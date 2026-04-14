La Sociedad Libanesa de Olavarría lanza un curso de cocina árabe

La Sociedad Libanesa de Olavarría invita a la comunidad a participar de un nuevo curso de cocina árabe que estará a cargo de Pablo Rachid. La propuesta apunta a compartir recetas, técnicas y tradiciones propias de esta cultura gastronómica.

La actividad se realizará el próximo 18 de abril y se dividirá en dos talleres. Por la mañana, de 9 a 12, se desarrollará el espacio dedicado a cocina tradicional. Por la tarde, de 16 a 19, será el turno de los dulces y postres libaneses.

Durante la jornada habrá clases prácticas, degustaciones y sorteos. Además, se presentará una variedad de especias típicas utilizadas en la cocina árabe.

En cuanto a los valores, para socios el costo es de $30.000 por ambos talleres o $20.000 uno solo. Para no socios, el precio es de $35.000 por la jornada completa o $25.000 por taller.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y acercar a la comunidad a las tradiciones libanesas a través de la cocina.