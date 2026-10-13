Carlos Alberto Oberti «El Flaco» (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 12 de octubre de 2026 a los 79 años de edad. Nació en Olavarría y era vecino del barrio CECO 1. Se desempeñó en vida como soldador y tornero, y actualmente se encontraba jubilado.

Su esposa Ana María Lucio, su hijo Lucas Oberti, su hermano Juan Oberti, sus hermanos políticos, sus primos y demás deudos participan su fallecimiento.

No se realiza velatorio. Se oficiará un responso en la Capilla Ardiente y sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.