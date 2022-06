Otra denuncia salpica a Galli: Arouxet dijo que Gabriel Requena renunció como funcionario y fue dado de alta como proveedor

En sesión del Concejo Deliberante Celeste Arouxet realizó una denuncia que salpica directamente a la administración municipal: la representante de Ahora Olavarría sostuvo que el ex director de personal Gabriel Requena tras renunciar a su cargo fue dado de alta como proveedor.

Celeste Arouxet diferenció el Caso Requena del Caso Frías y sobre el primero dijo: «técnicamente está bien».

A modo de relato, Arouxet dijo que se enteró del caso luego de estar en la Municipalidad con el objetivo de ver un expediente y una persona le dijo, “sabemos que pasan tantas cosas acá. Hay ex funcionarios que siguen cobrando”.

Los dichos de esta persona motivaron a que la concejal siguiera indagando sobre el tema y este jueves en la sesión se despachó, “esa persona era Gabriel Requena, que era Director de Personal” y agregó, “le hice caso al señor intendente miré la carpeta de los Decretos y con fecha 28 de enero está renuncia de Gabriel Requena, después está el nombramiento de la Licenciada Agustina Massolo como Directora de Personal, entonces hice lo que me pidió el señor Intendente, cuando habló con Claudia Bilbao, y me fui al RAFAM: ¿qué me salta en el RAFAM? que para el ejercicio 2022 hay un crédito comprometido con Gabriel Requena de 3.830.400 pesos y el RAFAM me dice que Gabriel Requena es proveedor municipal. Primero hicieron el acting de la despedida, el 28 te despedimos, el 1 de febrero te tomamos como proveedor. Pero está bien hecho técnicamente. No se terminaba de ir por el Palacio San Martín, que Requena estaba entrando por el Palacio Belgrano, técnicamente no se lo puedo discutir porque es proveedor”.

Ezequiel Galli despidió a Requena el 28 de enero. Después Requena se convirtió en proveedor.

Con una suma de detalles la concejala agrego, “estoy haciendo un Pedido de Informes por este tema, son 4 millones de pesos para un asesor de personal. Vamos a tener que ver el tema del manejo de los fondos municipales. Se le dio el alta de proveedor en el mes de marzo y presentó factura de servicios brindados en febrero. Un montón de cosas, cuatro millones de pesos que el Municipio le va a pagar al ex director de empleo, que a los dos días pasó a ser asesor en Recursos Humanos”.

La concejal Arouxet ya dejó en claro que solicitará informes al tiempo que hasta esta tarde de jueves ninguna voz del Municipio se hizo eco de la denuncia.