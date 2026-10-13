Abrió la inscripción para el único curso presencial de manipulación de alimentos

La Municipalidad de Olavarría, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, informó que se encuentra abierta la inscripción para el único curso presencial de manipulación segura de alimentos.

La capacitación consta de tres clases de asistencia obligatoria. Las jornadas se llevarán a cabo los días 16, 18 y 20 de noviembre, en el horario de 8:30 a 11:30, en las instalaciones del Salón Rivadavia.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse a través del portal digital Mi Olava, disponible en la web oficial del Municipio (www.olavarria.gov.ar).

Para realizar el trámite se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Mi Olava desde la web municipal. Crear un perfil de usuario. Buscar el curso dentro de la pestaña «Actividades» en la opción «ver todas las actividades disponibles». Completar el formulario correspondiente.

La inscripción permanecerá habilitada hasta el 8 de noviembre. Por dudas o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o mediante mensaje de WhatsApp al número 2284-229029.