay fecha de tratamiento pero no hay garantías de que haya sesión.

La situación fue un poco desordenada, pero vale expresarla en orden cronológico: sorprendió la oposición (PRO+ERF, UCR, La Libertad Avanza y Cimientos de Libertad) manifestando rechazo a una sesión que se desarrollaría el pasado jueves aunque oficialmente no había, para ese momento, una convocatoria.

Las razones se basaron en el “minucioso estudio” del expediente y pusieron como condición, en el comunicado, en que los fondos de la calle sean afectados “entre los cuales se destaca la adquisición de un nuevo resonador de alta complejidad para el Hospital Municipal y obras para las localidades del Partido, con especial atención a los vecinos de la localidad de Loma Negra”. En este punto no había quedado del todo claro si se trataba de la intención del Municipio o la propuesta opositora, pero VaF confirmó que se trata de la exigencia del resto de los bloques para avanzar con la aprobación del proyecto.

Minutos después, Presidencia del HCD informaba de un llamado a sesión especial…para el 3 de octubre. Es decir, contradecía el comunicado que señalaba un llamado para el 26 de septiembre. ¿Qué cambió?

Bueno, cambió la fecha producto del planteo opositor. La sesión estaba estipulada para el 26, pero el anticipo de que no darían quórum cambió la decisión. Entonces, 7 días más. Por ahora, es el 3 de octubre a las 09:00 de la mañana.

A todo esto, ¿qué pasó con Libertad Olavarría? El unibloque de Marcelo Petehs no aparecía como firmante del comunicado opositor, por lo que se especulaba con un posible acompañamiento en cuanto se convoque a sesión. Por la tarde, el espacio lanzó un comunicado aclaratorio. Resulta que sí coincidía con el planteo de la oposición, pero no fue invitado a la reunión donde se definió el comunicado. Solamente, según expresó, fue invitado a firmarlo y nada más. Se negó.

De hecho, también se manifestó en contra de imponer la afectación del dinero a obras puntuales, tal como plantearon los espacios opositores. La afectación “saldrá del consenso de todos los bloques integrantes del HCD. Luego vendrá la tarea de control y seguimiento de dicha afectación para no incurrir en viejas experiencias”.

Y es el propio Petehs, además, el que ratifica la versión de la sesión del 26 de septiembre. “Se toma conocimiento de una nueva fecha para la sesión Especial, por lo que se desprende que el Ejecutivo acusó recibo de la sugerencia planteada a los ediles oficialistas en la reunión de comisión de Infraestructura del día de ayer” detalló.

Lo concreto es que, con o sin Petehs, la oposición tiene los votos para no dar quórum. Y no están dispuestos a darlo a menos que el Ejecutivo ceda en alguno de los puntos, más allá de los tiempos “urgentes” que se plantearon.

“Ya tuvimos dos reuniones virtuales con funcionarios de Loma Negra que nos dijeron que el proyecto de explotación en esa zona es a dos años, no entendemos el apuro que nos planteó el Municipio” se quejó uno de los concejales consultados.

Recordemos que el intendente Wesner confirmó la afectación de fondos a obras, distribuidos en porcentaje para la ciudad y las localidades (60-40%) y que el listado saldrá de una conjunción de propios proyectos en carpeta sumado al diálogo que mantendrán con los vecinos y vecinas para escuchar demandas y tratar de atender lo más urgente.

Y con respecto a sorpresas y posibles virajes en torno a la sesión especial, hubo un especial llamado de atención al oficialismo, dado que deslizaron que había intenciones de sumar un proyecto más a la sesión especial, con el que además contarían los votos para su aprobación.

No es casual, de hecho, que comience a cobrar fuerza la propuesta de suba del servicio de obras sanitarias solicitada por Coopelectric y que estaba en la comisión de Infraestructura -que preside María José González-, ¿del 350% de aumento del agua? Una cosa es cierta: el proyecto está y el lunes pasó a la comisión de Hacienda -que preside Belén Abraham y sesiona a continuación de Infraestructura-. Allí estarán mañana representantes de Coopelectric para exponer sus argumentos ante los concejales de la comisión. Pero ¿cuán cierto será lo otro?

La semana pasada nos planteábamos que no habíamos visto a toda la oposición unida actuando de forma conjunta para presionar al oficialismo. Bueno, parece que es una película que empezamos a ver y justamente con el tema de la venta de terrenos a Loma Negra. Desde el lunes, cuando se dieron las dos primeras reuniones por zoom -con la empresa y con la Universidad Nacional del Sur- las bancadas opositoras se movieron en tándem para frenar el llamado a sesión especial para el 26 de septiembre y también para coordinar no dar quórum el 3 de octubre.

¿Bajo qué condición aceptarían sesionar? Como ya dijimos el punto que quieren discutir es la afectación de fondos. Consideran que lo que expresó el Ejecutivo no es lo suficientemente detallado: hay un listado de afectaciones que esbozaron en el comunicado que firmaron los cuatro bloques.

Entendemos que la jugada que sigue es el oficialismo rompiendo esa unidad. ¿Rompiendo la unidad de un bloque en la votación también? Es temprano para decirlo, pero las versiones ya circulan. Entre el 3 de octubre -con la sesión especial- y el 10 de octubre -con la 13ª sesión ordinaria donde, por ahora, está previsto el tratamiento del aumento de obras sanitarias- lo vamos a saber.

Limar asperezas: capítulo II

Lo habíamos adelantado la semana pasada y efectivamente sucedió el lunes. Hubo segunda reunión con mesa ampliada entre los referentes locales de Pro y Ahora Olavarría-La Libertad Avanza. Estuvieron Ezequiel Galli, Hilario Galli, Celeste Arouxet y Guillermo Lascano.

“Muy bien, un paso importantísimo para cerrar una etapa y allanar el camino para lo que vendrá” dijo pocas horas después Guillermo Lascano a VAF. “Necesario por lo que viene pasando arriba. La reunión fue buena en general” lo definió Hilario Galli.

¿De qué se habló? Los ejes principales de la charla fueron más o menos los mismos que habíamos contado en la edición anterior. El pasado de ruptura y el intento de superación con vistas a una posible “confluencia” el año que viene. Pero ese futuro es una posibilidad hoy lejana y en realidad, si se da, no va a tener solo componentes dictados desde lo local. De hecho, se aclaró que no estuvo en la charla “el 2025”. El futuro que sí se plantean como concreto es el de “construcción de confianza mutua”.

Pensando en lo local, en el presente y en el futuro inmediato, ¿qué los une? La respuesta es obvia: comparten críticas a la gestión municipal.

La cuestión central que queremos destacar es que estos contactos entre los referentes de los principales sectores opositores locales tienen continuidad y que los actores que participan son destacados para Olavarría, y tiene los avales (y tal vez el impulso) de sus referentes: Alejandro Speroni y Diego Santilli, que son también figuras que debemos considerar en este escenario.

De Santilli ya hemos hablado: diputado nacional, una de las patas “libertarias” que Mauricio Macri posicionó dentro del Pro, casi como un nexo entre el ex presidente y La Libertad Avanza, tiene fuerte influencia y trabaja, tal como vimos con los Galli, en tender puentes en el territorio.

El caso de Speroni es más que interesante. Parece que salió de un repollo y de golpe maneja todos los hilos libertarios de la Séptima Sección. Pero por sus dichos, por sus acciones y sus movimientos demuestra que de casta…tiene todos los pelos. No es una crítica, es una descripción.

El propio Speroni dialogó con Sergio Di Pino para Infocielo y contó detalles de cómo surgió la charla entre los cuatro dirigentes olavarrienses: “no tenés que prometer nada. Si se quieren acercar, brazos abiertos. Vengan. Esto es para todos, es transversal. No somos sectarios. Qué tiene para ofrecer, qué quiere hacer. Si la cosa es una especulación de vanidad y de narcisismos yo voy a ser el último en respaldar eso con propios y ajenos” dice Speroni que le aconsejó a Arouxet en la previa del encuentro.

Es que el dirigente seccional reconoce al Pro como un “primo” de La Libertad Avanza: “tenemos un electorado común y se vio en la elección del 2023. A la hora de votar en el balotaje sobre el dilema de sigamos con los kirchneristas, con Massa, o vamos con Milei, el electorado amarillo, dicho con cariño y entre comillas, se vino con nosotros”.

En ese criterio, buscó en todo momento mostrar que Ezequiel e Hilario Galli vienen “a pedir” y los dirigentes libertarios a recibirlos: “el que se quiera sumar enhorabuena. Vengan, pero la voz cantante la tenemos nosotros. Porque tenemos partido y gobernamos el país. Después, repito, tendremos o no alianzas. Es prematuro. No lo sé, pero nosotros no necesitamos el sello ni del PRO, ni del demócrata, ni de Unite, No los necesitamos. ¿Quieren venir? Adelante. Puertas abiertas. Pero vamos a ver. Y si plantearan hipotéticas condiciones inaceptables, le diremos no, hagan su lista. Nosotros no vamos a ceder en los principios”. Clarito.

Si seguimos desmenuzando a los dirigentes implicados en este acercamiento concreto, nuevamente se vio el rol de Guillermo Lascano intentando imponer, con diálogo y un rol más mediador, los acercamientos políticos para ampliar La Libertad Avanza. Celeste Arouxet tiene un rol más político, más duro, pero también de trabajo en tándem con Speroni. Aunque Speroni ya le haya llamado la atención con la ruptura del bloque en nuestra ciudad.

También es la muestra del “regreso” (nunca se fue, pero es válido marcarlo bajo ese concepto) de Hilario Galli a la rosca local, pensando en armados y en estrategias. Desde la derrota electoral del año pasado se lo vio en un lugar más cercano al Concejo, crítico de la gestión Wesner (por momentos con una dureza excesivamente mayor a la de sus pares) pero sin movimientos políticos concretos.

Todavía es una incógnita la figura del ex intendente Ezequiel Galli, que por momentos no está, pero está. Está a disposición como un dirigente de consulta, pero genera cierres y alianzas. Incluso, aún no es visible: no hubo fotos del encuentro, y la última foto política del ex jefe comunal fue en la inauguración de obras en un CAPS junto al intendente Wesner. Dejamos el signo de pregunta de cara a lo que viene.

La disputa del poder en Salud

¿Se acuerdan de la llegada de Homero Giles a Olavarría, llegada que no fue comunicada y que tuvo la presencia de varios intendentes de la región? Bueno, el viernes se conocieron las razones del encuentro: IOMA anunció que desde el 1° de octubre prescindirá de los servicios de la Federación de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) en una nueva medida de corte de servicio en una región bonaerense.

A poco más de un mes de lo que pasó en la región Junín, se le sumó Olavarría y Lincoln de cabeceras. Completan la nómina Azul, Tapalqué, General Alvear, General Lamadrid, Daireaux y Laprida. De hecho, el pasado viernes Homero Giles estuvo en Tapalqué y se reunión con el Intendente que faltaba comunicarle la novedad, Gustavo Cocconi.

Las razones son las mismas que tomaron en Junín: problemas de acceso “principalmente en el primer nivel de atención”, donde existen restricciones por cobros indebidos, falta de profesionales e imposibilidad de obtener turnos en tiempos aceptables.

El punto de los cobros indebidos es el central más allá de no ser el único. Si bien se generaron convenios con clínicas privadas (como pasó en María Auxiliadora) la reincidencia en el cobro de coseguros o directamente dinero arriba de la autorización de IOMA generaron los cortocircuitos.

Los médicos ya habían manifestado “su punto”: el dinero de las consultas suele ser bajo pero, además, se demora entre 5 y 6 meses en depositarlo. En este país, 6 meses se transforma en otro país.

De todas maneras, la decisión parece definitiva. Este newsletter logró saber que las clínicas ya fueron notificadas de la resolución y tomaron determinaciones. Algunos, dicen, incluso antes del 1° de octubre, es decir, ahora mismo.

Un dato no menor es que, entre las razones, IOMA recibió una “propuesta importante” de COCEBA (Consorcio del Centro de la Provincia de Buenos Aires) para gestionar la atención y las prestaciones del universo afiliatorio del IOMA tanto en Olavarría como en toda la región. Sin contar, claro, aquellos médicos que quieran adherirse de forma directa.

Restará ver cómo impacta de entrada en los afiliados, con una primera sospecha: la probable carga de pacientes al Hospital Municipal y todos sus servicios. De todas maneras el cimbronazo por la decisión es incipiente y, más allá de algunas decisiones que les contamos de las clínicas, todo puede cambiar.

Hay más

Endere, al Consejo de la Magistratura. La Cámara de Diputados provincial votó la incorporación del olavarriense al organismo que elige a los postulantes a jueces y fiscales, entre otras funciones. “Es un enorme desafío y una gran responsabilidad” dijo.

Al final ¿no hubo pelea? Llamativamente, Adela Casamayor habló el lunes pasado, días después de formar su unibloque “Cimientos de Libertad” y romper con Ahora Olavarría. “No hubo ningún roce, ni nada de lo que se ha dicho. Mi aprecio por Celeste es muy grande y ella lo sabe muy bien. Siempre voy a estar apoyándola. Hablamos con Celeste e intentó contenerme, pero cuando yo tomo una decisión no hay vuelta atrás”. Raro, teniendo en cuenta que las fuentes de una pelea fueron muy cercanas. Demasiado cercanas. Pero Casamayor dijo lo que dijo, y lo dijo acá.

Estuvo Mena, entregó escrituras y habló de todo. El ministro de Justicia provincial habló del programa de escrituración y afirmó que “hemos fijado una agenda con el Intendente para que bimestralmente, aproximadamente, vamos a estar entregando escrituras”.

También fue consultado por las vacantes en el Poder Judicial bonaerense: “estamos trabajando para cerrar el año cubriendo el 30% del déficit”. A su vez habló de la sobrepoblación del sistema carcelario.

Residuos, ese tesoro en tachos. Sesionó el HCD y se aprobó una ordenanza que creó el programa de separación de residuos para eventos masivos. Tiene dos líneas de aplicación: una para las fiestas populares y culturales municipales y otras para los eventos que organizan privados. En la primera línea, “será la autoridad de aplicación la encargada de planificar y establecer un plan de gestión de residuos y darle disposición a los mismos” explicó la concejal Belén Abraham. En cuanto a los eventos organizados por privados, “serán los encargados de la organización quienes al momento de solicitar y tramitar la habilitación del evento deberán presentar su plan de manejos de gestión de los residuos” dijo.

Que se vengan los parques eólicos. Maximiliano Wesner visitó la sede de Tenaris en Campana donde mantuvo una reunión con el presidente de la empresa, el ingeniero Javier Martínez Álvarez, para planificar el desarrollo de un segundo parque Eólico del Grupo Techint en el Partido de Olavarría. Instalará 21 aerogeneradores más.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp