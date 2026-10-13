Concluyó con éxito la 30º edición de la Feria del Libro y el 5º Festival del Libro en Olavarría

La 30º edición de la Feria del Libro y el 5º Festival del Libro finalizaron con una masiva concurrencia en el Centro Cultural Municipal “San José”. La propuesta fue organizada por el Municipio de Olavarría en conjunto con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con la participación de librerías, bibliotecas, editoriales y emprendedores locales.

El cierre de las jornadas estuvo a cargo del guionista y actor Ariel Staltari. Debido a la convocatoria de público, la charla se trasladó al patio del espacio municipal, donde el actor abordó su trayectoria profesional y aspectos personales, con la intervención de los asistentes.

El evento se desarrolló a lo largo de dos fines de semana con actividades para distintas edades. Durante la jornada de cierre también se presentaron las autoras Alejandra Kamiya y Dolores Ramos. En los días previos participaron el cineasta y escritor César González, Laura Miranda, Pablo Ramos, Gabriela Exilart y Julia Rosemberg.

La programación incluyó además a escritores, artistas y referentes culturales locales y regionales, entre los que estuvieron Lío Biondelli, Sebastián Benedetti, Mario Sosa, Amelia Gallastegui, Silvina Coronel, Mara Pérez Manggieri, Edgardo Zouza, Mirta Inés Pérez, Sebastián Fazio, Sandra Orsatti, Patricia Timo “Valdivia”, Melisa Carreras, Carlos Verucchi, Juan Cruz Maidana, Claudio Ledesma, Antonella Tapia, Julio Bologna, la Comisión por la Memoria de Olavarría, Victor Taricco, Diego Villanueva, Tomás Aguerre, la Escuela Literaria Municipal “Alfonsina”, Editoriales Del Altillo y Unicen, Luciana Maistrello, Marcelo Vercelli, Pablo Torres, Jorge Meza, Maribel García, Diego Rojas, Guillermo Del Zotto, Hernán Labate, Rosana Farana, Circo Ancestral, Juan Fleitas, Carla Gorlero y Darío Lardapide.

Durante los últimos tres días, estudiantes secundarios, junto al área de Juventudes del Municipio, realizaron una transmisión en vivo por streaming.

El desarrollo de la feria contó con la participación de instituciones educativas, bibliotecas públicas y comunitarias de la ciudad y las localidades, la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen, colectivos literarios y comercios del rubro librero.