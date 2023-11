Definiciones (e indefiniciones) a una semana de la gran definición

Lo que dejó la visita de Kicillof y Kreplak, la “energía militante” y la militancia. Cómo se prepara La Libertad Avanza en Olavarría. Las transiciones, la del Concejo y la del Municipio.

Drone En Línea Noticias

Volver a las Fuentes – por Josefina Bargas y Alexis Grierson

Convertir la alegría en energía militante

Axel Kicillof volvió a Olavarría. Con un objetivo muy puntual: ponerle el cuerpo a la campaña por Massa Presidente. No dejaba de ser importante, obviamente, porque era la primera con Maximiliano Wesner electo intendente, uno de los objetivos principales cumplidos por la Provincia.

Y así lo hizo sentir: “ya vine como 10 veces, pero para mi esta es la primera vez porque Olavarría tiene un Intendente peronista” dijo, ante un eufórico público en el Parque del Bicentenario (o Plaza Aguado).

Con prácticamente todos los dirigentes del Frente de Todos relevantes de la Séptima Sección (y una llamativa ausencia, Marcos Pisano de Bolívar) la intención fue mostrar el volumen post 22 de octubre, con importantísimas victorias en líneas generales y una derrota que se confirmaría apenas minutos después de la partida de Kicillof de la ciudad: 25 de Mayo será gobernada por Ramiro Eguen, siendo el final de 8 años de gestión del camporista Hernán Ralinqueo.

Por parte de Provincia, estuvo el organizador de los “Encuentros por la Patria” nuestra estrella de newsletter Carli Bianco, además de la Ministra de Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez. Y una particularidad: estuvo el Ministro de Producción Augusto Costa, pero no participó del Encuentro al menos en un lugar visible. De hecho, muchos se dieron cuenta de su presencia recién en las fotos de una recorrida por una empresa local que se publicaron después de la visita de Kicillof.

En las escalinatas del monumento a San Martín, a nivel local estuvieron los principales referentes de Unión por la Patria locales, no sólo Wesner, la diputada electa Mercedes Landívar y el diputado saliente, César Valicenti. Hubo lugar para los funcionarios provinciales Federico Aguilera y Guillermo Santellán (concejales electos también), la concejal electa Liliana Schiwndt, y para los postulantes de la interna de UxP Eduardo Rodríguez y Hernán Parra.

Con una importante convocatoria y manteniendo una importante euforia por el triunfo local, Kicillof se encargó de potenciar esa alegría y llevar, en su discurso, un camino hacia lo importante, el objetivo con el que llegó a la ciudad.

“Les pido posponer un poco el festejo, estamos en un momento sagrado, culminante, dado que la Constitución dice que el pueblo gobierna a través de sus representantes, a través de un acto”. Aludió a la definición de candidaturas, hace un año, para sostener que “esa ultra derecha tenía varios candidatos, se estaba viendo, pero un solo proyecto. Hay matices, algunos aspectos, posiciones pero es un solo proyecto” reiteró para señalar que su gestión contrapuso “esta idea de derecho al futuro. Querían quitarnos esos derechos”.

En concreto, pidió redoblar los esfuerzos para militar la última semana a Sergio Massa. Admitió incluso que la elección está “muy reñida” y pidió utilizar la euforia por el buen resultado del 22 de octubre para terminar de celebrar el 19 de noviembre por la noche.

“Podemos mirar a la cara a los vecinos, decir lo que hicimos, lo que no, los errores y lo que falta, pero nada justifica ese paso a la oscuridad” dijo en el cierre de su discurso para pedirle a los asistentes “no hay que dejar militar ni un minuto para que Sergio Massa sea presidente”.

Entre las perlitas, hubo un saludo de cumpleaños para el funcionario provincial (e intendente saliente de Roque Pérez) Juan Carlos “Chinchu” Gasparini (con uno de sus particulares outfits) y la entrega simbólica del “Premio revelación” de las elecciones al mandatario electo de Azul, Nelson Sombra. Si lo de Wesner fue un batacazo, ni que hablar lo de su ahora colega azuleño: terminó quinto en las PASO y contra todos los pronósticos, se llevó la general ante Natalia Colomé y Luis Kletnicki.

El más ovacionado, por lejos (y sacando a Kicillof y Wesner) fue Gustavo Cocconi, de Tapalqué: “ahora que tiene termas anda agrandado” dijo entre risas un dirigente que valoró “el trabajo de gestión” del jefe comunal tapalquense realizado en los últimos años.

Después, lo que estamos más acostumbrados a ver en las visitas: Kicillof rockstar, pedidos de fotos, tironeos y besos. Del Monumento a San Martín todo pasó al Club Pueblo Nuevo, donde hubo reunión de dirigentes, legisladores y funcionarios seccionales para discutir no sólo la estructura militante del 19, sino también el porvenir. Si bien está claro que si gana Massa será un escenario y si gana Milei será otro totalmente distinto, lograron delinear algunos puntos de cara al futuro sobre todo con los distritos que conquistó Unión por la Patria y que podrán trabajar codo a codo de ahora en más.

Finalmente hubo diálogo con los medios. Wesner y Kicillof se tiraron flores entre ellos, valoraron el trabajo que lleva muchísimo tiempo y la posibilidad que tiene Olavarría de crecer de la mano de la Provincia. Aunque “todo queda de alguna manera (y con esto quiero ser claro para para los vecinos y vecinas de Olavarría) todo lo que tenemos previsto, todo lo que tenemos pensado, todos los sueños, todas las previsiones que tenemos depende mucho del resultado del 19”.

Incluso fue más que contundente, sonó casi como una advertencia: “No me pidan obras porque no las voy a poder hacer desde la provincia de Buenos Aires si no cuento con los recursos y el acompañamiento del gobierno nacional”. De esta forma, se alineó a otros gobernadores -como Gerardo Morales- que adelantaron que si gana Milei y se corta la coparticipación, las provincias quedarán comprometidas.

Como otro dato a resaltar apuntó a quiénes hablarle, más allá de los posicionamientos: “han llamado a la neutralidad, muchos van a votar en blanco, lo escuchábamos a Larreta el otro día, intendentes que acompañaban a Larreta, decir que Milei es un límite, lo ha dicho buena parte del radicalismo, pero yo creo que esto es una elección muy personal, más que dirigentes, cada uno tiene prestar atención, observar obviamente cómo le va a impactar esa política” y tras señalar que es “legítimo y genuino” cada uno “tiene que pensar en lo que necesita y si el candidato lo tiene, no lo tiene, lo ofrece o no lo ofrece. Pero después también hay que pensar en la sociedad, en su conjunto, en el Municipio, en lo que va a ocurrir con el que más necesita en este caso las pymes, las producciones”.

Si bien el combustible para militar funcionó dado que el sábado hubo una importante jornada de reparto de boleta encabezado por Wesner, aún la semana nos deparaba…

La visita de Kreplak y las rediscusiones

Llovía el viernes al mediodía, cuando estaba programada la llegada del ministro de salud provincial para encabezar una «Jornada por la salud». La actividad pasó del Paseo Mendía al CECO. Kreplak estaba en Azul y de ahí vino para nuestra ciudad. Primero paró en el Ateneo Néstor Kirchner y de ahí llegó al punto de encuentro acompañado por Wesner (y más o menos los mismos dirigentes locales que habían estado con Kicillof). En la sede del CECO estaba el titular de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi.

La verdad que la «agenda de salud» provincial tiene muchos temas top por estos días y todos -los cobros indebidos de profesionales de salud, IOMA, farmacias, insumos- estuvieron entre los que trató Kreplak. Pero además, retomó un punto local que había sido polémico hace algunos meses: los cobros en el Hospital Municipal. La cuestión central que quiso plantear el ministro fue la importancia de la salud pública ante la propuesta de privatizar mediante vouchers por parte del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei.

El ministro definió como “injusto” el cobro en el Hospital Municipal. “Es ilegal porque la coparticipación distribuye los recursos para que le alcance a todos y en todo caso si no alcanza, nos tenemos que sentar y ver qué es lo que está sucediendo y la Provincia trabajar articuladamente con el Municipio para ver cómo hacemos para financiar el sistema de salud. Pero que no sea una barrera de acceso el dinero porque el derecho a la salud tiene que ser equitativo para todos” indicó. Después dijo que estaba “en contacto permanente” con el intendente electo Maximiliano Wesner por este tema.

Para explicar el contexto, dijo que Olavarría “es parte del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que pensarlo articulado. No hay ningún distrito que se salve solo. Hay que pensarlo en red. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos en el resto de los hospitales de la provincia? ¿Qué podemos hacer para que Olavarría tenga algunos servicios de su hospital, que se los piensen de manera regional para toda la Provincia?”.

Además, avaló el planteo que presentó en Olavarría Homero Giles la semana pasada: el titular de IOMA consideró que debía revisarse la relación con FEMEBA y no descartó un corte. “Hay que ver para qué sirven los intermediarios. ¿Qué hace un intermediario? ¿Qué hace entre la obra social y el profesional? Nosotros tenemos la obra social, la federación, el círculo del profesional, y en el medio unos se llevan 10, 15%, más el 15% del círculo, el 5%. ¿Cuánto le llega al profesional de todo? ¿Y cuál es el rol que cumplen? Re discutamos los roles también” dijo Kreplak.

Eran casi las 15 horas y seguía lloviendo. El ministro no pudo hacer la actividad al aire libre, y todo quedó concentrado en el CECO.

“Puerta a puerta” con la boleta de Massa

“En Olavarría tuvimos un triunfo contundente pero ahora estamos ante otro desafío. Estamos en víspera de un ballotage dónde se pone en juego el destino de nuestra patria, el futuro de nuestros hijos, el entramado productivo, la obra pública, la salud y la educación”, aseguró Wesner.

Ayer hubo otra recorrida de campaña que sirvió para repartir la boleta de Sergio Massa-Agustín Rossi. El punto de partida fue la plaza Álvaro Barros y, como también sucedió en el acto de Kicillof y con Kreplak, Hernán Parra y su gente participaron del encuentro, y lo mismo Eduardo Rodríguez y el equipo de Foro Olavarría.

El intendente electo marcó el objetivo de la campaña: “ir a convencer a los vecinos que no nos acompañaron en la general. Necesitamos sacar más del 50% de los votos en Olavarría”.

En la línea de los argumentos que había planteado Kicillof, Wesner expresó que “nuestra ciudad está anclada al destino de nuestro país y esta es la boleta de la esperanza. Sabemos el peligro que hay enfrente, expliquémoslo con claridad y compromiso”.

El objetivo de llegar a los 50 puntos es ambicioso: Massa ganó el 22 de octubre en Olavarría con casi 33% (recordemos que ganó la boleta completa de Unión por la Patria) y superó por poco más de un punto a Milei que quedó en segundo lugar.

¿Y los votos para Milei?

“Yo confío en que se va a poder ganar el 19 de noviembre” dijo Celeste Arouxet, principal referente de La Libertad Avanza en Olavarría. Tuvo en cuenta que “va a ser una elección reñida” ya que la diferencia es “muy cortita” y los sondeos muestran resultados cambiantes semana a semana.

¿Milei sumó más apoyó en Olavarría desde el 22 de octubre? Arouxet dijo que “sí”. Los nuevos apoyos surgen desde Juntos por el Cambio y más puntualmente del radicalismo, aunque no de militantes activos. La ex candidata a intendenta dejó su mensaje a la ciudadanía: “que la gente se anime a lo nuevo que es Javier Milei para la Argentina”.

La semana pasada planteamos la dificultad que podría significar para este sector completar todas las mesas con fiscales. Bueno, “tarea completada” aseguraron: desde el 22 de octubre hasta hoy se propusieron 450 personas para fiscalizar. Tienen fiscales generales para todos los establecimientos y también para todas las mesas.

Sobre este tema, también supimos que varios militantes del “gallismo” se ofrecieron a fiscalizar para La Libertad Avanza. En el oficialismo municipal confirmaron el dato, pero dejaron en claro que “no organizamos nada”. Con eso buscaron mostrar que no hay apoyo para el candidato Milei, pero que al mismo tiempo no se limitará la intención de los militantes de tomar postura y participar.

Además, en el local partidario de Ahora Olavarría vienen organizando capacitaciones varias veces por semana y reparten boletas de las utilizadas el 22 de octubre, que son válidas para votar. Para cuando esta edición llegue a tu mail, ¿ya habrán recibido las boletas nuevas?

Se reorganiza el HCD

Mientras tanto, el Concejo enfrenta una transición (mucho más silenciosa) de cara al 10 de diciembre, donde habrá un recambio de concejales, de autoridades, con regresos y salidas anticipadas de varios ediles.

Con una maravillosa noticia en medio para aquellos que nos gusta buscar y hurgar en legislación: modernizaron el sistema y cargaron las más de 5 mil ordenanzas que tiene el cuerpo deliberativo para mejorar no sólo la labor interna del Concejo Deliberante (se podrán cargar expedientes de ahora en más) sino abrir sus datos a toda la comunidad. Fue tras la firma de un convenio entre Olavarría y Pinamar.

Volvamos a los cambios: el dato más relevante es que Cecilia Krivochen dejará la presidencia y finalizará su mandato el 10 de diciembre. Esto significa que habrá nueva autoridad en la Presidencia, y las especulaciones obviamente no se hicieron esperar. Pero todo está sujeto a quienes ingresan y quienes reingresan.

Tras finalizar la gestión, tanto María José Gonzalez (Regularización Dominial) como Bruno Cenizo (Cultura) volverán a sus bancas. Con dos años más de mandato, volverán a ser concejales titulares y se irán Belén Vergel (UCR) y Javier Frías, los dos con particulares historias dentro del HCD.

En Unión por la Patria está todo por verse aún: si bien Federico Aguilera, Guillermo Santellán y Liliana Schwindt (más Belén Abraham) fueron electos, no queda claro el destino final de los primeros tres.

Aguilera y Santellán son, actualmente, funcionarios provinciales de una gestión que fue reelegida por cuatro años más, lo que pone en signo de pregunta su futuro, si continuarán en Minería y Población, respectivamente, o volverán a la ciudad a ejercer su cargo legislativo. Un dato a tener en cuenta es que pueden asumir, tomarse licencia y volver cuando lo deseen. En esa frase hay que prestar atención a un detalle: Aguilera encabezó la lista de candidatos, lo que lo ubica como intendente interino en las eventuales licencias que tome el intendente electo.

El caso de Schwindt puede ser una “carambola” que termine con la dirigente como senadora provincial, pero depende de factores externos: el rumor de salida de Marcos Pisano hacia la función provincial (o nacional, dependiendo del resultado electoral), derivaría en la asunción de Bali Bucca como intendente interino de Bolívar.

Pero para que eso suceda, debe asumir como concejal el 10 de diciembre y eso implica renunciar a la banca de senador, por incompatibilidad. Ahí entra Schwindt: es la segunda en la lista de senadores y tras varios precedentes por la Ley de Paridad, le corresponde a quien siguió en la lista a Bucca, la olavarriense.

De todos modos, y nobleza obliga, esta es una especulación que surgió en las últimas horas y mucho de ello dependerá, también, del resultado del próximo domingo.

La oposición se reorganiza … y hay que negociar

Restará saber, finalmente, qué pasará con Juntos por el Cambio tras los últimos cimbronazos electorales, el rearmado y cómo quedó la relación UCR – Pro, que perderá a Vergel pero sumará a Francisco González, manteniendo un bloque de dos concejales pero…¿alineado junto con el Pro?

Justamente, la discusión por la presidencia será clave en esos números: con el radicalismo, Juntos por el Cambio tiene 8 concejales, misma cantidad para Unión por la Patria y 4 La Libertad Avanza. Si bien la tradición es que el que gana se queda con la Presidencia, los dos sectores mayoritarios buscarían negociar con Celeste Arouxet para quedarse con ese cargo.

Celeste Arouxet aseguró que aún no recibió ningún llamado para avanzar en las negociaciones. Confió en que Ahora Olavarría será convocado para ello y mostró una de sus intenciones: “las presidencias de las comisiones”. En estos dos años que van del segundo mandato legislativo de Arouxet no tuvo la presidencia de ninguna comisión.

Destacó que su bloque representará «el 20% de las bancas» y tuvo en cuenta que «todos los bloques seguramente queremos tener el presidente del Concejo Deliberante», aunque además advirtió que no sólo se definirá la presidencia, sino la secretaría y las vicepresidencias del Concejo. Hay mucho para negociar, ¿no?

¿Hay antecedentes de oposiciones que se queden con la Presidencia del HCD? Si, justamente cuando hubo cambio de gestión en 2015: Galli había asumido con cierta debilidad legislativa (solo 5 concejales) y el eseverrismo junto al peronismo lograron imponer a Eduardo Rodríguez dos años más (había ocupado ese cargo en 2013). Con la victoria legislativa de 2017, cambió a Bruno Cenizo, quien volverá en diciembre a ocupar una banca.

Las transiciones, algún desorden y las aclaraciones

La actividad municipal transcurre entre la rutina de lo administrativo y ese gris de las decisiones de una gestión en retirada y las visitas de una gestión que aún no llega. Es decir, no es que no hay actividad, pero la intensidad del accionar de los funcionarios es menor y poco se comunica.

En contraste, Wesner sigue con su agenda de actividades de pre-intendente que son una continuidad de lo que hizo en campaña. Esta semana, por ejemplo, estuvo en escuelas rurales de nivel secundario en actos de entrega de bicicletas en el marco de un programa del Ministerio de Ambiente.

Para ir planteando. La transición sigue. Hay integrantes de Unión por la Patria que van al Palacio Municipal y se reúnen con funcionarios municipales. Intercambian pareceres, hay preguntas y respuestas, alguna desconfianza mutua. Los que reciben a los futuros funcionarios aseguran hablar con “total honestidad y buena leche” y además adelantan que entregarán el Municipio “andando” (digamoslé así).

¿A qué se refieren? A que dejarán previstas compras y contratos para diciembre, sin sorpresas para las primeras semanas de la gestión de Wesner. Lo mismo para algunas áreas en las que hay (y se necesitan) archivos de distintos tipos de materiales: van a dejarle todo. Apuntan a contrastar con cómo recibieron la gestión en diciembre de 2015.

Por el otro lado, desde UxP hay un cuestionamiento directo a la extensión de la licencia de Ezequiel Galli, que termina el miércoles que viene. Sostienen que ese corrimiento ralentiza respuestas y decisiones de quienes sí están en el Palacio y que eso complica la transición.

¿Dijimos futuros funcionarios? Si, pero la verdad es que eso es una apreciación (con bastante sustento, hay que reconocer) aunque sin confirmación. Hay nombres para algunas secretarías importantes y alguna subsecretaría, pero no hay ningún nombre para algunas secretarías muy importantes. ¿Habrá continuidades? Se dice que sí. Bueno, ¿y los nombres? Error 404. A la hora de la verdad, no hay confirmaciones. Y es cierto que lo que se ve es que la energía está principalmente puesta en la campaña para el balotaje.

Tres situaciones se dieron esta semana que un poco grafican cómo se da la transición. Primero contemos que el intendente electo Maximiliano Wesner y el intendente interino Juan Mujica compartieron un acto: fue en Loma Negra, en el aniversario de la localidad.

Segundo, el anuncio esperado: habrá Fiesta del 156º aniversario de Olavarría. En las últimas horas el Municipio oficializó la información. Será el sábado 25 en el Parque Helios Eseverri. El evento tendrá artistas locales y se enmarcó en la “austeridad” que impone el estado de los balances del Municipio. “Será una fiesta distinta porque, en el marco de la transición ordenada y responsable que se está llevando a cabo, consideramos prudente no comprometer mayores gastos a la nueva gestión que asumirá después del 10 de diciembre” se informó.

Durante la semana en VAF habíamos averiguado sobre este tema y se planteó que había “diálogo” entre los dos sectores para definir qué hacer. Ayer, después de conocida la comunicación municipal, desde UxP salieron a desmarcarse: se indicó que “no hay intervención de Maximiliano Wesner” en las decisiones tomadas.

Tercero, se inició el último tramo de negociación paritaria 2023 con el Sindicato de Municipales. El encuentro se dio en el Palacio San Martín donde solo se discutieron condiciones laborales y situación económica de los trabajadores, se dejó saber. También se confirmó, además de los intervinientes en el encuentro puntual, la participación activa del contador Sergio Milesi como asesor económico del sindicato.

Desde el Municipio se había aclarado que, en este caso, la decisión es avanzar en la negociación con el STMO y definir el aumento salarial ya que lo que se discute corresponde al presente presupuesto y es parte de las obligaciones previstas. Entonces, ¿hay diálogo con la próxima gestión sobre este tema? En principio, no lo hay para la reunión puntual pero estimamos que es un tema que a UxP debe preocuparle y mucho de cara a los pagos que van a tener comprometidos y con la previsión de que el déficit municipal podría acercarse a 4.000 millones al cierre de 2023, según la última estimación del equipo de Celeste Arouxet.

Cortitas

MTE vs Giro. La agrupación MTE cruzó con dureza el sistema de reciclado tras la publicación de cifras de recolección en los últimos tres años. Aseguraron que el sistema de la cooperativa de cartoneros “es el mejor sistema al que puede apostar un Municipio”. En el detalle, expusieron que entre 2020 y 2023 GIRO recolectó y procesó 71.100 kilos mientras que Viento en Contra recolectó y procesó 1.440.887 kilos. “Nuestra cooperativa demostró que es el mejor sistema de reciclado al que puede apostar un Municipio”.

Sesión reprogramada en el HCD. El jueves pasado se tendría que haber realizado la sesión ordinaria y estaba programada la sesión del Concejo Estudiantil. Todo pasó para el 23 de noviembre.

Contra de la fórmula Milei-Villarruel. Así se pronunció esta semana el Departamento de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen. “Con motivo de la conmemoración de los 40 años de democracia y el 35º Aniversario de la FACSO, UNICEN, desde este Departamento nos manifestamos enérgicamente en defensa de la educación pública, laica y gratuita, en tanto servicio público y derecho humano. Reivindicamos el papel del Estado en garantizar su sostenimiento en todo el país, con especial énfasis en la Universidad Pública. Apelamos a un ejercicio reflexivo del voto, en defensa de derechos ganados, hoy amenazados por posiciones antidemocráticas, destructivas y excluyentes”se planteó en un comunicado.

Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

