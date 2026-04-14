El PRO pide informes por el uso de policías adicionales en el Centro de Monitoreo

El bloque de concejales del PRO y Juntos por Olavarría elevó un pedido de informes al Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de conocer detalles sobre la implementación del sistema de Policía Adicional (PolAd) en el Centro de Monitoreo Municipal.

De acuerdo con lo expuesto por las bancadas opositoras, el Municipio destina efectivos de la fuerza de seguridad para tareas de visualización de cámaras. Según sostienen, estas funciones podrían ser realizadas por personal municipal capacitado, lo que permitiría que los agentes policiales se concentren en tareas de prevención y patrullaje en la vía pública.

La iniciativa plantea que el uso de horas PolAd representa un costo superior para las arcas municipales en comparación con la asignación de empleados locales. Asimismo, señalan que esta situación se da en un contexto de reducción de horas extras para los trabajadores municipales.