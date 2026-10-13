Con casi 150 jugadores se disputó una nueva jornada del circuito olavarriense de pádel

Con 77 parejas inscriptas, la competencia se desarrolló este fin de semana y consagró a los campeones de cinco categorías.

La Liga Anual ACOP 2026 disputó una nueva fecha durante el fin desemana, con la participación de 77 parejas inscriptas en las categorías pares. La actividad contó con definiciones en Caballeros 7ma B, Damas 6ta, Caballeros 6ta, Junior 5ta +35 y Caballeros 4ta.

En Caballeros 7ma B, la dupla integrada por Martín Vargas y Samberro Urruty se quedó con el título tras vencer en la final a Joaquín Ignacio Schilling y Fermín Dirazar Moya por 6-3 y 7-6. El reconocimiento al jugador más valioso (MVP) fue para Samberro Urruty Ignacio.

En Damas 6ta, Cintia Vidovi y María Pierina se consagraron campeonas luego de una final muy disputada frente a Daiana Cabrera y Paola Bersani. La victoria llegó por 3-6, 6-4 y 6-3, mientras que Cintia Vidovi fue elegida MVP de la categoría.

Por su parte, Matías Tassan y Thiago Suárez conquistaron Caballeros 6ta al imponerse en el encuentro decisivo ante Mario Alberto Canone y Darío Rubén Troncoso por 6-2 y 6-4. Thiago Suárez recibió la distinción al jugador más valioso.

En Junior 5ta +35, Cristian Barbosa y Matías Pey alcanzaron el primer puesto tras superar a Luis Alberto Iguíñiz y Leonardo Javier Errobidart por 6-4, 2-6 y 6-2. Cristian Barbosa fue distinguido como MVP.

Finalmente, en Caballeros 4ta, Juan Cruz Gely y Facundo Berho se quedaron con el campeonato al derrotar a Bautista Zampini y Diego Leandro Barzola por 6-3 y 6-4. Juan Cruz Gely recibió el reconocimiento como jugador más valioso.

De esta manera, la Liga Anual ACOP 2026 completó una nueva jornada de competencia, con una importante convocatoria y cinco categorías que ya tienen a sus campeones.