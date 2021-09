Coscia: «Que las aulas no se conviertan en lugares de adoctrinamiento político»

El precandidato a concejal por la lista de Ezequiel Galli, Carlos Coscia, dio su mirada sobre la educación. El “Tano” cuenta con casi 30 años en la docencia, por lo cual lo convierte en una voz autorizada sobre el sector.



“La realidad en materia de educación no es para nada alentadora. La semana pasada vimos como el Kirchnerismo quiere convertir escuelas en unidades básicas con el adoctrinamiento que planteó la docente en La Matanza y contó con el aval del Presidente de la Nación. Debemos luchar para que las aulas no se conviertan en lugares de adoctrinamiento político. Sin dudas que ese no es el camino para devolverle al país un futuro próspero y prometedor”, expresó Coscia.



También reconoció que “cuando uno es docente, los alumnos no deben saber la ideología política del profesor. Debemos enseñar a que razonen y ellos mismos saquen sus conclusiones, no a que piensen lo mismo que los profesores porque sino serán desaprobados. Que las aulas no se conviertan en lugares de adoctrinamiento político”.



Luego agregó que, “para soñar con una Argentina pujante, la educación es esencial. Los docentes deben volver a tener el rol que tenían antes donde su única preocupación era capacitar y ensañar a los alumnos para que sean personas de bien en el futuro”.



“Afortunadamente en Olavarría tenemos un intendente como Ezequiel Galli que cree en la educación pública. Por eso cambió la infraestructura escolar de muchísimas escuelas del Partido. Ahora, la otra parte del cambio la tiene que hacer el Gobierno Nacional y Provincial pero parecería que prefieren que en los establecimientos educativos la prioridad no sea estudiar y aprender”, sostuvo el “Tano” Coscia.



Seguidamente enfatizó en que “desde hace unos años estamos convirtiendo en víctimas a los chicos por la ideología política. Esto nos está costando muy caro como sociedad”.



Por último, Coscia dijo que “quiero volver a ver a los chicos que se egresaban de Industrial y sean los futuros trabajadores de las grandes industrias de Olavarría y que no apuesten a Ezeiza como salida para este momento tan difícil que nos toca atravesar”.

