Ya está a la venta «Lo que somos cuando fue», la nueva novela de Carlos Verucchi

Ya se encuentra disponible Lo que somos cuando fue, la nueva novela de Carlos Verucchi, publicada por Ediciones delaltillo.

La obra se sitúa en un escenario íntimo y reconocible: un asado de sábado que reúne a viejos compañeros. En ese espacio cotidiano, mientras el fuego avanza lentamente, la conversación deriva y la memoria comienza a abrirse paso sin un orden preciso.

A través de ese encuentro, la novela recorre distintos momentos de la vida de sus protagonistas: la adolescencia en la Escuela Industrial, los años de la dictadura, la guerra de Malvinas, la participación política, las lealtades y las rupturas. Los recuerdos aparecen fragmentados, superpuestos, como piezas de una experiencia que no responde a una cronología lineal.

En Lo que somos cuando fue, el pasado no se presenta como un relato organizado, sino como una construcción atravesada por el azar. Los personajes se revelan como el resultado de una serie de casualidades encadenadas, de decisiones, errores y circunstancias que podrían haber sido otras.

Con la autenticidad que ya había desarrollado en El mismo río, Verucchi vuelve a construir un universo cercano y reconocible, donde lo cotidiano funciona como punto de partida para reflexiones más amplias sobre el tiempo, la memoria y la identidad.

Carlos Verucchi nació en Olavarría en 1967. Es ingeniero y se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Ingeniería de la UNICEN. Desde 2016 escribe regularmente en En Línea Noticias.

La novela ya se encuentra disponible. Para más información o adquisición, los interesados pueden comunicarse con el autor al 2284 63-5188 o con la editorial al 2284-218398. Próximamente se anunciarán nuevos puntos de venta.