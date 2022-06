Con olor a «chicana»: ofrecen una capacitación en RAFAM a concejales

Apunta a la Concejal, Celeste Arouxet, tras la denuncia que efectuó este jueves en el HCD al señalar que le iban a pagar 4 millones al ex Jefe de Personal Gabriel Requena por una asesoría.

La oposición apoya a Celeste Arouxet tras el portazo en el bloque de Cambiemos

El ejecutivo Municipal les ofreció a todos los concejales «una capacitación básica de RAFAM» a personal municipal y concejales de todos los bloques políticos. Es en una sola clase, y dura apenas dos horas.

El curso que ofrece el municipio se da después de que la concejal Celeste Arouxet del Bloque Ahora Olavarría, formuló este jueves una denuncia en la sesión del HCD donde señalaba que el ex Jefe de Personal de la Municipalidad de Olavarría Gabriel Requena, tras dejar el cargo fue contratado por el municipio por una cifra de 4 millones de pesos.

Tras esa denuncia, el oficialismo cargó contra la concejal, primero con el edil de Juntos Juan Mujica quien había señalado que, “Gabriel Requena fue contratado como proveedor hasta diciembre de 2022 para asesorar en materia de Recursos Humanos por su amplia experiencia en la materia tras haber sido Director de Personal durante seis años por la suma de 80 mil pesos por mes”, explicó el edil.

Además, Mujica expresó: “me llama la atención que la concejal Arouxet no sepa usar el RAFAM porque hace más de cuatro años que es concejal. O, evidentemente, hay mala intención y sólo busca trascender”.

Ésta mañana el propio Requena en declaraciones al programa Desayuno con Noticias con Claudia Bilbao en Radio M, señaló que, «No sé si fue mal asesorada, me cuesta pensar cuál fue la intención. Yo con Celeste tengo buena relación, me pareció raro que lo saque en el HCD y no me haya llamado. Los números no se dé donde los sacó, con cinco años en el Concejo calculo que debe saber manejar el RAFAM. Yo facturo por mes 80 mil pesos y tengo un contrato hasta diciembre, el decreto se hace hasta diciembre por una cuestión administrativa”.

Mas tarde el municipio, ofreció la capacitación: «El Gobierno Municipal informa que el próximo martes 21 de junio se llevará a cabo un curso básico de procedimiento de contratación municipal y RAFAM a las 8.30 horas en el salón Blanco del palacio San Martín.

En este sentido, se indicó que el mencionado curso está destinado exclusivamente para personal municipal y concejales de todos los bloques políticos que integran el cuerpo legislativo.

Asimismo, informaron que será una sola clase presencial y los temas a abordar serán: contrataciones, RAFAM y tipos de compras. Los cupos son limitados y la inscripción es hasta el jueves 16 de junio a través del correo electrónico [email protected]»

